Глисты для звезд - лучший способ сохранить фигуру (Ужасающие подробности)

Ведь нельзя быть слишком стройной, как нельзя быть слишком богатой. На днях Бразилии от опять умерла от анорексии чересчур увлекшаяся похудением модель. «Худая»=«Молодая»? Диета Софии Ротару достаточно экстремальна. Три дня нужно питаться только несоленым рисом, лучше неочищенным, следующие три дня – любыми овощами в любом виде (тоже без соли), еще три дня – фруктами. Пить все время талую или минеральную воду без газа. Бывшая "Мисс Вселенная", телеведущая Оксана Федорова похудела на 10 килограммов, сидя на гречневой диете, Год назад она так заметно поправилась, что зашептались о ее беременности. На самом деле барышня просто увлеклась вкусненьким. Пришлось неделю есть только гречневую кашу на воде, и лишь потом другие продукты, но очень умеренно. Ирина Аллегрова свято верит в свою "Очищающую диету" – минус 10 кг за 15 дней. Можно: овощи, фрукты, цельное зерно и воду. Нельзя: мясо, молочные продукты, алкоголь. Вариант меню: Завтрак – сок из моркови, яблока и сельдерея, семечки тыквы и подсолнечника. Обед – овощи, фрукты и теплая вода с лимоном. Ужин – салат с орехами и семечками (без заправки). Перекусывать только сырой морковью. Эдита Пьеха, многократно перекраивавшая свое лицо, тело поддерживает во вполне приличной форме. Ее секрет – каши на воде (чаще всего геркулес), паровые овощи и рыба и, конечно, фрукты. Пьеха считает, что острая, пряная пища может угробить не одного человека. Мясо певица совсем не употребляет, рыбу любит безумно. Лет 20 лет каждый день ест морскую капусту. И пьет соки. В особенном фаворе – грейпфрутовый. Не таким вкусным, но зато живительным и придающим силу Эдита Станиславовна считает сок из моркови и свеклы с зеленью – в пропорциях 3: 1: 1. Свекольный сок вообще очень целебен, но пить его в чистом виде вредно. С 70-х годов Пьеха не употребляет сахара, а любимый кофе пьет "с лимончиком и медом". Вообще ест понемногу, называя это дробным питанием, а после шести вечера – ничего. Арбузы или липосакция? Увесистый Николай Басков уверяет, что регулярно худеть ему помогает "арбузная диета": полкило мякоти самой крупной ягоды – 5 раз в сутки. Специалисты советуют использовать этот метод, как и большинство других монодиет, не дольше пяти дней. Нельзя проводить арбузную диету при камнях в почках, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях поджелудочной железы. Но недавно Коля сделал очередную липосакцию в Испании, где гостил у своей товарки – Монтсеррат Кабалье. Говорят, тамошние эскулапы «отсосали» Шарманщику 20 килограммов жира. "Прекрасная няня" Настя Заворотнюк во всеуслышание заявляет, что точенной фигуркой обязана природе и папе с мамой: "Я о диетах и слышать ничего не хочу! У меня никогда не набиралось лишнего веса, все куда-то испарялось само. Даже во время беременности я ничего особенного не делала - просто вела здоровый образ жизни". Но дотошные журналисты выяснили, что раз в квартал небедная Настя ездит в Нижний Новгород, где ей делают липосакцию в одной из местных клиник. За раз откачивают по 4 килограмма жира. Итого до 24 кило в год… «Девочки» старше 40 лет помнят, кто такая Джейн Фонда. Голливудская актриса – это "во-вторых". А, во-первых, изобретательница аэробики. Во времена популярности этой оздоровительно-похудетельной систем был популярен анекдот: "Я купила все видеокассеты Джейн Фонды с ее аэробикой. Это просто здорово: сидеть, есть пирожные и смотреть на нее!". Так вот стройная бабушка Фонда уже не скрывает, что на деньги, вырученные от продаж видеокассет с ее курсами, она сделала не одну липосакцию. Одна капсула – с селитером, вторая – с ядом от глистов В некоторых людях нет ничего живого, кроме глистов, – гласит старая шутка. Знахарский рецепт радикального похудения – селитер, добровольно поселенный в желудке жаждущего стройности человека. Ешьте хоть в три горла – прожорливый гельмин не позволит питательным веществам идти на пользу вам и вашим килограммам. По слухам, именно так расправлялись с собственными излишками голливудская звезда Элизабет Тейлор и оперная певица Мария Калласс. А в Москве на таблетки с глистами западали Киркоров с Пугачевой. Это были капсулы с бычьим цепнем. Истончившись до желанной кондиции, нужно было проглотит еще одну капсулу, которая убивала тварюку прямо в вашем животе. Бр-р-ррр! Кстати, врачи говорят, что потенциально такое зверство над собой возможно, но крайне опасно. Если личинки паразита попадут в головной мозг, человек может погибнуть. Тайские таблетки или летальный исход Те, кто постарше, помнят, какой крупненькой девушкой была джаз-герл Лариса Долина. Теперь певица уверяет, что залог ее стройности – молодой муж, тренажеры и кефир. По официальной версии, Долина, чтобы быстро похудеть, один день ест, но очень умеренно, второй – пьет только кефир: "Сидя на этой диете полтора года, я сбросила 24 килограмма. Раньше я весила 78 килограммов". Но сплетничают, что Лариса неоднократно пила то ли "тайские таблетки", то ли китайские. В общем, препарат из разновидности запрещенных БАДов (плюс неоднократные липосакции). Испробовала на себе действие таких таблеток и Лолита Милявская, расплывшаяся после развода с Александром Цекало (тогда она впала в депрессию и ела все подряд). По совету знакомой, которая с их помощью сбросила 10 килограммов, Лола запала на пилюльки. Да, похудела. Но теперь у Лолиты болят голова и желудок. Специалисты предупреждают, что при длительном использовании китайского препарата певице может даже грозить дистрофия. Сейчас бывший совок просто захлестнул поток биодобавок из Юго-Восточной Азии, содержащих психотропные средства и вызывающие массу побочных эффектов, самый "безобидный" из которых – привыкание. По данным антинаркотического ведомства, чаще всего в БАДы добавляют сибутрамин, действие которого напоминает экстази и амфетамины. При постоянном использовании сибутрамин может вызвать привыкание и зависимость. Похудеть, принимая этот препарат, можно. Но вслед за худобой придет масса других болезней – проблемы с печенью, почками, давлением. Вплоть до летального исхода… 39-летняя экс-модель "Плейбоя" Анна-Николь Смит, погибшая недавно при загадочных обстоятельствах, за неделю до своего трагического ухода оказалась замешанной в крупном скандале – на нее подали иск за участие в недобросовестной рекламе таблеток для похудения…. Калории и дети Дженнифер Энистон с юности была еще той пышечкой, выросшей на чизбургерах и картошке фри и поглощавшей майонез ложками. Радикально взявшись за похудение, она почти заморила себя голодом. Результат – завидная стройность, роль в суперуспешном сериале "Друзья" и …развод с Брэдом Питтом. Брэд хотел ребенка, а Дженнифер не могла забеременеть. Врачи говорят, что бесплодие Дженнифер – следствие экспериментов со своим весом. Похожие проблемы были у певицы Джери Холлиуэлл. Пухленькая Джинджер Спайс из девичьего квартета "Спайс герлз" с началом сольной карьеры похудела до неузнаваемости. И до 35 лет не могла родить ребенка, хотя неоднократно пыталась. У 38-летней Рене Зеллвегер, которая, сыграв в двух фильмах о Бриджет Джонс, то поправлялась, то худела, то опять набирала вес, детей пока тоже нет…