У Милы Йовович в Москве случился нервный срыв (ФОТО)

Приехавшую в Москву модель и актрису Милу Йовович до смерти напугали поклонники, которые, желая пообщаться со звездой, разгромили у нее на глазах бутик в одном из столичных торговых центров. Полутораметровая керамическая ваза с грохотом рухнула в метре от модели, когда та проходила сквозь толпу фанатов. В Москве Мила поселилась в отеле «Арарат Парк Хайатт». Звезда попросила организаторов забронировать ее любимый номер люкс с зимним садом за 1000 евро в сутки. В первый же вечер Мила направилась в свой излюбленный ресторан, где в прошлый раз зажгла по полной программе. На этот раз Йовович была сдержаннее – она отказалась от русской водки, предпочтя ей дорогое шампанское. За вечер любительница шумных вечеринок и ее московские друзья выпили пять бутылок, закусив красной рыбой и блинчиками с икрой. На следующий день звезда посетила ЦУМ, где ее поджидала неприятность. Пройдя пару метров по бутику, Мила душераздирающе закричала. Стоявшая в шаге от нее ваза с грохотом рухнула на пол. Дело в том, что один из ее поклонников, пытаясь подойти ближе к Йовович, столкнулся с охранником звезды, и тот резко оттолкнул его. Падая, парень задел подставку с полутораметровой керамической вазой. - Я прошу вас, не надо ничего ломать, - держась руками за голову, просила актриса. - Я готова с вами сфотографироваться, поговорить, только не убейте никого здесь. Еще некоторое время Мила не могла прийти в себя и каждый раз вздрагивала при новом резком звуке. Покупки Находясь в Москве, Мила не удержалась и прошлась по магазинам. За пару часов шопинга Йовович купила около десяти пар туфель и босоножек на сумму больше пяти тысяч долларов. - Я же должна себе что-то выбрать, в чем поеду вечером на вечеринку, - прокомментировала свои покупки Йовович. На праздничное мероприятие Йовович приехала заранее, чтобы отрепетировать. Ювелирная компания, пригласившая ее на открытие бутика, попросила Милу дать небольшой концерт для гостей вечера. Спев пять песен (новоиспеченная певица получила за это около $300 000), она покинула вечеринку, продолжив веселье в ночном клубе.