Юрий Горбунов соблазнил девушку Зеленского в Бразилии (Эксклюзивные ФОТО)

А попал. Вместе с победительницей танцевального телехита Аленой Шоптенко и съемочной группой канала. И даже уже вернулся в Киев, так как вот-вот – премьера «Танцев со звездами-2». «У меня так всегда, - замечает он. – Ничего не планируешь и попадаешь туда, где никогда не был. Это еще приятнее, неожиданней». Правда, прежде чем оставить зиму в Киеве и перенестись в 40-градусную жару Бразилии, Юра узнал много нового. Оказывается, что достать билеты на самолет в Рио практически невозможно - вокруг них огромный ажиотаж. Весь мир едет на карнавал. Как говорит ведущий, за неделю до событий, уже не было ни одного места в самолет, и «Боинг» на 600 с чем-то человек переполнен. Более того – билеты было не достать и на трибуны. Зато у группы канала были билеты и на трибуны, и на сам карнавал. На фотографиях там делают подпись: «Ты участвовал в самом грандиозном шоу на Земле». «И это правда», - сознается Юра. На неделю все Рио-де-Жанейро «уходит на карнавал»: не работают магазины, закрываются торговые центры, а телевидение показывает только карнавал. Это беспрерывные салюты, музыка и конечно – парад школ самбы, которых там 16. Показ одной школы идет около часа, и в нем занято более 3 тысяч человек. Перед каждой школой идут Король и Королева – им люди аплодируют. А после процессии идут дворники, убирая перед новыми участниками – и тоже танцуют, поэтому им тоже аплодируют. Для каждой школы обязательно присутствие в шоу восьми конструкций. По признанию шоумена, через несколько часов ты уже перестаешь воспринимать все столь остро, ведь первая школа начинает идти в 9 вечера, а последняя – в 7 часов утра. Бразильцы на трибунах подпевают и танцуют вместе с идущими по улице. А если кто-то не подпевает – значит, турист. «Там себя чувствуешь, как на другой планете, - говорит Юра. – Прямо ощущаешь, что родина - далеко. И солнце встает с другой стороны. В гостиницу придешь, глянешь на карту – елки-палки, где мы?!». Так как Юра, победительница «Танцев со звездами» Алена Шоптенко и ее друг детства жили на 30-м этаже, сверху открывался замечательный вид на пляж. «Я такого количества на пляже никогда не видел, - сознается ведущий, - миллиона два людей. А океанские волны такие, что больше трех метров не пройдешь – накрывает. Окунулся – и бегом обратно». По словам Горбунова, зрелище произвело на Алену Шоптенко шоковое впечатление. Она была в полном восторге. «Я посмотрела настоящую бразильскую самбу в исполнении людей, у которых она в крови, - говорит она – Мне безумно понравилось. Эта самба не та, которую танцую я – у нас обыкновенная стилизация. У меня там даже была возможность немного потанцевать. В гостинице была программа, где трое танцоров – мужчина и две женщины вытаскивали из толпы зрителей людей танцевать. Юра отказался, а как только они посмотрели на меня, я сама вскочила со стула. И танцевала с ними на сцене. Девушки были на огромных каблуках, а я среди них - в тапочках, вообще Дюймовочка». Алена, которую так ревновал во время «Танцев со звездами» ее московский друг-футболист Кузьма, в Рио поехала не с ним, а со своим лучшим другом детства. Дело в том, что Кузьма поехать не смог. «А самой мне было страшно ехать так далеко, за океан - сознается танцовщица. – Кузьма не был против, потому что очень хорошо его знает и знает, что он мне, как брат. Очень жаль, что Владимир Зеленский не поехал. Думаю, что он много потерял – даже не только из-за карнавала, но и из-за пейзажей Бразилии, настроения людей, живущих так. Это страна веселья, страна счастья, страна хорошего настроения. После моей поездки я поняла, почему туда так стремился попасть Остап Бендер». Кстати, Юра Горбунов утверждает, что в Рио не было «много диких обезьян». Вообще ни одной не видел. Его версия гласит, что во время карнавала, в городе творится такой паноптикум, что все обезьяны, даже самые дикие, уходят подальше от этих мест.