Зірки та наркотики

І справді, поняття «зірка» і «наркотики» публіка давно міцно пов’язала між собою. Успішні, багаті, самовпевнені – публічні суперстарз впевнені, що їм можна все, а відтак – бавляться чим завгодно, не нехтуючи в тому числі й наркотиками. До західних скандалів нашим «зіркам» далеко В Україні, як і в Росії, гучних справ, пов’язаних із «зірками» та наркотиками не чути. Про залежність знаменитостей ми дізнаємося або коли вони оголошують, що «балувалися» в минулому і давно зав’язали, або коли вони гинуть від «зілля». Немає в нас дебошира-рекордсмена Піта Догерті, якого двічі за один день затримували за кокаїн у кишенях. Піт, до речі, «підсадив» на «кокс» свою екс-наречену Кейт Мосс. У британській пресі опублікували знімки, де супермодель робить доріжки з білого порошка на репетиції гурту свого коханого. Після цього у Кейт зірвалося декілька грошовитих контрактів. Урешті-решт вона публічно лягла на лікування до клініки й розсталася з непутящим нареченим. Щоправда, одна гучна історія з арештом була. 2002 року в Латвії затримали Богдана Титомира, якого шведська поліція підозрювала в контрабанді наркотиків і оголосила в міжнародний розшук. За декілька днів виявилося, що відбитки пальців Титомира не збігаються з відбитками розшукуваного, і його звільнили. Найскандальніше, до чого спромоглися російські «акули пера» – це нещодавня публікація фотографій растаманської вечірки на квартирі Анастасії Стоцької та її брата Павла Майкова (актор серіалу «Бригада»). Репортери газети "Жизнь" зробили страшне відкриття: всіма улюблена юна співачка курить «травку»! Цілий розворот народної газети заповнили докладним фотозвітом, де Настя в компанії з братом Павлом і сином Любові Поліщук Олексієм Макаровим курять «косяк», після чого дивляться телевізор і весело регочуть. Поп-зірки, вивляється, нерідко покурюють «травку» й ковтають «колеса», а то і вживають щось важче. «Не приховуватиму, у мене був період у житті, коли я захоплювався і випивкою, і наркотиками, - розповів журналістам екс-учасник гурту «Смеш» Влад Топалов. - Це було, коли група «Смеш» була на піку своєї популярності. Одного разу в компанії мені запропонували спробувати заборонену речовину. Після цього я ще декілька разів вживав наркотики. Слава богу, зміг вчасно зупинитися, спасибі за це моїм рідним і близьким людям». Розвідали журналісти неприємні подробиці ще й про «фабриканта» Стаса Пьєху. Він свого часу захоплювався наркотиками, причому, за деякими відомостями, не тільки легенькою «травою». Пустили навіть чутку, що він торгував забороненими речовинами. «Благаю, не пишіть про Стасика багато бруду! - просила найзатятіших «акул пера» його мама Ілона Броневицька. - Адже насправді Стасик наркотиками не торгував. Те, що він їх вживав, ну й що?! А хто в дитячі роки не палив анашу? Я теж пробувала». Трагічно скінчилися наркоексперименти екс-соліста гурту «Иванушки Интернешнл» Ігоря Соріна. 1998 року він викинувся з вікна, перебуваючи під впливом наркотиків-галюциногенів. І от – нова трагедія. Самогубство Мурата Насирова, за деякими даними, теж спровоковане вживанням наркотиків… Секс, наркотики, рок-н-рол… Девіз 60-х якнайліпше характеризує інтереси всіх рок-тусовщиків. Першими, хто не приховували власне захоплення наркотиками і навіть пишалися цим, були найзнаменитіші розбишаки епохи рок-н-ролу – «Роллінг Стоунз». 1967 року поліція заарештувала Міка Джаггера й Кіта Річардса за наркотичну оргію в будинку останнього. Завдяки втручанню ЗМІ й суспільному поголосу, кумирам молоді дали умовні строки. «Роллінги» продовжували свої експерименти з усіма видами наркотичних речовин. Їх навіть не зупинила смерть через 2 роки гітариста Брайана Джонсона від передозування. Не одні «Роллінги» грішили «наркотою». Варто тільки згадати тих, хто загинув через свою фатальну пристрасть. І байдуже, що це – передозування чи самогубство від наркотичної депресії. Винуватцем смерті рок-героїв завжди були наркотики. Джиммі Моррісон і Дженіс Джоплін, Сід Вішез і Ян Кертіз, Курт Кобейн і Майкл Хатченз… Насправді список тут нескінченний і постійно подовжується. У багатьох випадках преса звинувачувала в смерті «зірок» їхній менеджмент, мовляв, продюсеру зручно підсадити підопічного на щось, бо легше маніпулювати залежною від наркотиків людиною. Достеменно відомо, що Елвісу Преслі постачав амфетаміни й барбітурати його особистий лікар на вимогу менеджера музиканта. А у віці 42 років у Преслі зупинилося серце, не витримавши навали «пігулок». У Радянському Союзі про наркотики мовчали. Наче їх і не існувало зовсім. Гучних смертей від передозувань не було. Втім, сьогодні вже ні для кого не секрет, що стало причиною згасання Володимира Висоцького. Він тяжко хворів: пиячив і приймав наркотики, аж поки співака й актора не стало у віці 42 років. 90-і стали епохою втрат «російського року». Під впливом наркотиків викинувся з вікна гітарист «Алисы» Ігор Чумичкін. Від зупинки серця помер багаторічний героїнщик Анатолій Крупнов, засновник гурту «Чорный обелиск». Під наркотичним сп’янінням випав з вікна й розбився гітарист «Гражданской обороны» Махно. 2000 рік став фатальним для двох альтернативних команд: загинули Євген (Джей) Назаров з «Кирпичей» і Юрій (Хой) Клінскіх із «Сектора Газа». Від наркозалежності не стало й Вадима Покровського («Два Самолета»). Наркомани на естраді «Брати Гадюкіни» відверто співали про «наркоманів на городі», і ніхто не поривався забороняти ці пісні. Перебудова активно ламала життєві устрої, в тому числі й моральні цінності радянського суспільства. А пік популярності «Гадів» узагалі припав на буремний початок 90-х. «Гадюкіни» не за чутками писали пісні про наркотики. Сергій (Кузя) Кузьмінський 13 років міцно сидів на «ширці». У 80-х, ще до заснування «Гадюкіних», він устиг 2,5 роки відсидіти за незаконне виробництво та зберігання наркотичних засобів без мети збуту. До речі, розвалилися «Гади», коли Кузя поїхав лікуватися від наркоманії до Брюсселя. Вилікувався, переосмислив цінності, залишив рок-н-рол і зайнявся ді-джейством. Тепер тільки покурює з друзями. «Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить…» - десятитисячні натовпи на концертах досі хором співають приспів пісні «Опиум для никого» разом з «Агатою Крісті». Гурт вважався одним з найбільш «наркоманських» у російському шоу-бізнесі. Хоча Гліб Самойлов підрахував, що про наркотики група «Агата Крісті» за всі роки склала всього чотири композиції. Водночас брати Самойлови не приховують, що тривалий час експериментували з важкими наркотиками. «Ми не були ніколи наркоманами в класичному сенсі цього слова, - пояснював в одному інтерв’ю Вадим Самойлов. - Спосіб життя наркомана - ніяких інших цінностей в житті, окрім наркотиків. А в нас це був результат життєвої цікавості, якихось загравань з долею. Якоюсь мірою нам повезло. Залишилися і живі, і в рок-н-ролі». «Ми ніколи не писали музику завдяки наркотикам. Наркотики не були джерелом натхнення. Скоріше навпаки - забуття!» - запевняв Гліб Самойлов. Кілька років тому «Агата Крісті» публічно оголосила, що всі допінгові речовини залишено в минулому. Музиканти іншого культового російського рок-гурту «Сплин» теж зізналися, що в молодості вели досить загульний спосіб життя, проте незабаром це все набридло - дуже заважало творчості. «Я перепробував декілька видів наркотиків, але зрозумів, що це не для мене. Мені не потрібні штучні відчуття. Потрібне все те, що приносить нові враження, дає поживу для роздумів. Це те, в чому для мене життя і виявляється,» - розповідає Олександр Васильєв. «Сплин» ніколи не вагався, чи співати в піснях про наркотики, чи ні. Їхні песимістичні тексти тим і подобаються прихильникам, що розповідають про «всю правду життя». За рядок «герой на героїні, героїня на героїні» Олександр Лукашенко заборонив білорусам пускати в ефір пісню «Феллини», записану «Сплином» спільно з «Би-2», мовляв це пряма пропаганда наркотиків. Рок-зірка Земфіра про наркотики начебто не співає, але знайома з ними досить близько. «Зізнаюся, був період, коли я приймала важкі наркотики. Це було достатньо давно, я ще в Уфі жила. Писати ж про це стали через п'ять років, як я зав'язала. Чому з таким запізненням - незрозуміло. Загалом, що таке бути наркоманом, знаю не з чуток, але цю проблему я в результаті вирішила». Втім, преса з подачі газети «Жизнь» була переконана, що Земфіра лукавила, коли казала, що наркотичне минуле залишила в Уфі. Її тимчасовий відхід від шоу-бізнесу після виходу другого альбому журналісти пов’язали ні з чим іншим, як з лікуванням від наркозалежності в США. Після чого Зьома змушена була активно тусуватися в Москві, щоб розвінчувати чутки. Московські ЗМІ вперто намагаються пов’язати Славіка Вакарчука з наркотиками. Причому, приписують йому не пустощі з «травою», а «припудрювання носа» кокаїном. Сам фронтмен «Океану Ельзи» в одних інтерв’ю каже, що наркотики ніколи не вживав, в інших – що курив марихуану. І як йому вірити? Можливо, він, як і співачка та письменниця Ірена Карпа, не вважає канабіс наркотиком? Так само і вокаліст «Мертвого півня» Михайло Барбара запевняє, що нічого не вживає. А іншим газетярам зізнається, що «багато чого пробував». Значить, «пробувати» і «вживати» - різні поняття. Зате харківська «П’ятниця» не просто пробує чи вживає. Музиканти – адепти й пропагандисти легких наркотиків. А як інакше бути тим, хто співає й грає реггі?