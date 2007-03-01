Кому достанутся миллионы Мурата Насырова

Проведя собственное расследование, «Экспресс газета» пришла к шокирующему выводу. Вбрасывание в СМИ двойственной информации - это четко спланированная акция, целью которой является отвлечение внимания общественности от нарастающей день ото дня возни вокруг творческого наследия и материального наследства Насырова. Как известно, Мурат и его верная спутница жизни Наталья Бойко не были официально женаты. Молодые люди познакомились во время учебы в Гнесинке. Милый парень из Казахстана быстро очаровал симпатичную девушку из эстонской Нарвы. Прожив в гражданском браке 15 лет и обзаведясь двумя детьми, пара решила оформить отношения лишь 21 марта нынешнего года. Но эти радужные планы перечеркнула смерть. Теперь по закону Наталья не может претендовать на наследство своего любимого. Через полгода все должно перейти их детям - 11-летней Лие и 6-летнему Акину, а также маме певца - 83-летней Хатирам, пишет «Экспресс газета». Трехкомнатную квартиру в кирпичной пятиэтажке площадью 84 квадрата в районе на севере Москвы Насыров купил в середине 90-х годов на взлете музыкальной карьеры. Тогда вся страна подпевала его хитам «Мальчик хочет в Тамбов», «Кто-то простит», «Я - это ты», а гонорары за многочисленные концерты позволили Мурату перебраться с семьей со съемной жилплощади на Улице 1905 года в собственные хоромы. Правда, Наталья Бойко, которая была подданной Эстонии, почему-то не спешила прописываться к супругу. Кстати, до сих пор она имеет двойное гражданство - российское и эстонское. - Это чтобы проще выезжать за рубеж, - смущаясь, поясняет Наталья. - Ведь мы с Муриком так любили путешествовать. Объездили полмира, последней страной, которую посетили, стала Норвегия. Побывав там в начале января, мечтали вскоре выбраться еще куда-нибудь… В нынешнем году Мурат подумывал купить для близких коттедж в Подмосковье. Буквально накануне гибели он стал присматривать загородный дом по Дмитровскому шоссе. - Детям будет полезно чаще находиться на свежем воздухе, да и я перенесу домашнюю студию из душной Москвы поближе к природе, - делился певец планами с родными. Как нам удалось выяснить из достоверных источников, имел Насыров и недвижимость у себя на родине - в Казахстане. Он активно вкладывал свободные деньги в строящиеся объекты в Алма-Ате. Правда, сам светиться не хотел, поэтому непредусмотрительно просил тамошних друзей заполнять необходимые документы на свое имя. Теперь неизвестно, хватит ли у этих людей совести вернуть родственникам Мурата по праву принадлежащее им имущество. Певец имел странную причуду: частенько на огромной скорости выбрасывал крутые мобильники прямо из окна собственного авто (последний, пятый по счету, телефон Мурат выкинул за несколько часов до гибели. – Ред.). Да и машины он менял как перчатки. Буквально перед Новым годом за $79 тысяч был куплен новенький «Lexus GS», который сменил «Рeugeot 607». До этого музыкант ездил на «volvo», «mercedes» и «saab». Любимой Наташе, которая села за руль полтора года назад, муж подарил «Daewoo Matiz», а вскоре поменял его на «Ford Focus». Мурат знал толк в хороших вещах, имел тонкий вкус. Часто гулял в дорогих ресторанах, угощая приятелей-прилипал, которые активно вились вокруг столь состоятельного человека. Не будем описывать все прихоти певца, а остановимся лишь на двух интересных фактах. Как известно, Мурат выпал с балкона с фотоаппаратом на шее, облачившись в яркий концертный костюм. Эту одежду Насыров купил минувшей осенью в престижном столичном бутике «Подиум» за $5000, а на полупрофессиональный цифровой «Canon» в свое время не пожалел $3000. Кстати, флэш-карта, на которую записывались снимки, таинственным образом исчезла. Причем в милицейских описях осмотра места происшествия она не фигурировала! Так что, вполне возможно, если незадолго до гибели Насыров успел сделать снимки, они могут всплыть в каком-нибудь желтом издании, раскошелившемся на покупку эксклюзива у похитителя флэшки… Но речь сейчас не об этом. Пытливый читатель наверняка спросит: откуда у подзабытого публикой Насырова столько средств, чтобы жить на широкую ногу? - Мурат действительно не бедствовал, - признался нам Александр Скурихин, директор певца. - Несмотря на то, что его редко звали выступать на большой сцене, отбоя от желающих пригласить на корпоративные вечеринки не было. Насыров давал по 15 - 20 таких концертов в месяц. Хотите узнать, сколько он зарабатывал? Считайте сами! Один концерт Мурата стоил не меньше 5 тысяч долларов. К тому же мы очень успешно отработали новогоднюю ночь, когда ставки артистов повышаются в несколько раз. Насыров успел порадовать гостей семи столичных клубов! У нас есть данные из хорошо информированных источников, что наследство покойного оценивается в $2 миллиона! Незадолго до трагедии Насыров записал несколько демо-композиций, которых вполне хватит на новый альбом. Диск отдал в известную звукозаписывающую компанию. Никаких расписок не брал и договоров не заключал. Мурат, по словам близких, чересчур доверял людям. - Насколько я знаю, Мурата по-крупному никогда не кидали - его уважали, - поведал Александр Скурихин. - Но как только он погиб, вокруг последнего альбома начали происходить странные вещи. Почуяв хорошую прибыль, меня принялись убеждать во что бы то ни стало его выпустить. Но по закону, пока наследники не вступят в законные права, мы не имеем права издавать записи певца. У меня складывается ощущение, что «фирмачи» за кругленькую сумму могут загнать диск пиратам, а те преспокойно издадут «прощальный альбом». Так же могло и произойти с очевидным хитом «Ромео и Джульетта». Эту песню Мурат хотел продать Алсу - вел соответствующие переговоры. Но за нереальные по российским меркам деньги - сто тысяч долларов. Правда, до продажи дело так и не дошло, но демо-версии остались у нескольких приятелей Насырова. Меня удивляет их честность: ведь авторские права на эту композицию до недавнего времени не были зарегистрированы, и, быстро подсуетившись, после смерти Мурата ее мог присвоить кто угодно! Песня, не побоюсь этого слова, гениальная! Да и пиар у нее, к сожалению, получился сильный. (После гибели певца все говорили про трогательно-мелодичную песню, которую он хотел исполнить на своей будущей свадьбе. – Э.Г.). Возможно, кто-нибудь из артистов исполнит эту лирическую композицию на концерте памяти Мурата, который состоится 21 марта в Алма-Ате. (По российским законам проведение такого концерта в Москве пока невозможно. – Э.Г.) Чтобы вспомнить талантливого друга и коллегу, в столицу Казахстана отправятся Алена Апина, группа «А-Студио», Диана Гурцкая, Николай Трубач, Паскаль, Марина Хлебникова… Список участников почти утвержден, но пока открыт вопрос с ведущим шоу. На эту роль претендовала телеведущая и депутат Александра Буратаева. Но по разным причинам далеко не все родные и близкие певца хотят видеть Александру Манджиевну в этом качестве. Кстати, несколько песен на концерте памяти обязательно споет вдова Насырова Наталья: ведь по образованию она певица и много работала на бэк-вокале не только у мужа, но и у других популярных артистов, например у Кристины Орбакайте. Было время, когда Бойко даже выступала сольно под творческим псевдонимом Селена. Но воспитанный на строгих мусульманских традициях Мурат настоял, чтобы жена бросила пение и занялась детьми и домом. Наташа не могла противиться мужу - слишком сильно она его любила. - У дочки очень сильный голос, - замечает ее мама Грета Бойко. - Нам бы всем очень хотелось, чтобы она вернулась на сцену. Мурат ей столько песен хороших написал! За творчеством она бы и отвлеклась. Глядишь, вернулась бы к нормальной жизни. Да и детишек же надо на что-то кормить-одевать…