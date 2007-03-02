Лолита хочет мужа, как у леди Ю

Дожидаясь своего выхода на сцену, артистка прогуливалась за кулисами и в щелочку между декорациями наблюдала за концертом. А между шутками артистов выясняла, все ли вещи уже забрали из гримерной и на месте ли ее сапоги. Общаться с поклонниками у нее не было ни сил, ни настроения, но остаться в одиночестве певице так и не удалось. Сергей Сивохо, праздно прогуливающийся за сценой, заметив звезду, тут же направился к ней и минут пять потратил на комплименты певице, заметно подняв ей этим настроение. Так что на сцену Лолита вышла в полной боевой готовности. «95 квартал» в этот вечер решил выяснить у Лолиты, какой же мужчина будет достоин ее внимания. - Говорят, у вас в Москве есть муж? - И не только в Москве, а вот в Киеве пока нет. Но будет. Я постоянно вывожу из Украины кого-то. - А какие мужчины вам больше нравятся: порядочные или не очень? - Конечно порядочные. - А светло- или темноволосые? - Те, от которых отсвечивает (намек на Евгения Кошевого). - Ага, значит девственники. А красивые или как Цекало? Лолита многозначительно прокашлялась, а на вопрос так и не ответила. - Щедрый или жмот? - А какие нравятся девушке с косой? Хочу такого же, как у нее! - Значит щедрый. Добрый или злой? - Не импотент! Да, давно у меня из Украины никого не было. В Москве одни евреи остались. Так сложно стало жить… Выяснив все интересующие их детали, но, так и не определив, кто же из актеров «95 квартала» достоин внимания звезды, Лолиту оставили на сцене одну. Певица, воодушевленная беседой с ребятами, во время своего выступления отрывалась по полной программе. Сперва, Лолита прыгала в классики по сцене, потом укоротила платье и, стоя на коленях, по-цыгански потрусила плечами, а под конец и вовсе разулась и поставила себе туфлю на голову. Насладившись аплодисментами, звезда вспомнила, что заплатили ей всего за две песни. «Сестра» попросила меня спеть на «95 квартале» ее любимую песню. «Сестру» зовут Боря Моисеев, - шутила Лолита. – Он ставил специальные движения как раз под эту песню. Поднимите руки, и вы мужчины тоже, Боря гарантирует, что это на ориентацию не повлияет, и делайте вот так, - попросила Лолита, демонстрируя, что же именно нужно делать». Мужчины, все-таки поверили певице и послушно выполняли все движения. Проведя несколько репетиций с залом, Лолита исполнила вторую песню и умчалась в аэропорт.