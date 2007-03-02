Ирина Билык худеет на глазах (ФОТО)

Как и ожидалось, одной из участниц проекта стала Ирина Билык – пионерка украинской поп-музыки и, кстати, персона, которая вошла в десятку лидеров SMS-опроса канала, в котором зрители выражали свои пожелания о тех, кого бы хотели видеть во втором сезоне программы. Те, кто видят, как работает Ирина Билык на репетициях «Танцев со звездами-2», говорят, что певица очень серьезно настроена на работу. По словам организаторов, с первой же минуты стало понятно, что Ирина и ее партнер Вячеслав Легковенко – пара. Даже, как будто бы были некие знаки свыше. Ради шоу Ирина отказалась от отдыха в некой теплой и жаркой стране. И сейчас у нее началась настоящая жара - в репетиционном зале. - После финала первых «Танцев со звездами» многие говорили о том, что хотят принять участие во втором сезоне. У Вас было такое желание? - Нет, честно говоря, я об этом не задумывалась. - Ваше впечатление от этого проекта. - Самое главное, что он искренний, настоящий, неподдельный. Если у людей получается - они радуются, если приходится много работать - это тоже плюс. Ну, конечно же, мне нравится, что он яркий: я люблю много костюмов, хорошую, хитовую музыку. - Предложение участвовать в «Танцы со звездами-2» поступило от канала «1+1»? Вы сами были инициатором? или это было взаимно? - Организаторы этого конкурса хотели увидеть меня во втором проекте этого шоу, мне пришлось долго подумать. А потом решительно согласиться. - Ваши отношения с бальными танцами, спортом? Вы раньше танцевали? - В детстве я танцевала в балетной студии, но бальные танцы и балет - совершенно разные вещи. Я не занималась с хореографом много лет - я просто с ним жила, это был большой минус, я думаю, для моей танцевальной деятельности, но я постараюсь исправиться сейчас - Как сейчас поддерживаете форму? - Уже неделю танцую с моим партнёром. - Что оказалось самым сложным на первых репетициях в «Танцах со звездами»? Что тяжело дается? - Нужно очень много думать и понимать, что делаешь. Очень тяжело что-то делать, не под свою музыку. Может, если бы я пела и танцевала - у меня бы лучше получалось. А сейчас - мне приходится молчать и думать - это сложно. - У вас уже есть какие-то предпочтения в танцах - какие-то танцы или движения нравятся, какие-то нет? - Пока я люблю первый танец: мы будем танцевать вальс и я очень хочу продемонстрировать его побыстрее. - Была ли крепатура от первых тренировок? Что болело больше всего? - Ничего не болело и не болит до сих пор. - Что для вас главное - участие или победа? - С удовольствием принимать участие в этом проекте с моими коллегами. Я всех ребят знаю, и мне будет приятно видеться с ними несколько недель подряд, особенно с моим любимым ведущим Юрочкой Горбуновым. - Вы часто побеждаете? Вы по натуре - победительница? Я покорительница - это мне ближе. - Как ваши близкие отнеслись к тому, что вы стали участницей «Танцев со звездами-2»? - Мама очень переживает, что я худею на глазах. Говорит, что должно что-то остаться, потому что у нас в семье все выглядят, как настоящие украиночки. - В данном случае вы - ученица в руках тренера-танцора. Вам легко подчинятся другому человеку? Мужчине? - Я сама выбрала себе партнёра, это значит, что я изначально была согласна подчиняться безоговорочно и учиться танцевать.