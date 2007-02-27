Скажи: «Да!», Евросердючке!

Эта тема на ряду с тарифами за жилищно-коммунальные услуги и досрочными перевыборами является одной из самых обсуждаемых. Сегодня мы публикуем мнения известных людей, высказавших свое мнение о Евросердючке. {-1}Ирина Билык, заслуженная артистка Украины Двух мнений быть не может! Вера, и только Вера! И не потому, что Сердючка безумно популярна во многих странах. В первую очередь, Андрей Данилко - это безумно талантливый во всех отношениях человек, который давно должен был просто отвязаться на мировом уровне. Я думаю, что это будет неповторимое шоу и плазмы наверняка придется установить не только на главной улице Киева, но и на улицах других городов. Даешь Сердючку!!!! {2-}Дмитрий Гордон, главный редактор еженедельника «Бульвар Гордона» На мой взгляд, сам Андрей гораздо шире любого конкурса. Все конкурсы, в частности, Евровидение, очень субъективны и заполитизированы. Даже если человеку дают Нобелевскую премию, для меня это ничего не значит – это только политика. Андрей всегда вне конкурса. Но если ему хочется в нем поучаствовать, я уверен - он обязательно победит, поскольку безмерно талантлив. К тому же, за него проголосуют все страны СНГ, Израиль, Польша. Да и вообще, его талант настолько велик, что он просто вне конкурса, - ведь не может Чехов соревноваться с Достоевским, а Гоголь со Щедриным. В любом случае я желаю Андрею победы, если она для него важна. И еще раз хочу подчеркнуть, что считаю Андрея Данилко талантливейшим артистом. {-3}Лилия Подкопаева, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике На нашей украинской эстраде, да и не только, имя Верки Сердючки – это самый узнаваемый бренд. Я думаю, что его участие на Евровидении соберет максимальное количество голосов, поскольку он известен во всем СНГ и не только. Сердючка несет радость, позитив, веселое настроение. Каждая ее песня это шоу-спектакль, который никого не оставляет равнодушным. Что же касается Андрея Данилко, это человек с большим сердцем и очень талантливый композитор. А, как говорят, если человек талантлив, то он талантлив во всем. Это однозначно про Андрея. Он всегда знает, что нужно людям, чувствует это на каком-то интуитивном уровне. К тому же с ним работает команда профессионалов. Поэтому все, за что Андрей не берется – обречено на успех. {4-}Андрей Кравчук, певец, актер Участие Андрея Данилко в Евровидении я, конечно же, всячески поддерживаю. Считаю, что среди артистов, которые выдвинули свои кандидатуры на участие в этом конкурсе от нашей страны, именно Андрей самый подготовленный. Он всегда славился яркими шоу и хитовым песнями. К тому же, у него очень серьезный, я бы даже сказал европейский, подход к работе. Поэтому у него очень высокие шансы на победу. Конечно, все зависит от песни, от шоу… Но, я много раз видел его на сцене, поэтому уверен – если он будет участвовать в Евровидении, то обязательно победит. {-5}Олег Лисогор, чемпион мира и Европы по плаванию Я не так давно начал наблюдать за самим процессом Евровидения, но считаю, что за последние годы там сформировалась очень четкая тенденция – меньше песен, больше шоу. Думаю, это хорошая тенденция. Поэтому участие Верки Сердючки – отличная идея. Она очень популярна в Украине, это настоящий бренд. Сердючку всегда очень хорошо принимают, хотя бы потому, что смотря ее выступление, человек просто отдыхает. Лично я еще не слышал, что бы кто-то был к ней равнодушен. {6-}Роман Трахтенберг, шоу-мэн Мне кажется, что из украинских артистов Сердючка - самый яркий образ. Данилко, очень талантливый ведущий. А вот к песням Сердючки я отношусь спокойно. Поэтому считаю, что если Андрей Данлико споет что-то не из своего обычного репертуара, а что-то новое, то не исключено, что он может победить. {-7}Андрей Малахов, шоу-мэн Я считаю, что это будет самое яркое выступление в Европе. 12 мая начнется новый отчет для европейских телезрителей, которые узнают, что помимо Мадонны и Кайли Миноуг есть новая икона – Верка Сердючка. {8-}Борис Моисеев, заслуженный артист РФ Это правильное решение. Евровидение – это аттракцион, и публика выбирает оригинальный трюк. Я считаю, что должна быть простая мелодия, желательно танцевальная и это должен быть трюк. И Данилко подходит по всем стандартам и вкусам европейской обывательской публики. В основном, это люди среднего класса, те, которые много работаю и на выходные хотят расслабиться. Они смотрят телевизор, что бы отдохнуть. И им не нужно никакого пафоса, драматургии. Им нужно что-то простое и легкое, а именно это есть у Сердючки. {-9}Владимир Зеленский, студия «Квартал 95» Однозначно, Верка Сердючка, точнее ее создатель – Андрей Данилко – один из самых талантливых артистов в Украине. Андрей гениален во всем, будь то разговорный жанр или исполнение песен. И самое главное, что его образ Сердючки очень оригинален, он не является калькой с какого-то западного образа, как много наших артистов или групп. Андрей очень талантлив. И если он будет участвовать в Евровидении и победит, я просто скажу: «И здесь Данилко победил». Я обязательно буду за него болеть, и, уверен, что за него проголосуют не только все станы СНГ, но многие Европейские страны, в том числе те, где живет много наших соотечественников: Израиль, Польша, Германия, Португалия… Но у меня есть еще одно мнение по поводу участия Верки Сердючки в Евровидении. Я не понимаю зачем Андрею это надо… Ведь по большому счету, это конкурс молодых талантов. Поэтому я думаю, что для мега-звезды Данилко участие в этом конкурсе это конечно же не шаг назад, но точно шаг на месте. Вот такое у меня двоякое мнение. Источник: mamamusic.