«Город 312» покажет новый альбом «Обернись» 12 апреля

Весной 2007 года «горожане» представляют новый этап творчества – пластинку «Обернись». По мнению участников коллектива, "Обернись" - очень емкое слово: «Обернись – может быть, ты прошел мимо своего счастья, которое было у тебя под ногами; обернись – может быть, кому-то как воздух необходима твоя помощь; обернись - и, может быть, ты найдешь ответы на вопросы, которые стоят перед тобой сейчас...». "Обернись" - центральная композиция в альбоме, которая связала остальные треки между собой. В своей новой работе «горожане» по-прежнему отражают жизнь большого города во всех ее проявлениях. И если на альбоме «Вне зоны доступа» была представлена в основном светлая сторона реалий мегаполиса, то здесь настроение порой окрашено в более темные тона (треки "Группа риска", "Раскаленное солнце", "Автокатастрофа"). Но вместе с тем любая негативная ситуация рассматривается "горожанами" с точки зрения поиска выхода из нее. Основная составляющая альбома - добрые, полные оптимизма, лиричные песни ("Девочка, которая хотела счастья", "213 дорог", "Космос", "Город-точка", "Вредность"). Композиции "Облако" и "Вчера" продолжают тему, затронутую в песне "Останусь", являющейся визитной карточкой коллектива. Кстати, если говорить о саундтреках, сыгравших столь немаловажную роль в творчестве «горожан», то в альбом «Обернись» вошла композиция «Девочка, которая хотела счастья», ставшая заглавной в новом фильме «В ожидании чуда». Фильм выходит на широкие экраны в начале весны, а видеоклип на песню «девочка, которая хотела счастья» уже можно видеть на канале MTV и МУЗ-ТВ. Эта композиция также ротируется в настоящее время на всех ведущих радиостанциях страны. Впереди – еще две экранизации песен с альбома «Обернись». При создании альбома «горожане» ощущали потребность в спокойствии, гармонии, что и постарались выразить в нотах и стихах. Схожесть же с предыдущим альбомом в том, что в нем нет «размазанных», отдающих ванилью песен о любви, разлуке и прочих темах, давно и безуспешно терзаемых многими исполнителями. Зато есть много мелодий: качественных, задушевных, столь близких русскому человеку. Общую линию альбома «Обернись», скорее всего, можно выразить одной-единственной фразой: «Город – единство непохожих, где каждый обязательно найдет что-то свое». Как рассказывают музыканты, песни для пластинки отбирались по следующему принципу: каждая из них должна быть самодостаточна и, ни в коем случае, не "высосана из пальца". Участники группы, соответствуя названию альбома, решили ОБЕРНУТЬСЯ и к некоторым своим старым композициям, которые имеют полное право быть изданными для широкой аудитории. Таким образом, треки, вошедшие в альбом "Обернись", написаны за весь период существования команды (без малого - 6 лет). «Город 312»: «Мы постарались включить в пластинку те композиции, которые актуальны для нас на сегодняшний день и, как нам кажется, будут актуальны для слушателя. За бортом остались те треки, которые либо устарели в нашем восприятии, либо, в силу различных причин, еще не готовы быть воспринятыми публикой». Запись альбома проходила на тон-студии «Мосфильм», что уже стало доброй традицией (предыдущий альбом «Вне зоны доступа» также записан на этой студии). Наряду с «Городом 312», в который входят Ая (вокал), Дим (клавишные, бэк-вокал), Маша (гитара), Леон (бас-гитара, бэк-вокал), Вик (барабаны), участие в записи принимали такие известные музыканты, как Юрий Цалер ("Мумий Тролль") и Вадим Голутвин ("Аракс"). Саундпродюсером альбома вновь выступил Андрей Зуев, а звукорежиссерами - Владимир Овчинников и Алексей Лесников.