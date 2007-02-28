Тайна прощального SMS Насырова

Он категорически отказывается верить в самоубийство: – У меня есть факты, которые вызывают сомнение в этой версии. Последние дни жизни Мурата мы активно переписывались по SMS. В планах было много дел: концерт в Алматы, свадьба. А 22 марта он должен был выступать в Вашингтоне, в Белом доме, перед конгрессменами в рамках дней уйгурской культуры, – это было политическое событие. Все это мы обсуждали каждый день по телефону. И вдруг последнее сообщение Мурата, отправленное 19 января, – оно вызвало у меня шок: «Концерта не будет, я сорвал голос»! Это совершенно не в его стиле! Я писал ему, попытался позвонить, но ответа не было, он не брал трубку. Раньше он так никогда не делал! – Вы обсуждали это с его женой и друзьями? – Они ответили, что мой брат не срывал голос. Тогда что произошло, почему был такой ответ? И писал ли его Мурат? Быть может, кто-то воспользовался его трубкой и ответил мне? Мурат не мог сорвать голос, концертов ведь не было! Я знаю, что правоохранительные органы могут получить все расшифровки входящих и исходящих звонков, SMS-сообщений. Не знаю, сделали ли это следователи, но это обязательно нужно проверить! Кому звонил Мурат, кто звонил ему, в какое время, кому и что писал, какие ответы получал. Через МВД Казахстана я хочу попросить у московской милиции абсолютно все материалы расследования гибели Мурата. – Мурат предлагал маме совершить хадж в Мекку, это было 17 января. Потом, 19 января, я спрашиваю его по SMS: «Мурат, нам нужен дизайн афиши для концерта в Алматы…». Тогда и пришел странный ответ Мурата: «Концерта не будет, я сорвал голос». Это было в 18 часов по Алматы, то есть в 15 – по Москве. Такой ответ не в его стиле. Я пишу: «Насколько это серьезно, что случилось?» (он ведь срывал голос однажды: был случай, когда у него кровь горлом пошла). После этой SMS пытался уже позвонить ему, но бесполезно – никто не брал трубку. Думаю, что телефон был не в его руках, ведь ответ совершенно не похож на него. – То есть, даже если результаты экспертизы будут, на ваш взгляд, неверными, вы все же будете отстаивать свою точку зрения и искать правду? – В том-то и дело. Есть что-то, что скрывает семья. Может, из соображений не выносить сор? Тогда это получаются семейные разборки. Конфликт на семейной почве мы исключаем потому, что он объявил прилюдно о том, что наконец-то они зарегистрируют законный брак. Никого, кроме Наташи, у Мурата не было. Он любил свою семью. Любил своих детей. И все люди из его близкого окружения это исключают. Другое дело, что есть кто-то, некая третья сила, которая вмешалась в личные отношения Мурата, в семью и попыталась это дело преподнести так, как об этом говорят. Истинную причину тяжело узнать. Все Мурат с собой унес. Никакого самоубийства или несчастного случая не было. Это Наташа про несчастный случай говорила – она так детям объяснила, что папа пытался антенну поправить и споткнулся. Я предполагаю, что в подлитом ему в последний день в клубе напитке, где он выступал, было подмешано что-то, что его зомбировало. Его могли по телефону настроить на какую-то встречу, он оделся, пошел, спустился. А внизу его убили. Шейные позвонки сломаны. Это старики заметили, которые его обмывали... Мурат Насыров мог стать жертвой неправильного употребления психотропных препаратов: лекарство, которое он принимал, категорически нельзя сочетать с алкоголем. Выпитый в баре коктейль стал тем взрывателем, который сделал прописанный ему препарат бомбой. - Мурат страдал тяжелейшей депрессией, доведшей его до психического расстройства, - высказывает свою версию гибели Насырова директор Центра биологической терапии «Антирак» Алексей Пастушенков. - Он лежал в стационаре, где ему был прописан антидепрессант, который он употреблял каждый день. Этот препарат относится к антидепрессантам нового поколения - со способностью прямого воздействия на мозг. Благодаря такому действию он подавляет у человека чувство беспокойства и стабилизирует сон, нарушенный депрессией. Если же его применить совместно со стимулянтами нервной системы - к ним относится и алкоголь, - то у человека возникнет сильнейшее волнение, переходящее в манию, тем более это относится к людям с уже нарушенной психикой. Если Мурат применял его, то и речи быть не могло об употреблении других препаратов, особенно возбуждающих, таких как алкоголь. Знал ли об этом Мурат? Доброжелатели могли предложить ему перед «последним выступлением» успокаивающие или возбуждающие препараты, которые могли просто «снести крышу» у любого человека, применяющего такой антидепрессант. Накануне скорбной даты (27 февраля - 40 дней со дня смерти Мурата) в Алматы из Москвы прилетели его жена Наташа и дети Аким и Лия, а также директор певца - Александр Скурихин. В родительском доме погибшего готовились встречать родню, друзей певца, его коллег... Наташа присоединилась к сестрам мужа, помогая готовить на стол. И между множеством дел все-таки ответила на несколько вопросов о том, каково сейчас приходится семье Мурата без него. - Раньше мне казалось, что жизнь без Мурата вообще в принципе невозможна, и вот так случилось… Мы в какое-то другое измерение попали, нам приходится все заново налаживать... Знаете, тяжелых каких-то проблем, как ни странно, нет. А этого как раз хочется, чтобы задавить боль потери... Те дела, что свалились... все не так сложно… Но ничто не может отвлечь от этих переживаний. Поменялось все, вообще все, понимаете? Мое ощущение – что мы сейчас изо всех сил пытаемся выжить именно морально, внутренне мобилизоваться. И за завтраком, и когда ложимся спать, идем в школу, садик... – словно сжимаясь, говорит Наташа. - У меня острое желание реализовать все, что он хотел и о чем я знаю. Я чувствую связь с ним, и мне кажется, ему это понравится. Это касается и отдыха, и песен, и стихов. Он же постоянно что-то писал и читал. Он был трудоголиком, я ему говорила: «Ты за день делаешь столько, сколько обычный человек за четыре дня!» Теперь я думаю, что он прожил за свой срок четыре жизни…