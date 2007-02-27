Создатель «Титаника» нашел «гроб Христа»

В фильме показывается гробница, найденная недалеко от Иерусалима в 1980 году. Продюсеры фильма утверждают, что в ней был похоронен Иисус и его семья. Выступая в Нью-Йорке, Камерон, получивший премию "Оскар" за фильм "Титаник", сослался на статистические исследования и анализ ДНК. Однако археологи и теологи назвали его предположение безосновательным. Камерон также сослался на сочетание имен на гробнице. Имена на надгробиях Гробницы обнаружили в марте 1980 года. Строители жилого комплекса в иерусалимском районе Восточный Тальпиот нашли 10 известковых гробов, которым было около 2000 лет. По данным Израильского управления по делам древностей, на шести из этих гробов были нанесены надписи: "Мария", "Матвей", "Иешуа, сын Иосифа", "Мария", "Иофа" (якобы вариант имени брата Христа - Иосиф) и "Иуда, сын Иешуа". В еще одном гробу, по словам продюсеров фильма, находились останки женщины по имени Мария Магдалина - или точнее, "Мариамина". Археологи полагают, что это просто совпадение, а в склепе похоронены несколько членов обычной семьи иудеев, в которой кто-то носил имя, похожее на имя Христа. Но Камерон на презентации фильма "Последняя могила Иисуса" заявил, что вероятность совпадения примерно такая же, как если бы кто-нибудь нашел рядом три могилы людей по имени Джон, Пол и Джордж (все распространенные имена в англоязычных странах), а рядом с ними четвертую могилу человека по имени Ринго. Далее в фильме со ссылкой на пробы из двух гробов утверждается, что в них находились останки Иисуса и Марии Магдалины. Они якобы были мужем и женой, а в гробу с надписью "Иуда, сын Иисуса" - их сын. Скептики По мнению создателей фильма, открытие гробницы не противоречит ключевому положению христианской веры о том, что через три дня после своей смерти Христос воскрес. Однако ученый Стивен Пфанн из Университета Святой Земли в Иерусалиме настроен скептически. "Не думаю, что христиане на это купятся, - говорит он в фильме. - А вот скептики усмотрят здесь неувязки в истории, которая так дорога столь многим людям". Израильский археолог Амос Клонер, осматривавший гробницы сразу после их обнаружения, в интервью Би-би-си сказал, что имена на надгробиях в те времена были очень распространенными. "Я не принимаю новость о том, что в этом захоронении лежат Иисус и его семья. Кинодокументалисты просто пытаются продать свой фильм", - сказал он. На пресс-конференции Камерон продемонстрировал два гроба. "Мы все проверили, мы привели свои аргументы, теперь пришло время для дискуссии", - сказал он. В иерусалимском Восточном Тальпиоте многие с энтузиазмом восприняли оживление интереса к гробнице. "Теперь христиане захотят здесь поселиться, и наши дома подорожают", - сказала одна местная жительница.