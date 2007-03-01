Татьяна Васильева : Красота - это степень таланта

Сегодня Татьяна Григорьевна в прекрасной физической форме. Оказывается, занятия спортом стали непременным атрибутом ее жизни: "Полтора часа в день занимаюсь обязательно. Всегда, когда есть свободное утро, и когда я в Москве - приезжаю в спортзал. На съемках, к сожалению, у нас не принято в актерский райдер вписывать наличие спортивного зала или беговой дорожки. А то я бы и в киноэкспедициях занималась". Среди последних киноролей – роль руководителя крупного рекламного агентства в романтической комедии Евгения Бедарева "В ожидании чуда". Как призналась актриса, там она сыграла знакомый многим образ "злой тетеньки": "Когда режиссер увидел мою лысую голову, он был в шоке! От радости. Все прыгал и приговаривал, что это именно та деталь, которая очень украсит мою героиню в картине. А потом попросил, чтобы я... брилась и брилась. А что касается костюмов, я не капризная, люблю чтобы вещи стягивали меня, были чуть маловаты". В этом фильме у Васильевой прекрасные костюмы, подчеркивающие фигуру, и ювелирные украшения, добавляющие блеска ее женской красоте. "Для меня красота – это степень таланта. Если человек талантлив, все равно в чем, он меня уже устраивает. Я обязательно найду в нем красоту. Если только она не кричит – такая красота меня пугает. Потому что за нею чаще всего стоит разочарование. А я не люблю разочаровываться", - признается актриса. Для нее театр по-прежнему важнее кино. И быть может поэтому Татьяна Васильева - одна из самых востребованных актрис. "Бумеранг", "Второе дыхание", "Белла Чао", "Все, все, все...", "Чайка" - на эти спектакли люди покупают билеты за месяц, а поклонники по-прежнему поджидают актрису с охапками роз возле служебного входа. "В театре мне намного проще. Я могу здесь пробовать все, ничего не опасаясь, а в кино нужно все время быть начеку: то не так снимут, то свет не так поставят, то загримируют как попало. Можешь вывернуться наизнанку, но, если визуальный ряд неудачный, уже никакой игры не захочется. У меня очень часто, когда я выхожу в антракте, на виске набухают огромные вены. Это после исполнения тяжелейшего монолога в одном спектакле. Я на себя смотрю и думаю: когда-то это может лопнуть. Не выдержит. А остановить себя, сказать себе "потише, потише, поспокойнее" – невозможно. Если ты один раз сыграл на пределе, то потом никогда не будешь хотеть сделать слабее - только еще круче", - считает Татьяна Васильева. Кстати, частенько актриса ездит на спектакли на метро. А все потому, что боится застрять на машине где-нибудь в пробке: "Не люблю опаздывать, да и сама за рулем не сижу. Как-то пыталась научиться вождению, но ничего из этого не вышло. Только в таксиста одного врезалась, помяла ему все. Нажала вместо тормоза на газ. Потом оплачивала ремонт его машины". У Татьяны Григорьевны двое взрослых детей, Филипп и Лиза, – две ее радости, - а еще кошка Дольчита, невыносимая хулиганка, которая бьет любимые вещи актрисы и спит у нее на голове. Особых торжеств по случаю юбилея Татьяна Васильева проводить сегодня не планирует. Все пройдет в тихом семейном кругу, без пафоса торжественных речей и театральных капустников. Зато у всех ее поклонников и почитателей будет отличный повод поднять бокал шампанского за здоровье любимой актрисы! С днем рождения!