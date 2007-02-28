Олег Скрипка: украинцы и боятся, и ненавидят, и обожают россиян

Лидер одной из самых известных украинских групп «Вопли Водоплясова» Олег Скрипка объявил о создании нового проекта – «Украинские вечеринки». Сейчас в Киеве это – последний писк для молодежи, уставшей от ночных клубов. Сюда приходят в национальной одежде и слушают украинскую народную музыку в современной обработке. Олег Скрипка не исключает, что новый проект может быть представлен и в Москве.

Что такое «Украинские вечорныци»? И какая Ваша роль в этом проекте? «Вечорныци» это – народные танцы, украинская, обязательно живая, музыка и выступления ди-джеев. Этот проект зрел несколько лет. Я устраивал эдакие камерные вечеринки, но в конце концов телефон начали обрывать. Говорят: «ну когда уже сделаете вечерницы, мы хотим танцевать, моль поела все наши костюмы, а мы хотим их одеть и показаться на люди». И я решился. Я вижу, сейчас поднялся такой ажиотаж очень хороший и позитивный вокруг этого проекта. Я работаю за пультом, как настоящий ди-джей, кручу собрание национальных песен. Мне это действительно интересно. Есть такая негласная война между музыкантами и ди-джеями – каждый музыкант хочет быть ди-джеем, и каждый ди-джей хочет быть музыкантом. Поэтому сейчас ди-джеи запели, а музыканты закрутили пластинки – так хлеб свой удобно зарабатывать. Еще я буду играть на баяне. Мы представим свою новую акустическую программу. Это первая программа, составленная из этнических вещей. Это будут известные «ВВ-шные» вещи в этно-обработке. Будут такие обновленные «Весна», «День народження» и другие просто наши национальные песни. Есть планы это в отдельный альбом оформить. Ваши вечеринки могут оказаться прибыльным делом, в бизнесмена превратиться не боитесь? У нас в организации нет бизнесменов. Мы просто хотим делать качественный продукт. Я думаю – это не бизнес проект. Понятно, что он должен себя окупать, или чтоб нам деньгами помогали. Как, в принципе, это сейчас и происходит. А если зарабатывать деньги?! Есть, конечно, два выхода, но оба мне не импонируют. Например, можно обращаться к богатой публике, но таких людей у нас не очень много. Еще можно снижать качество вечеринок, приглашать известные имена и граничить с эстрадой. Но эстрадных мероприятий очень много, и опускаться до этого – у меня нет никакого желания. Конечно, мы бы хотели делать такие вечерники по всей Украине, но для этого необходима помощь всей Украины. То есть нужно, чтоб возникала инициатива в регионах, чтоб нас приглашали. В принципе, нас уже приглашают во Львов, Ровно. Но построить гиперсеть – невозможно. Поясню почему. Конечно, сеть такого себе культурного фаст-фуда построить можно довольно просто. Но следить за качеством нужно. То есть, нужен мой авторский «присмотр». Я не мог бы ездить по всей Украине и следить, как эти мероприятия проходят. Я боюсь, что без этого было бы снижено качество этих мероприятий. Часто бывает, что сначала вы презентуете свои новые проекты в Киеве, а потом – в Москве. «Вечеринки» в российскую столицу не повезете? Пока рано об этом говорить. Ни «вечорныци», ни свою сольную программу пока не повезу. Немного рано. Почему? Боитесь, что русскоязычная публика не поймет? Олег Скрипка: Поймут, очень хорошо поймут. Но для того, чтобы понять смысл и красоту «вечорныць», на них нужно начала побывать, посмотреть, проникнуться этим духом. А в Москве просто никто не знает о моем новом проекте, поэтому никто нас и не приглашает, получается, мы не можем ехать. Как вас, украиноязычную группу, воспринимают в Москве? Хорошо. Даже очень хорошо. Очень любят. По крайней мере, раз в месяц мы там бываем. Это концерты, в основном. Во-первых, там много украинцев, во-вторых, много кто любит украинский язык, украинскую музыку. На наши концерты всегда очень много людей приходит. Как, на ваш взгляд, в Москве относятся к украинцам? Негативное отношение появилось с новой политикой Кремля. Это новая «фишка» Кремля – делать из всех внешних врагов. И не только это касается украинцев, это касается всех. Но, скажем, украинцы намного хуже относятся к россиянам, чем россияне к украинцам. Такая штука. Украинцы и боятся, и ненавидят, и обожают россиян. Причем, все это одновременно. А россияне на 70% очень позитивно относятся к украинцам. И только процентов 30 говорят – «ууу, хохлы!». Немного унизительно, но все равно где-то с симпатией. То есть, любая украинская звезда может отправляться со спокойной душой в Москву. А вот этого я бы не советовал. Там рынок очень заполненный. Пробиваться очень тяжело. Это мы просто появились там при Советском Союзе, поэтому нам легко. А новое имя «проталкивать» с украинским языком – это просто нереально. Нашим звездам можно петь на русском, как делает большинство наших известных людей, тогда, возможно что-то и выйдет. Там сейчас много кто вышел из Украины, а в России просто не знают, откуда корни. Над чем вы сейчас работаете? Помимо вечеринок в этно-стиле что-то задумали? Записываем украинский гимн. Он войдет в сингл к нашему новому альбому. Мы записывать альбом, фактически, начали с торжественной записи гимна Украины. Думаю, где-то летом мы закончим над ним работу. Я просто хочу очень фундаментально все оформить – с хором, оркестром. Мы записали уже инструменты, остались – голоса и оркестровка. Это будет что-то необычное, надо полагать? Что я вам обещаю, так это мой баян! Для меня, и для всех, кто знаком с творчеством «ВВ», это очень привычно, а вот как для гимна, то – такого еще не было. Также петь буду в традиционной для себя манере. Только я там чуть-чуть в первых строчках подкорректировал текст. Кто-то из украинских политиков уже знает про ваши намерения? Нет. Вы практически первые, кто об этом узнал. Мы три дня назад только начали работу.