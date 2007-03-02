В бутике Сереги покупателей встречали обнаженные красавицы (Откровенные фото)

На само открытие Серега опоздал, за что потом долго извинялся перед гостями. Укрывшись в подсобном помещении, артист ждал, пока его протеже темнокожая красавица подберет ему что-нибудь из пока еще не очень разнообразного ассортимента бутика. Приодевшись в обновки, Серега вышел к гостям, забыв снять с одежды наклейки и ценники. «Несите свои денежки Сереге», - объявил певец официальное открытие магазина и перерезал красную ленточку. Как гостеприимный хозяин, артист предлагал угощения - «не очень полезные, но вкусные канапе и шампанское, якобы «Crystal». Знакомил с директором магазина, от которого зависит, получите ли вы скидку, сигару, бокал шампанского или кислый кефир. А потом пригласил киевских красавиц продемонстрировать «как смотрится предложенная хип-хоп одежда на сексуальных киевских девушках». Сексуальные киевские девушки действительно появились перед гостями в хип-хоповской одежде. Но в процессе танца начали понемногу от нее избавляться. Обливаясь потом, фотографы трясущимися руками лихорадочно нажимали на кнопки и сетовали, что камеры работают на так быстро, как того хотелось бы. Но, тем не менее, обнаженную женскую грудь удалось снять практически всем. Гости мечтали о продолжении танцев, но девушки на бис не вышли. Тогда свое рассеянное внимание посетители обратили на сам бутик и его ассортимент. Магазин декорировали фотографиями Сереги и его коллеги рэппера Jay Z. В центре зала поставили витрину с многочисленными наградами Сереги, бутылкой шампанского «Crystal», сигарами и пачками стодолларовых купюр с изображением артиста. На плазменном экране демонстрировали исключительно хип-хоповские и R&B клипы. Помимо одежды «Rocawear» в магазине представлены и другие марки: «New era», «Makaveli» , «G Unit», «Akademiks», «Bape»…