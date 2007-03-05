Сашко Положинский получил свой первый опыт (ФОТО)

Сам Положинский в этот раз выступил не только автором и исполнителем песни, но и сорежиссером. «Это мой первый режиссерский опыт, - с горящими глазами рассказывал Положинский. – Это так круто, я выдвигаю свои идеи, и мы вместе их воплощаем. Если я говорю какую-то чушь, Олесь мягко отвечает «Может, не стоит…». Так вот мы и работаем в полном согласии». Отвлечь Сашка от его прямых обязанностей было совсем не просто. Артист, обливаясь потом, то и дело бегал с микрофоном в руках и раздавал дельные советы актерам, подробно рассказывал, что именно от них нужно. Так же своеобразной изюминкой «Поп корна» стали артисты – не профессиональные актеры, а яркие личности, которых выискивали среди киевской молодежи. Этих самых «личностей» съемочная группа выбирала в два этапа. Сперва, был кастинг на одной из радиостанций, а уже за день до самих съемок – в павильоне. Каждый претендент перед камерой всего за пару минут должен был показать, на что он горазд. Тех, у кого это получилось, пригласили непосредственно на съемки. «Я хотел дать возможность ярким, интересным людям проявить и показать себя и это получилось, уже из того, что мы отсняли во время кастинга, можно было смело монтировать видео», - расхваливал потенциальных актеров Положинский. Артисты были действительно «яркими», порой настолько, что от них рябило в глазах. Выходя на сцену (сцена – единственная декорация клипа, все внимание зрителя должно быть направлено исключительно на актеров), выкладывались по полной программе, некоторым даже удалось своими «выбрыками» удивить повидавшего виды режиссера.