«Новый русский романс» для украинского зрителя

Другое дело, что не всегда удается заполучить в проект тех артистов, которых видит себе постановщик. Андрею Праченко в этом смысле повезло: он захотел, чтобы в его многосерийной ленте главную роль сыграл Борис Щербаков – и получил его. Захотел, чтобы в роли министра выступил его любимый Лев Дуров – получил и его. А канал «1+1» получил замечательный романтический 12-серийный фильм «Новый русский романс», который с 19-го февраля идет в телеэфире. Повезло команде режиссера и с объектами съемок. Хотя вся история сценариста Юрия Рогозы – московская, однако главное событие, встреча могущественного российского олигарха Ермолаева и очаровательной «селянки» Алевтины происходит в обычной деревеньке. Естественно, знаковые эпизоды и улицы сняли в российской столице, но вот место жительства любимой женщины бизнесмена искали долго – это был один из самых сложных объектов с точки зрения образа. По словам режиссера, было очень важно, чтобы и природа впечатляла, и деревня была небольшой и дома не украинские хаты-мазанки, деревянные. Совершенно случайно именно такое селение нашли на старом русле Десны, в 50-ти километрах от Киева. «Новый русский романс - это человеческая история, - говорит Андрей Праченко. - Хотя здесь тоже есть детективные элементы, основная история – это история взрослой любви, когда сложившийся человек, который уже прожил определенное количество лет и достиг определенных высот, вдруг встречает женщину совершенно другого круга и социального положения. Он вдруг встречает женщину из глубокой деревни, встреча с которой полностью меняет его жизнь. Он решает уходить – из бизнеса, из своей семьи, которая уже давно существует только фиктивно. Вроде как сказка звучит, а в то же время, такое бывает». С чем были сложности – так это с героиней. По твердому убеждению режиссера, это должна была быть очень необычная женщина, ведь только ради такой и можно перечеркнуть всю свою прошлую жизнь. Шли пробы, но постановщик никак не мог найти ЕЁ. И только когда он увидел актрису «Сатирикона» Наталью Вдовину, придуманный образ и реальных человек наложились друг на друга. Еще одна проблема возникла с исполнительницей роли жены Ермолаева и дочери министра – Александрой. Московская актриса не смогла участвовать в съемках и в спешном порядке начали искать замену. Не было бы счастья, так несчастье, как говорится, помогло. Именно благодаря этому обстоятельству Андрей Праченко открыл для себя актрису Ларису Руснак - голос "1+1", озвучивающая все сериалы канала, снимавшаяся в "Дне рождении Буржуя" и ведущая программы канала «Лото-Забава». Лариса Руснак - В сериале две героини – плохая и хорошая. Так вот плохая – это моя. Но я играю ее с огромным удовольствием, потому что это очень интересно. В Москве был смешной случай. Было страшно холодно, ночная съемка, снимали сцену очередного опьянения. И мне налили настоящего мартини. Я вываливаюсь из ночного клуба, на мне золотое платье, золотая чалма, золотые босоножки – такая шикарная дама, немного под шафе. Долго снимали эту сцену, все устали. Мне, простите за пикантную подробность, захотелось в туалет. А на набережной ничего нет. Меня посадили в одну из служебных милицейских машин, и повезли в МакДональдс. Представьте, но ноге звуковые провода, чуть-чуть под шафе, в золотом одеянии и под конвоем – в МакДональдс! Было очень смешно. Шикарная дама – и вдруг в МакДональдс». - У вас, кажется, были сцены, в которых нужно было участие каскадеров? - Там были страшные трюки. Хозяин машины очень боялся за свой «мерседес», который нужно было «подорвать». Он даже сам сел за руль. А в Москве мы снимали на очень оживленной трассе – были четыре наших машины, и шел обычных поток автомобилей. Конечно, милиция стояла, все контролировала. Моя героиня должна быть за рулем, и в этой сцене использовали каскадера. Я за рулем тринадцать лет, но в жизни не сделала бы того, что нужно было. Моя машина выезжала с перекрестка на красный свет, а в это время начинался поток машин с двух сторон. Буквально в миллиметрах подрезались машины. Это кстати, второй Мерседес, в котором я «погибла». В «Пепле Феникса» я погибла в Мерседесе в открытом, и в этом сериале тоже в Мерседесе погибаю.