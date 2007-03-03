Развод по-эстрадному (эксклюзивные подробности)

В российском шоу-бизнесе все происходит гораздо жестче. Побороться с продюсерами в свое время пришлось фавориту «Евровидения 2007» Диме Билану, который отстаивал свои права у компании «Стар Про» - наследников известного продюсера Юрия Айзеншписа после его смерти. Говорят, с Билана запросили 2 миллиона долларов отступных. Внуку знаменитой Эдиты Пьехи Стасу пришлось разбираться с продюсером Игорем Крутым, который отказался отпускать певца раньше времени, указанного в контракте. В итоге Стаса перекупил Иосиф Пригожин. Что уж говорить об остальных, если даже спокойнейший и совсем не скандальный Константин Меладзе накануне 2006 года распустил свое любимое и довольно прибыльное детище – сексапильную «ВИА Гру» после того как одна из солисток группы Надя Грановская объявила о своем уходе. «С 1 января 2006 года группа прекращает свое существование», - твердили все украинские и российские издания. Но Меладзе вовремя одумался. Хоть скандал и потряс не только украинский шоу-бизнес, принес группе новый виток популярности. Удачно пропиарилась за счет развода и разрыва деловых отношений с Александром Шульгиным многострадальная певица Валерия. Чтобы отстоять право использовать творческий псевдоним Валерия (настоящее имя певицы Алла Перфилова), ей пришлось даже паспорт поменять. Своими слезливыми рассказами об издевательствах, побоях и жестоких истязаниях бывшего супруга певица повергала в шок читателей прессы. И чем трогательнее была история, тем лучше продавались билеты на концерты. От чего новый продюсер и муж Валерии только ручки потирал да денежки считал. А Александр Шульгин после скандала немного притих. Его новые проекты не имели такого успеха, как Валерия, которую взял себе в жены и в подопечные не менее скандальный Иосиф Пригожин. Через его компанию «НОКС мьюзик» прошли очень многие российские артисты: Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Авраам Руссо, Кристина Орбакайте, Александр Маршал, Андрей Макаревич, Алексей Глызин, гитарист ДиДюЛя, Валерий Сюткин, Алена Свиридова, Лика Star, Маша Распутина, Евгений Осин, Паскаль, Наталья Власова, Оскар, группы «A'Студио», «Дюна» «Квартал», «Король и Шут»… И многие из них сегодня прекратили свое сотрудничество с известным продюсером. Кристина Орбакайте ушла от Пригожина сразу же после выхода альбома «Май». Причиной якобы послужила задержка этого самого альбома и злые языки, которые, как утверждал сам Пригожин желали поссорить его с Кристиной. Правда, разошлись они довольно мирно, не обливая друг друга грязью. «Мое братское отношение к Кристине сохранилось и сейчас. Я дружбу не предаю, но наши отношения в последнее время охладели», - говорил Пригожин. Орбакайте причин разрыва тоже открыто не называет. «Ничего не произошло, просто пришло время, и мы завершили наши деловые отношения. Я вышла из бизнеса и заработанные деньги потратила на ремонт своей квартиры», - говорила Кристина. В общем, все получилось вроде бы полюбовно. Зато с другим бывшим подопечным Пригожина Авраамом Руссо скандальная эпопея продолжается до сих пор. Как известно, деньги на его раскрутку в свое время давал известный бизнесмен Тельман Исмаилов, а продюсером стал Иосиф Пригожин. Но через пару лет сотрудничества Руссо решил стать самостоятельным артистом и решил вернуть вложенные в него деньги. Говорят, на него было потрачено 1 млн. 700 тысяч долларов. Спонсоры решили не отпускать певца на свободу, а через пару дней Авраама Руссо жестоко избили неизвестные. С многочисленными травмами лица и сломанным носом певец попал в больницу, где ему сделали несколько пластических операций. А вскоре после выздоровление певца появились новые слухи о его преследователях, которые едва не лишили его зрения. В туши для ресниц, которой пользовался Руссо перед выходом на сцену, были обнаружены токсические вещества. И вот этим летом в августе с Руссо случился новый жестокий инцидент. Его джип обстреляли из автомата Калашникова. Певец чудом остался жив. После нескольких операций на ноге он вскоре вместе с беременной женой Мариэлой улетел в США. На прощание он заявил журналистам, что во всем обвиняет Иосифа Пригожина. «Мы сильно поругались с ним. Он мне угрожал. Он единственный в шоу-бизнесе, который первым делом говорит: «Мои ребята приедут и будут разбираться с тобой» Все! Хватит уже! Стреляли уже. Что, меня должны убить, чтобы он успокоился?!», - возмущается Руссо. Пригожин конечно опровергал свою причастность к происшедшему. «Ему не в чем меня упрекнуть! Кто сказал, что люди должны работать на Руссо бесплатно? Он что, бесплатно поет? Он считает, что я должен разруливать его проблемы. Но мы расторгли с ним контракт по его инициативе. Пусть сам разбирается со своими делами. Руссо - человек с двойным дном и двойным лицом», - возмущался продюсер и даже грозился подать в суд на певца. Кто именно стрелял в Руссо, не известно до сих пор. Кстати, сам «белый и пушистый» Иосиф Пригожин тоже не раз ставал жертвой насилия. В 2002 году его «Мерседес», припаркованный на Тверской, взорвали. А буквально через год 31 января 2003 года было совершено нападение на его квартиру на Покровке. Четверо бандитов связали няню, дочь и его первую жену Елену. Один из злодеев пытался задушить его сына подушкой, а затем нанес мальчику 13 ножевых ранений. Через полгода Пригожин нашел нападавших. Но к шоу-бизнесу они отношения не имели. С не меньшим скандалом и страстями в прессе прошел разрыв популярной группы «Премьер-министр» и продюсера Евгения Фридлянда, возглавляющего компанию «FBI Music». По версии продюсера, солисты группы Жан, Слава и Марат просто зарвались. Их не устраивали гонорары, составляющие сначала 21,5%, а потом и 55 % от концертной выручки. Продюсер группы заявил, что музыканты потребовали повысить процентную ставку в противном случае, грозили уйти из-под покровительства Фридлянда, который 8 лет назад выкупил «Министров» у компании «АРС». Солисты же группы утверждают, что финансовая сторона тут не при чем, мол, им надоело быть куклами Карабаса Барабаса, который замучил ребят «нелепыми придирками», ограничением творческой свободы и прочими прелестями музыкальной жизни. Фридлянд согласился отпустить ребят на волю только за 250 тысяч долларов отступных. Иначе музыкантам запрещалось использовать название группы «Премьер-министр» и выступать с песнями коллектива. В итоге «Премьер-министр» сегодня абсолютно новая группа, солистами которой стал один из бывших её участников Тарас Демчук. Кстати, в свое время братьям Константину и Валерию Меладзе, которые тоже были подопечными Фридлянда, пришлось заплатить ему еще большую сумму, чтобы избежать бандитских разборок. Украинские шоу-бизнысовые разборки проходят гораздо спокойнее и без криминала. По примеру Валерии бросила своего продюсера, с которым проработала 13 лет украинская певица Ани Лорак. Для тусовки давно не секрет, что Юрия Фалесу и Каролину связывали не только деловые отношения. Кстати, именно сердечные привязанности стали яблоком раздора. Молодая певица влюбилась… и дала отворот-поворот Юрию. Ушла от него, как женщина и как певица. Правда, сделала это без скандала, взаимного поливания грязью и оскорблений. Дележ имущества – творческого и материального - парочка оставила за кадром. Теперь Ани Лорак сама себе продюсер, а Фалеса занимается раскруткой новых юных дарований. Пока самый успешный из его проектов - Мика Ньютон, которая уже успела заключить контракт на миллион долларов с одной из самых крупных рекординговых компаний в России, чего в свое время не удалось самой Ани Лорак. А вот коллега Лорак певица Катя Бужинская, расставшись с мужем Юрием Квеленковым, продолжает работать с ним как с продюсером. Точно также поступила и российская певица Татьяна Буланова, бросив мужа Николая Тагрина и выйдя замуж за футболиста питерского «Зенита», продолжает работать с Николаем как с продюсером, ездит с ним на гастроли. Самой стабильной же продюсерской парой остаются супруги Игорь Лихута и Таисия Повалий.