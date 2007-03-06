Кто в Украине зажигает звезды?

Ведь известно, что хороший продюсер для современных звезд важнее, чем талант. Особо преуспели в этом деле представители российского шоу-бизнеса. Там все артисты кому-то принадлежат и отдают львиную долю доходов. Год за годом и в Украине формируется продюсерский рынок. Более того, наших земляков стали привлекать к раскрутке российских звезд. Так Дмитрий Климашенко с недавних пор занялся Настей Стоцкой, а Олег Черный подписал контракт с Сосо Павлиашвили. Мы решили узнать, кто же они, самые успешные украинские продюсеры. Люди с особым чутьем на таланты. Как оказалось их имена можно пересчитать на пальцах. {1-}Константин Меладзе – один из лучших украинских продюсеров, композитор, аранжировщик. Он создал самый популярный в странах СНГ продукт -- группу ВИА Гра, а также продюсирует своего не менее известного младшего брата Валерия. Кроме того, Константин Меладзе – продюсер музыкальный. Пишет для своих подопечных песни, и не просто проходные композиции, а настоящие хиты. Как и мюзиклы «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Золушка» и «Сорочинская ярмарка». Песни Константина Меладзе есть в репертуаре Верки Сердючки, Ани Лорак. Родился Константин Меладзе в Батуми в рабочем поселке. Родители никакого отношения к музыке не имели: бабушка, дедушка отец и мать работали инженерами. Правда, мама немного играла на фортепиано, поэтому и детей водила в музыкальную школу, куда надо сказать, Константин ходил без особого желания и в то время даже предположить не мог, что когда-нибудь станет сам писать музыку. А началось все чисто случайно, когда он попал в ансамбль при николаевском кораблестроительном институте, где учился вместе с братом Валерой. В 90-м году братья Меладзе попали в группу «Диалог», и отправились на первые гастроли по Кемеровской области. Выступали везде – и в домах культуры, и на стадионах, и в колониях строгого режима. Несмотря на успех, через год группа распалась и Меладзе очутился в свободном полете. Он пытался брать штурмом Москву, регулярно возил на радиостанции кассеты с песнями. Так продолжалось 4 года, пока Константин не познакомился в продюсером Евгением Фридляндом. А в 1993 году сама Алла Пугачева отметила нового талантливого исполнителя Валерия Меладзе и пригласила на «Рождественские встречи». «У нас не было ни денег, ни одежды для съемок. Сели на третью полку вагона и утром приехали в Москву грязные, в пыли, -- вспоминает Константин, -- Я дал Валере свою рубашку, очки нам дал Мазаев из «Морального кодекса». Валера впервые вышел на сцену с нашими эстрадными звездами. Когда включили нашу песню «Лимбо», все должны были изображать дикое веселье. Я стоял у стенки и видел, как пляшут под мою песню все российские звезды. И почувствовал, что рейхстаг взят». С тех пор пошло-поехало. С братом они выпустили 7 альбомов, регулярно получает заявки от популярных исполнителей на фирменный хит от Меладзе. А с 2000 года Константин взял шефство над новым проектом – группой ВИА Гра, которому написал все песни и альбомы. Все шло вреде бы тихо и гладко. Константин творил свои хиты на съемной квартире, жена занималась дочерьми, их у Меладзе аж 3, артисты пели его песни… Пока не начались проблемы в ВИА Гре. Одна за другой начали меняться солистки. А когда перед новым 2006 годом о своем желании уйти заявила и Надя Грановская, вовсе решил распустить проект. Благо сопродюсер и идеолог группы Дмитрий Костюк отговорил. Сам Дмитрий, которого сейчас называют одним из самых жестких продюсеров, раньше тоже не подозревал, чем придется заниматься. Врач по профессии стал пионером украинского музыкального телевидения, возглавив компанию БИЗ ТВ. А сейчас он причастен к одному из самых продаваемых продуктов шоу-бизнеса группе ВИА Гра. Кроме того, он занимается раскруткой своей жены певицы Евгении Власовой. {2-}Одним из наиболее успешных в Украине называют продюсера киевлянина Юрия Никитина (9.12.1967 года), генерального директора компании Mamamusik. После школы он и не помышлял о своей будущей профессии, с отличием закончил швейное профтехучилище по специальности — закройщик верхней мужской одежды. Сначала пытался делать на этом бизнес, при чем довольно успешный. Но в какой-то момент понял, что этот вид деятельности – не для него. Распродал оборудования, ткани и купил на вырученные деньги дорогую гитару, с которой отправился покорять Москву. В Белокаменной работал в разных коллективах, в группе «Мираж», после её распада – в «Авеню». Но что-то незаладилось и Юрий вернулся в Киев, где вскоре познакомился с певицей Ириной Билык и стал её продюсером. Сотрудничал с известными группами «Океан Эльзы», «Скрябин», Андреем Кравчуком. Поступил в 1986 году в Киевский институт культуры и искусств, который так и не закончил, а через шесть лет основал свою продюсерскую компанию Nova Management, а в 1999 году у Никитина появилась еще одна мощная шоу-бизнесовая машина – компания mamamusic, которая занимается несколькими проектами: Ирина Билык, Верка Сердючка, Арктика, группа «Авиатор», дуэт «НеАнгелы», Катя Веласкес и новый певец Бондарчук. {3-}Продюсер Игорь Лихута (11 апреля 1961 года ) всю жизнь занимался только одним проектом – своей женой Таисией Повалий, которая говорит, что всем она обязана своему мужу и продюсеру Игорю Лихуте. Кстати, он сам мог стать не менее известным музыкантом. Его отцом был знаменитый киевский барабанщик Леонид Лихута по прозвищу Леша Бэмс. Игорь пошел по его стопам. И даже иногда подменял отца. «Однажды он подрядился играть на свадьбе, но внезапно заболел. Вместо себя отправил меня, одиннадцатилетнего пацана. Но я отработал прилично. Даже 15 рублей получил», -- рассказывает Лихута. Работал Игорь Лихута и кафе в Броварах под Киевом, в музыкальных коллективах Польши и Норвегии… Пока однажды не увидел по телевизору Таисию Повалий. Вместе они прошли сложный и в то же время головокружительный путь. За последние 10 лет карьера Таи развивается семимильными шагами. Одно за другим голосистая красавица получила звание заслуженной артистки Украины (март 1996 год), и народной (октябрь 1997 год). А на её сольный концерт во Дворце «Украина» экс-президент Ленид Кучма специально прилетел из Америки. Теперь же Тая стала не только номер один в Украине, но и весьма популярна, благодаря дуэтам с Николаем Басковым в странах СНГ, а в марте – у них совместный тур по Америке и Канаде. О том как с утра до вечера объезжал радиостанции, предлагая кассеты Повалий, Лихута вспоминает с легкой грустью. Теперь же все наоборот – каждый новый хит буквально рвут на части, телеканалы соревнуются за право первыми показать клип певицы, а менеджеры просто завидуют предприимчивому Игорю Лихуте, который знает, как сделать суперстар. {4-}Певицу номер один пытался слепить из Ани Лорак и Юрий Фалеса, родившийся с Лихутой в один день, но с разницей в четыре года. Закончив музыкальную школу и музыкальное училище, Юрий Фалеса поступил в Киевский институт гражданской авиации. Параллельно играл на гитаре в столичных ресторанах. После окончания вуза уехал работать по распределению в Магадан. Через 6 лет вернулся, вместе с друзьями открыли продюсерский центр. Одной из первых подопечных центра юная певица Каролина Куек, из которой Юрий Фалеса слепил Ани Лорак. Как известно, через 12 лет сотрудничества, повзрослевшая певица оставила своего продюсера и стала сама себе хозяйкой. Сейчас у Юрия Фалесы две продюсерские компании «Фалеса фемели фектори», которая занимается менеджментом артистов, сейчас она обслуживает 14 украинских и российских артистов, среди которых группы «Уматурман», Би-2, Сергей Лазарев, Елка... Вторая – совмест ная с Россией и Великобританией рекординговая компания -- занимается раскруткой артиста с нуля и до подписания контракта. Пример удачного сотрудничества – проект Мика Ньютон. Кроме того Фалеса раскручивает 4 молодых проекта. {5-}Совсем недавно по меркам шоу-бизнеса продюсированием занялся экс-шеф Тины Кароль Олег Черный, родили которого были людьми из искусства, с детства знал, чем будет заниматься в будущем. С семи лет он учился в музыкальной школе по классу фортепиано, занимался хореографией. После школы пошел в Педагогический университет, но бросил. В 1994 году, тогда Олегу Черному было 19 лет, поступил Киевский университет культуры на кафедру народной хореографии. А после окончания вуза основал и возглавил в нем свою кафедру – современной хореографии. Сделал и свой балет – «Дельс-арт», который обслуживал почти всех украинских артистов, а в последнее время выступал с Тиной Кароль. В 2006 году Олег Черный основал концертное агентство «Планета мьюзик», которое сейчас обслуживает 6 проектов. После разрыва с Тиной Кароль, он занялся раскруткой молодой певицы Пенелопы (Надежда), женской группы «Дерби», Бойз-бенда. Недавно подписал контракт с Сосо Павлиашвили, совместно с которым планирует выпускать в Украине грузинское вино. И буквально на днях Олег Черный решил вернуть на сцену подзабытого Андрея Кравчука, который, разочаровавшись в шоу-бизнесе, собирался покинуть Украину и открыть ресторанчик в тихом итальянском городке. К тридцатилетию певца. Олег Черный вместе Андреем Кравчуком выпустят альбом – сборник лучших песен исполнителя. {6-}Дмитрий Климашенко (15.05. 1979) – один из самых молодых украинских продюсеров. Еще и со званием заслуженного артиста Украины. Его творческий путь начинался с сольного выступления. Песня Дмитрия «Спрячь за высоким забором девчонку» получила в 1994 году гран-при конкурса «Звездная дорога», а через год он уже выпустил собственный сольный альбом. Через три года Климашенко представлял Украину на «Песне года» в Москве. С 2002 года Дмитрий Климашенко занялся продюсированием. Его первыми клиентами стала группа «Алиби» (теперь продвижением сестер Завальских занимается их папа Александр). Но после выхода совместного альбома их сотрудничество прекратилось. Дима взялся за певицу Ольгу Крюкову. Несмотря на выпущенные клипы, альбом и сольник во Дворце «Украина», певица так и не пробилась в высший эшелон шоу-бизнеса. В 2003 году Дмитрий Климашенко для поддержки молодых талантов открыл собственную продюсерскую компанию DK Music prodaction. Сейчас его компания раскручивает Майю Мигаль, Машу Фокину, Артема Солоника… Совсем недавно Дмитрий взялся и за Настю Стоцкую. Пишет для нее альбом. Кроме того, Климашенко продюсирует мюзиклы для ТВ – «Метро», «Али-Баба и сорок разбойников» (1+1), «Ночь в стиле диско», «Ночь в стиле мультик» (СТС). {7-}Продюсер Юрий Квеленков профессионально занимается музыкой с 1974 года. Он играл в оркестре"У нас молодых" под руководством Михаила Вильдмана, солисткой которого была 14-летняя Лолита Гарелик (Милявская). Работал в различных ресторанах и на свадьбах до 1979 г. После армии работал в Киевском госуниверситете директором клуба, заведующим культурно-массовым отделом, руководителем ВИА. В 1994 году совместно с известным звукорежиссером Олегом Ступкой и звукоинженером Александром Волошиновым создал первую в Украине профессиональную студию и музыкальную фирму "Мастер саунд", которая занималась продажей профессионального звукового оборудования и продюсированием молодых талантов. Первой клиенткой этой фирмы была известная сегодня певица Таисия Повалий. Юрий Квеленков работал её звукорежиссером с 1994 по 1998 годы. Затем занимался юной певицей Алиной Лебедевой из Днепродзержинска, которая выиграла все существующие детские конкурсы в Украине, кроме Веселада. Ну а после нашел новый талант Катю Бужинскую, продюсером является и по сегодняшний день. В 2006 году начал работать с молодым певцом из Ивано-Франковска Виктором Грином. Лучшими проюсерами в Украине считает Игоря Лихуту и Юрия Никитина. «Они сумели найти в своих исполнителях то, чем можно взять наш народ голыми руками, без особых усилий интеллекта и затрат. Это гениально!», - говорит Квеленков.