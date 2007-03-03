Наталья Могилевская стала самой красивой женщиной Украины (Экслюзивные ФОТО)

3 марта 2007, 15:36

Вот уже второй раз читателям журнала «Viva», ну и в принципе, всем желающим высказать свое мнение выпала возможность выбрать самых красивых людей Украины. В этом году организаторы предложили выбирать самых-самых из пятидесяти претендентов – 25 мужчин и 25 женщин, которые отличаются не столько физической красотой, сколько популярностью и любовью простых смертных.

Правда, как в итоге оказалось, популярных и всеми любимых не так уж и много, поэтому больше половины претендентов на звание «Самых красивых» боролись за эту награду уже по второму разу. Разнообразили список поющего достояния в этом году телезвездами и спортсменами. Так среди участников появились такие серьезные лица как Савик Шустер, Виталий Кличко, Константин Стогний, а женскую половину представляли Людмила Добровольская, Анна Безулик, Елена Фроляк, Лиля Подкопаева, Алена Бондаренко. Вышагивая по красной, почти «оскаровской», дорожке именитые гости уже знали, кто станет победителем. Но, несмотря на это, держались гордо и достойно, и виду не подавали, что «самые красивые» в этом году не они, мужественно хранили тайну до самого конца. В течение двух часов толпа любителей зрелищ встречала разодетых звезд аплодисментами и радостными криками, даже в том случае, если не знала, кто же эти красивые люди – главное они идут по ковру. Последней появилась Наталия Могилевская, видимо, беря в расчет то, что больше всего запоминается «первая и последняя фраза». Потом ценители красоты просочились в фойе, где уже без всякого стеснения можно было не только сфотографировать любимцев на мобильный телефон с расстояния одного шага, но и пощупать, потрогать, взять автограф. Некоторые разжились даже дежурными поцелуями в щечку. Поскольку до начала церемонии награждения в зал абсолютно никого не пускали, звездам приходилось все это терпеть. Те, чей статус пониже, несказанно радовались такому вниманию и выражению любви, а кто уже привык и пресытился лицедейством, лихорадочно пытались найти укромный уголок, чтобы наконец-то избавиться от назойливых поклонников и журналистов. Начало церемонии награждения все восприняли со вздохом облегчения – наконец-то можно было расслабить мышцы лица и погрузиться в созерцание происходящего. Пока ведущие церемонии Юрий Горбунов и Катя Осадчая представляли номинантов, по реакции публики можно было судить, кто является фаворитом зрительного зала. Датчики громкости зашкаливали при таких именах как Ани Лорак и Тина Кароль, среди мужчин особым успехом пользовались Влад Яма и Виталий Козловский (никто из них в итоге так и не победил). По очереди номинанты выходили на сцену и поздравляли друг друга, желали победы и пели песни. Поскольку снимали телевизионную версию концерта, время от времени возникали накладки. Так не повезло Ирине Билык и Василию Бондарчуку – прямо посреди песни выключилась фонограмма. Дуэт первые минуты молча стоял в растерянности посреди сцены, пока им не включили микрофоны. Ирина пыталась пошутить, но видимо такая накладка ей явно испортила настроение. Вторая попытка исполнить песню оказалась немногим лучше первой – фонограмму дали другую. В итоге, кое-как отрывая рот Билык и Бондарчук все-таки «спели». Выйти и перезаписать свое выступление певица решительно отказалась. Наталия Могилевская, уже зная (в отличие от зрительного зала), что именно она стала в этом году самой красивой женщиной Украины, заставила публику встречать ее бурными овациями. Пока громкость аплодисментов зрителей не достигла желаемого уровня, певица на сцену не выходила. В этот вечер Наталия оказалась единственной артисткой, которая исполнила два номера. Видимо все еще пребывая в состоянии эйфории от танцев, Наталья пела и танцевала с Владом Ямой, чем несказанно порадовала своих поклонников. Кульминацией концерта стало, конечно же, объявление победителей церемонии. Самыми красивыми людьми Украины в 2006 году стали Наталия Могилевская и Александр Шовковский (кроме этого голкиперу достался еще и титул «Мистер Стиль»). Передать эстафету самого красивого мужчины на сцену пригласили Святослава Вакарчука. «Я думал мне дадут эстафетную палочку или хотя бы статуэтку, но мне вообще ничего не дали, - расстроился артист. – Но я очень рад, что в этом году самыми красивыми стали не певцы, как в прошлом году, а яркие представители спорта и танцевального искусства». Наталия Могилевская, как ни странно, молча перенесла то, что ее исключили из списка украинских певцов, и ничего по этому поводу коллеге Вакарчуку не сказала. Зато, как только он покинул сцену, моментально откликнулась на предложение Юрия Горбунова что-нибудь спеть. Приобщила певица к этому делу и Александра Шовковского. Могилевская пела акапелло «Червону руту», а Шовсковский пытался читать нечто в стиле хип-хоп.

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