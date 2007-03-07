Верка. Европейский размер?

По мере приближения финала отборочного тура, намеченного на 9 марта, борьба между претендентами на поездку в Финляндию обострилась до предела, грозя переплюнуть предвыборную кампанию на выборы в Верховную Раду. В ход уже пошли «черные» технологии, призванные вызвать в рядах конкурентов панику. В качестве мишени выбрали самую яркую особу из списка – Верку Сердючку, которой, по древней украинской традиции, досталась роль виноватой во всем и всегда невестки. Первыми Сердючку успели очередной раз заклеймить позором националисты, а дальше пошло-поехало… Так украинское отделение радиостанции «Европа FM» объявило акцию культурного сопротивления «Нет Евросердючке!». Посредством SMS-голосования ее организаторы призывают остановить стремительно надвигающуюся на старую добрую Европу угрозу в виде бесшабашной нашей соотечественницы-шутницы Верки Сердючки, приравнивая последствия ее влияния на умы и души европейцев к аварии на ЧАЭС. «Европа в опасности! … Европе угрожает культурная экологическая катастрофа, Украине – катастрофическая потеря авторитета и уважения в глазах цивилизованных европейцев. Нам не нужна такая победа», - гласит призыв радиостанции. Под «шумок» на волнах радиостанции за счет Сердючки решила пропиариться широко известная в весьма узких кругах группа «Пятки», посвятившая потенциальной конкурсантке от Украины песню со словами: Ну, а этот исполнитель Абсолютно уникален И на «Евровиденьи» покатит ой-ой! Давай на мужиков оденем чулки, Давай мужикам надуем груди, Сразу в Европе окажемся мы. Да, я верю - это будет! Давай все на суржике заговорим! И шарфы наши в блестках будут. Это будет реальный экстрим! И Европа нас полюбит… Не остались в стороне и творческие деятели, которые по старой доброй привычке направили свою жалобу Президенту Украины, узрев в дате проведения отборочного тура конкурса «Евровидение», назначенной на 9 марта, осквернение памяти великого Кобзаря. (День рождения Шевченко). «Хорошо зная эстетические и мировоззренческие наклонности эстрадного комика Андрея Данилко, нам кажется кощунственным принятие решения НТКУ, касающееся проведения шоу с его участием именно 9-го марта» - говорилось в послании. Эти события всколыхнули шоу-бизнесовую тусовку и VIP-персон. На защиту Данилко выступили: Ирина Билык, Еl Кравчук, Борис Моисеев, телеведущий Андрей Малахов, капитан «95-го квартала» Владимир Зеленский, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, редактор-певец Дмитрий Гордон, чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, российский шоумен Роман Трахтенберг. Нашему изданию удалось получить эксклюзивный комментарий самого Андрея Данилко: «Считаю, что та кампания, которая развернулась вокруг моего участия в конкурсе абсолютно нормальное явление. Обычно, всегда цепляются к чему-то яркому. Но, в общем-то, если проанализировать, успешных людей никогда особо не любили и ставили им палки в колеса. У нас здесь гнобили и Михаила Булгакова, и Олега Борисова, и Леонида Быкова, и Романа Виктюка. Это проблема Гулливера в стране лилипутов. «Митцям» не дает покоя моя популярность. Да, я не делаю «музычных скарбниць», Сердючка – персонаж для праздника и веселья. Спрашивается: а судьи кто? Сплошная серость, какие-то люди без лица, «швондеры»… Когда каждый начнет заниматься своим делом, разруха в стране исчезнет сама по себе. Посмотрели бы сначала на себя. По большей части эти так называемые «мытци» - творческие импотенты, которые только и могут, что топить других. Для них нужно обязательно петь песню «про матир и про сокиру»… Все выпады в наш адрес это, по-моему, не больше, чем пиар. Если следовать логике тех, кто против меня выступает, то надо идти в цирк и бросаться на клоунов. Ну, кто бы вспомнил эту радиостанцию, которая затеяла против меня акцию? Ведь она не входит даже в двадцатку лидирующих! А они тратят деньги на плакаты и листовки против меня. Лучше отдали бы их детям. А сами шли подметать Крещатик! Вон сколько мусора! Неужели, кроме меня, нет в стране проблем? Не лучше ли использовать энергию в мирных целях. У нас, например, на телевидении совершенно нет детских программ. Даже во время войны производили детские передачи и снимали фильмы-сказки, которые показывают до сих пор. И не дубляжом заниматься надо, а создавать что-то новое. С детьми надо разговаривать на нормальном языке, а не сюсюкаться. К этому конкурсу «Евровидение» в Европе относятся как к празднику и шоу, которое объединяет страны. А у нас оценки слушают с корвалолом в руках. Нельзя быть такими злыми, надо относиться ко всему с юмором. Посмотрите, что творится в Верховной Раде! Вот это позор! А я – не вся Украина, а всего лишь артист из Украины, который представляет определенный жанр. Потому что это ему хотят улыбаться, а не слушать колыбельную песню на два часа. Сейчас люди вообще, особенно в нашей стране, нуждаются в искусстве, которое внушает оптимизм. Кстати, читал, что в Америке во времена «великой депрессии», запрещено было ставить трагедии. Считаю, что все претензии, предъявляемые мне – необоснованны. Я участвую в конкурсе на равне со всеми. Лично мне нравится и Власова, и Козловский. А Сердючка – гротесковый персонаж. Мы просто работаем в разных жанрах. Все артисты, участвующие в конкурсе, достойны представлять страну на «Евровидении». Главное, не надо быть серой массой, чтобы все были похожи на клонов» Немало камней полетело и в адрес Виталия Козловского, который сначала подал заявку, но потом решил ее снять. «Правила за сравнительно небольшой промежуток времени успели несколько раз поменяться, – пояснил свое решение Виталий. – Когда я подавал заявку, были одни, потом они поменялись, и это наводит на подозрения в несправедливости голосования. Я читал интервью членов жюри предстоящего конкурса, где они откровенно называют своего фаворита – Сердючку. Я прекрасно отношусь к Андрею и уважаю его как артиста, но думаю, что с организацией самого конкурса в Украине не все в порядке. А я люблю, когда все происходит честно, по совести. Поэтому и решил забрать свою заявку. Сейчас песня «Красота-разлука» Геннадия Крупника, которую я готовил для конкурса лидирует в хит-парадах. Думаю, что время все расставит по местам и, возможно, в следующем году я вновь попытаю счастья». Продюсер певца Игорь Кондратюк также считает условия отбора конкурсантов непрозрачными: «Во-первых, все финалисты - известные исполнители, и члены жюри знают этих артистов и их творчество. То есть, уже могут оценить их как конкурсантов «Евровидения» и без помощи телезрителей. Во-вторых, решающим будет все же слово жюри. Сколько бы голосов зрителей не набрал, например, Козловский, даже первое место не гарантирует ему поездку в Хельсинки. В таком случае, зачем поклонникам Виталия тратить деньги на голосование? На сэкономленные средства можно будет купить, например, его новый альбом». Вдогонку событиям на сайте НТКУ в оправдание появилась информация о том, что дескать Козловский побоялся того, что в прямом эфире необходимо петь «живьем». Но кому-кому, а Козловскому в данном случае нечего бояться. Свидетельство тому – полный зал дворца «Украина», который артист собрал на свой сольный концерт. Кстати, на котором пел исключительно «вживую». Кто же в итоге поедет в Хельсинки, определится 9 марта в вечернем эфире УТ-1. И не стоит загадывать наперед, назиданием может послужить история двухлетней давности с Ани Лорак и группой «Гринджоли». Все-таки это лотерея. А пока на теме «Евровидения» каждый старается получить свои бонусы по-максимуму и не упускает возможности попиариться как за счет конкурса, так и за счет задействованных в нем знаменитостей.