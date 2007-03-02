Анну Николь Смит похоронят в белом платье в пятницу

2 марта 2007, 12:31

Спустя почти месяц после смерти Анна Николь, наконец, обретет последнее пристанище.

Associated Press сообщает, что затянувшиеся похороны модели должны состояться в пятницу, 2 марта. По информации агентства, Анну Николь Смит (Anna Nicole Smith) предадут земле на Багамах рядом с ее сыном Дэниелом. Экс-модель Playboy оденут в белое платье, а над ее гробом во время захоронения будет петь специально приглашенный известный певец, имя которого не называется. В четверг суд во Флориде подтвердил свое предыдущее решение отдать тело скончавшейся 8 февраля модели ее 5-ти месячной дочери Смит Данелинн Стерн (Danielynn Hope Stern) - точнее ее попечителю - некому Ричарду Милстейну (Richard Milstein). Сама Анна Николь не высказала в своем завещании никаких пожеланий насчет места последнего пристанища. Ее тело было забальзамировано и ждало своей участи три недели. Все близкие к Анне люди согласны с тем, что похоронить ее нужно на Багамах около могилы ее 20-летнего сына, который так же, как и мать, скоропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах осенью прошлого года спустя всего лишь несколько дней после рождения его сестры. Лишь мать модели против этого решения. Она добивалась в суде выдачи тела и разрешения похоронить Анну Николь в Техасе. Запутанная история 39-летняя Анна Николь Смит потеряла сознание в гостинице во Флориде 8 февраля и умерла по дороге в больницу. Патологоанатомы пришли к выводу, что Анна Николь не стала жертвой физического насилия. В желудке модели не было обнаружено наркотиков или других препаратов. По некоторым данным, Анна накануне жаловалась на температуру и жар. Заговорили о гриппе или остром воспалении легких. Позже в Сети появились фото якобы из холодильника Смит. Среди прочего в нем стояли бутыльки с метадоном и другими медикаментами. По появившейся в американской прессе информации, у Анны Николь с рождения были проблемы с сердцем, и коктейль из лекарств и алкоголя вполне мог убить ее. А некоторые уверены, что убить Анну мог и ее муж - Говард Стерн. По крайней мере, так думает журналист Ларри Биркхэд (Larry Birkhead), который утверждает, что именно он, а не Стерн - настоящий отец 5-месячной дочери Смит. По мнению Ларри, у Говарда были веские причины - миллионное состояние, которое она отсудила от состояния своего бывшего мужа-миллиардера. Как раз накануне ее трагической смерти Анна, по решению суда, должна была сделать дочери ДНК-тест. Однако ей удалось упросить суд сдвинуть его на более поздний срок - 21 февраля. Тест так и не был проведен, и пока нет никакой уверенности в том, кто же является отцом маленькой Данелинн - Стерн или Биркхэд. Сама Анна объявила отцом Стерна, за которого вышла замуж осенью прошлого года. Однако, по версии Биркхэда, он готовил экс-модель Playboy к родам и был с ней в период беременности, а потом поставил ультиматум - или она срочно ложится в реабилитационную клинику, или он подает в суд за сознательное вредительство народившемуся ребенку своими пагубными привычками. Тогда Анна, по словам Биркхэда, сбежала со Стерном на Багамы, где и родила дочь. Анна-Николь Смит неоднократно привлекала к себе внимание своим экстравагантным поведением. В 1993 году она была названа моделью года журнала Playboy. В 1994 году вышла замуж за прикованного к инвалидному креслу 89-летнего богача Маршалла Ховарда (J. Marshall Howard). Они повстречались в стрипклубе. Через 14 месяцев брака он умер. После этого Смит долго боролась с сыном Ховарда за его миллионы. В начале 2006 года суд в США признал ее право на наследство. Сын Ховарда умер в июне этого года.

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