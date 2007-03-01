София Ротару: Замуж я больше не выйду

Знаменитая певица после смерти супруга никогда не говорила о своей личной жизни – в этом интервью нашей газете она впервые коснулась сокровенной для себя темы любви.

– София Михайловна, вы пережили очень тяжелый период жизни – смерть супруга. Вы красивая, привлекательная женщина. Если встретится хороший человек, допускаете ли, что выйдете замуж еще раз? – Потеря любимого мужа – это горе, и выйти из такого состояния мне было очень и очень сложно. Сначала никакие средства не могут помочь справиться с действительностью. Только время может унять эту боль, но, к сожалению, полностью избавиться от нее невозможно... Конечно же, уход из жизни моего мужа, моего любимого Анатолия Евдокименко стал для меня огромной потерей. И в личной, и в творческой жизни. Было очень тяжело. Честно говоря, я до сих пор не смирилась с реальностью – жизнью без Толи. До сих пор иногда плачу, вспоминая его. Эта боль не уйдет. Но благодаря Богу, моей семье, моим близким, моим друзьям и моим зрителям, слушателям – сейчас я в нормальной творческой и физической форме. Ведь сцена и семья – самое главное в моей жизни, то, ради чего я живу и творю. Для меня идеальным мужчиной всегда был и остается мой муж – Анатолий Евдокименко. Мы прожили вместе 34 года, и я с каждым годом все больше и больше восхищалась им. Он во всем был моей второй половиной от Бога – моим любимым, моим другом, моим учителем, моим вдохновением... И продолжает оставаться в моем сердце. Поэтому вопрос о другом человеке в моей жизни просто неактуален. Замуж я уже больше не выйду. – Что вы делаете, когда вам тяжело? – Не зацикливаюсь на том, что произошло, и стараюсь в такие моменты отвлечься на приятные вещи, отдохнуть, заняться домашними делами. С удовольствием готовлю. Очень люблю природу, она помогает расслабиться, снять напряжение. И конечно, лучшее «лекарство» от всех стрессов для меня – мои внуки Толя и Сонечка. Они поднимают мне настроение за секунду – такие забавные! Когда я смотрю на их сияющие мордашки – чувствую, что усталость как рукой снимает. Внуки – это огромное счастье! – Галина Стародубова, которая была вашей фанаткой, угрожала расправой вашей внучке Софочке. Как вы перенесли это? – Эта Стародубова сама вообразила себя звездой! И готова на все. К сожалению, это правда. Было много неприятных моментов. Мне всегда обидно, когда страдают люди – задерживают концерт, чтобы проверить зал, который обещали «взорвать», задерживают самолет, и я опаздываю на выступление... Когда же речь идет об угрозах моим родным – это вообще не поддается описанию. Как же я могу не переживать из-за этого?! – Так что же требует эта поклонница? – Она хочет быть как можно ближе ко мне, но не может понять, что всему есть предел. Она не может стать членом нашей семьи... - Вы пробовали подать на нее в суд? - Бесполезно! В милиции мне сообщили, что эсэмэски с угрозами в адрес меня и моих близких не являются веским поводом для возбуждения уголовного дела. Видимо, по их мнению, на меня должны либо наброситься с ножом, либо начать душить. И только тогда они зашевелятся. - Бред какой-то! - Вот и у меня такое же мнение!!! – Расскажите про своих внуков. Участвуете ли вы в их воспитании? – Да, конечно! Ведь внуки – моя самая большая радость сейчас! У меня взгляд на воспитание такой, что детям нужно обязательно позволять самовыражаться. Что о них рассказать? Толя, ему сейчас 13 лет, хорошо играет в большой теннис, хорошо танцует, сейчас с друзьями соревнуется в брейк-дансе, увлекается рэпом и пейнтболом. София – младшая, делает свои первые шаги в гимнастике и ходит на танцы. Ей все дается очень легко, главное, чтобы ей было интересно. Сонечка очень музыкальна, у нее великолепный слух и потрясающая память. Она знает наизусть весь мюзикл «Фигаро», может сама исполнить его от начала до конца, причем с выражением! (Смеется.) Поет все мои новые песни. А последнее увлечение – сказки Пушкина. Буквально на днях цитировала мне по телефону «Сказку о царе Салтане»: «Кабы я была царицей…»! После этих слов, сами понимаете, не приходится сомневаться, что впереди ее ждет большое будущее! (Опять смеется.) – Они уже говорят о том, кем хотят стать в будущем? – Толя сейчас хочет быть рэпером, как его кумир Эминем (Улыбается.) Он знает все его песни наизусть, смотрит все его выступления. А Сонечка-младшая недавно «выдала» всем свои планы на будущее: «Когда я вырасту, выкрашу волосы в темный цвет и буду петь, как Соня-большая!» (Смеется.) Так что не исключаю, что вскоре на эстраде появится София Ротару-младшая. Да, мы определенно с ней во многом похожи. Я была такой же худенькой, подвижной, веселой, с характером, конечно, и такой же взрослой не по годам. Когда я в Киеве – и Толя, и Сонечка всегда ночуют у меня. Они любят приходить ко мне – конечно, ведь я им все позволяю! Во время наших встреч мы буквально переворачиваем квартиру вверх дном! Я их кормлю, купаю, потом мы ложимся все вместе спать, я рассказываю, как прошли мои концерты, что интересного было во время моих поездок. У меня есть принцип: я всегда общаюсь с ними как со взрослыми людьми. – Поделитесь с нашими читателями секретами своей красоты. Как вы восстанавливаете себя после больших нагрузок? Используете ли диеты и если да, то какие? – Честно говоря, никаких особенных секретов у меня нет. На своем опыте я убедилась, что для поддержания моей физической формы самое главное – это спорт и правильный образ жизни. Это в первую очередь правильное питание. Лично я употребляю много фруктов и овощей, практически не использую соль, стараюсь не кушать после шести часов вечера. Вот и все секреты «вечной молодости». Как бы это банально ни звучало, поверьте мне, ничего другого более действенного нет. «Чудесам», обещанным во многих рекламах, я не верю. Все новомодные средства и хирургические методы имеют лишь временное действие. Обычно после таких процедур человек, если не следит за собой, в лучшем случае возвращается к своему первоначальному виду или, к сожалению, навсегда становится заложником этих средств. Ведь от природы никуда не денешься. Так что ни в какие пластические операции я не верю и никогда их не делала! – София Михайловна, в этом году у вас 60 летний юбилей. Как отметите? И что ответите на слухи о том, что покинете сцену, перешагнув этот рубеж? – Нет, со сцены я не уйду! Это точно. Наоборот, сейчас идет активная подготовка к выпуску моего нового альбома. Я использую любую свободную минуту для работы в студии. Хотя это непросто, ведь у меня очень плотный концертный график. А от себя лишь добавлю, что большинство моих новых песен вас приятно удивят. Они будут не совсем обычными для меня... А свой день рождения я отмечу на сцене. В этот день в Киеве, прямо на Крещатике, пройдет мой концерт под открытым небом. А всем читателям «Жизни» я хотела бы пожелать в первую очередь здоровья и благополучия – вам, вашим родным и близким! Чтобы в ваших домах, несмотря на любые внешние стрессы, всегда царили любовь, тепло и уют, чтобы мечты сбывались, а надежда на лучшее никогда не оставляла ваши сердца!