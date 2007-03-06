ШОК! Евгения Власова родная дочь Поплавского! (скандальные подробности)

Дело в том, что Власова – девичья фамилия ее матери Галины Анатольевны. Отчество Александровна певица получила от человека, воспитавшего ее, поскольку ее мама и настоящий отец расстались еще до рождения Женечки. После расставания с отцом певицы, ее мама вернулась с фамилии Поплавская на свою девичью фамилию – Власова. Мы попытались выяснить подробности у фигурантов этой истории. STARS деликатно поинтересовался у мамы Евгении Власовой, не приходится ли ей Михаил Поплавский родственником. В ответ Галина Анатольевна намекнула, что все гораздо «хуже». «Неужели бывшим мужем?» - пошел в атаку STARS. «А вы позвоните Мише и спросите у него. Скажите, что я разрешила» - переадресовала вопрос мама артистки. «Но она ведь на него совсем не похожа. Ну и что? Я тоже не была похожа на своего отца. У нас в роду было намешано много разных кровей. Мне кажется, Женя пошла в своего деда – грека. Внешность у него была точь-в-точь как на античных статуях, со светлыми вьющимися волосами, глазами василькового цвета». Михаил Поплавского мы не застали вопросом врасплох. «Эту историю лет 5 назад у меня уже пытался выведать Дмитрий Гордон, но я ему ничего не рассказал. Мне это не нужно. И тебе я официального комментария не дам»,- поведал поющий ректор. А далее в неофициальной части беседы Михаил Михайлович по секрету поведал, что Женя, действительно, приходится ему дочкой. Все эти годы он хоть и не принимал участие в ее воспитании, но по возможности помогал материально. «Я участвовал в финансировании ее клипов, помогал «разруливать» несколько лет назад историю с Бароняном, сейчас помогаю готовиться к конкурсу «Евровидение». Почему ты не веришь, что она моя дочь? Неужели не замечала, что у нас глаза похожи?» - откровенничал ректор. «Мне кажется, что как-то не очень. А почему во всех интервью вы рассказывали, что у вас только сын?» - поинтересовалась я. «Знаешь сколько у меня вообще детей? Что ж я об этом всем рассказывать буду? Мне это не надо. Я стараюсь всем им помогать. Кстати, Женя и мой сын Саша знакомы и периодически общаются. У них хорошие отношения», - поведал Поплавский. Сама же голубоглазая украинская сирена Евгения Власова оказалась не в курсе тайны собственного происхождения. «Честно говоря, я не знаю, правда это или нет. Вы застали своим вопросом меня врасплох. Мне мама ничего об этом не рассказывала» - внесла еще большую путаницу певица.