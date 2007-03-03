Несчастная любовь Анны Снаткиной

Сюжет построен на противостоянии двух Татьян: Татьяны Разбежкиной, приехавшей учиться в Москву из Саратовской области, и Татьяны Бариновой, капризной и избалованной дочери состоятельного чиновника. Татьяны учатся в одном университете и быстро становятся подругами и почти одновременно влюбляются. Как выясняется позже, в одного и того же парня Сергея Никифорова. Вскоре одна из подруг узнает об этом, а парень узнает о том, что обе его знакомые Татьяны – подруги. Судя по всему, по-настоящему он влюблен в девушку из провинции, но состоятельная москвичка тоже ему нужна для каких-то своих целей. Сюжет этого сериала позаимствован у колумбийцев. Их версия фильма носит название "Война Роз". Имя Роза не очень распространено в России, поэтому на Первом канале главных героинь решили назвать Татьянами и придумали фильму название "Татьянин день". Сериал снимает компания "Амедиа", на счету которой имевшие оглушительный успех проекты "Моя прекрасная няня" и "Не родись красивой". История о двух Татьянах призвана занять на телеэкранах нишу, в которой ранее властвовала "некрасивая Катя". Мелодрама с узнаваемыми героями и ситуациями всегда привлекает внимание аудитории. Тем более создатели сериала привлекли к работе над фильмом весьма интересный актерский ансамбль. Полюбившаяся телезрителям Анна Снаткина снова играет простую девочку, приехавшую покорять Москву. Во всем положительной брюнетке противостоит избалованная и привыкшая добиваться своего блондинка. Ее играет пока малоизвестная актриса Наталья Рудова. Кстати, вне съемочной площадки Наталья и Анна приятельствуют. Более подробную информацию о своей личной жизни артисты давать отказались. Однако складывается впечатление, будто исполнитель главной мужской роли Кирилл Сафонов, в фильме тяготеющий к героине Снаткиной, в жизни предпочитает яркую блондинку Рудову. По крайней мере, во время недавней презентации сериала Кирилл уделял ей намного больше внимания, да и мероприятие они покинули вместе. Немаловажно и участие в "Татьянином дне" артистов "старой закалки" Васильева и Паниной. По их собственному признанию, главной своей целью они видят привнести в сериал элементы художественного фильма, некую душевность, теплоту. Хочется верить, что у них это получится. По крайней мере, в сериале "Не родись красивой" артисты "старой школы" Ирина Муравьева и Михаил Жигалов смотрелись очень органично. "Татьянин день" стартует на Первом канале совсем скоро и будет идти в прайм-тайм. Создатели сериала обещают телезрителям много интересного и непременный хэппи-энд в финале. Впрочем, каким именно будет этот финал не знает пока никто.