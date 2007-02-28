Паперник чуть не заморозил лысого EL Кравчука (ФОТО)

Заставлял - мерзнуть в морозильной камере полуголую Катю Бужинскую, нырять с открытыми глазами и петь под водой Евгению Власову, перелезать через 3-хметровый забор в босоножках на высокой шпильке Барбару Брыльскую, ходить по потолку Кристину Орбакайте, помимо этого Ирину Билык обкладывал змеями, а Галлину искупаться в водопаде с температурой воды в 2 градуса. Тепер пришла очередь помучиться EL Кравчуку, который поручил Папернику снять для него и юной певицы Мариэтты клип на песню «Мечта-дорога». Схемки проходили возле музея под открытым небом Пирогово при 17-градусном Морозе. Искусство требует жертв! И бедный Элечка, как ни в чем не бувало улыбаясь, должен был изображать пилота пароплана (дивное творение техники с большим винтом и парашютом, которое может не только летать, но и ездить). Ситуацию усложняло то, что накануне Андрей обрил голову. С такой прической ему пришлось практически весь день проточать на холоде, управляя штурвалом пароплана. Тем не мненее как Андрей, так и его юная партнерша екзамен холодом выдержали. А с Мариеттой EL Кравчук познаомились в прошлом году на схемках программы «Хочу стать звездой» на телеканале «1+1», где певец выступиал в качестве ведщего. Андрею понравились вокальне данные девочки и, когда возникла идея спеть вместе, согласился составить компанию юной певице. На сегодняшний день в послужном списке она имеет дебютный альбом “Дети -это золото”, победу в международном конкурсе исполнителей популярной песни „Berliner Perle” (Германия).. Напомним, что не так EL Кравчука взял опекать Олег Черней, который ранее продюсировал Тину Кароль.