ШОК! Евгения Власова родная дочь Поплавского! (скандальные подробности)

STARS удалось выяснить скандальную подробность из биографии Евгении Власовой, одной из претенденток на поездку на конкурс «Евровидение» от Украины. По словам источника из близкого окружения Власовой удалось выяснить, что Женя не только является законной супругой продюсера «ВИА Гры» Дмитрия Костюка, но и приходится близкой родственницей еще одному видному деятелю украинского шоу-бизнеса … Михаилу Поплавскому.
Дело в том, что Власова – девичья фамилия ее матери Галины Анатольевны. Отчество Александровна певица получила от человека, воспитавшего ее, поскольку ее мама и настоящий отец расстались еще до рождения Женечки. После расставания с отцом певицы, ее мама вернулась с фамилии Поплавская на свою девичью фамилию – Власова. Мы попытались выяснить подробности у фигурантов этой истории. STARS деликатно поинтересовался у мамы Евгении Власовой, не приходится ли ей Михаил Поплавский родственником. В ответ Галина Анатольевна намекнула, что все гораздо «хуже». «Неужели бывшим мужем?» - пошел в атаку STARS. «А вы позвоните Мише и спросите у него. Скажите, что я разрешила» - переадресовала вопрос мама артистки. «Но она ведь на него совсем не похожа. Ну и что? Я тоже не была похожа на своего отца. У нас в роду было намешано много разных кровей. Мне кажется, Женя пошла в своего деда – грека. Внешность у него была точь-в-точь как на античных статуях, со светлыми вьющимися волосами, глазами василькового цвета». Михаил Поплавского мы не застали вопросом врасплох. «Эту историю лет 5 назад у меня уже пытался выведать Дмитрий Гордон, но я ему ничего не рассказал. Мне это не нужно. И тебе я официального комментария не дам»,- поведал поющий ректор. А далее в неофициальной части беседы Михаил Михайлович по секрету поведал, что Женя, действительно, приходится ему дочкой. Все эти годы он хоть и не принимал участие в ее воспитании, но по возможности помогал материально. «Я участвовал в финансировании ее клипов, помогал «разруливать» несколько лет назад историю с Бароняном, сейчас помогаю готовиться к конкурсу «Евровидение». Почему ты не веришь, что она моя дочь? Неужели не замечала, что у нас глаза похожи?» - откровенничал ректор. «Мне кажется, что как-то не очень. А почему во всех интервью вы рассказывали, что у вас только сын?» - поинтересовалась я. «Знаешь сколько у меня вообще детей? Что ж я об этом всем рассказывать буду? Мне это не надо. Я стараюсь всем им помогать. Кстати, Женя и мой сын Саша знакомы и периодически общаются. У них хорошие отношения», - поведал Поплавский. Сама же голубоглазая украинская сирена Евгения Власова оказалась не в курсе тайны собственного происхождения. «Честно говоря, я не знаю, правда это или нет. Вы застали своим вопросом меня врасплох. Мне мама ничего об этом не рассказывала» - внесла еще большую путаницу певица.