Шок! Бабкина отбила у Валерии Пригожина!

- Бабы! – громко кричал Отар, выставляя на показ голую волосатую грудь. – Телки! Простите меня за все! Девушки хихикали и кокетливо хлопали Отарика по плечу. Певицы съезжались на концертную площадку в гордом одиночестве. Наталья Подольская приехала без супруга Владимира Преснякова, Надежда Бабкина – без любимого Евгения Гора. Зато Сергей Зверев приехал не один. Он гордо прошествовал по фойе дворца спорта с черном смокинге с черными же перьями в сопровождении шестерых красоток из кордебалета. - А этот-то что здесь делает?! – разинул рот на модельера Зверева случайный прохожий. – Это же «бабий бунт»! Ах да, - задумчиво добавил он через несколько секунд. – Действительно, бабий! Зверев стал не единственным представителем «сильной» половины человечества, оказавшимся на концерте. Также по фойе неслышной походкой фланировал Борис Моисеев. Он приехал на концерт в модной майке с надписью «СССР» и долго желал всем российским женщинам «счастья, любви и красоты». Влад Топалов предпочел держаться и от женщин, и от мужчин подальше, и все свое свободное время провел в кафе. С тех пор, как певец начал поститься, есть ему хочется постоянно. Топалов буквально опустошил буфет «Лужников». Сначала он съел два салата из свежих овощей с хлебом. Этого энергичному певцу показалось мало, и он заказал дополнительно семь кусков хлеба и пять порций винегрета. Надежда Бабкина обещала в тот вечер в соответствии со спецификой телеканала «MTV» перевоплотиться в звезду хип-хопа. Говорили, что Бабкина меняет цвет кожи, наращивает множество африканских косичек и выйдет на сцену в блестящем спортивном костюме с множеством страз. Чуда не произошло. Бабкина исполнила песню «Леди Мармелад» в облике этакой сильно повзрослевшей «тургеневской девушки». На ней было черное платье с кринолином, роковая вуалетка и даже кружевной зонтик. Представить, что в таком довольно неудобном платье певица будет исполнять ритмичный хип-хоп, было совершенно невозможно. Только две участницы «бабьего бунта» открыто продемонстрировали собственную зависимость от мужчин. Певица Валерия пришла на концерт, как всегда, под руку с мужем Иосифом Пригожиным. Накануне 8 марта пара еще раз призналась друг другу в любви и расцеловалась на виду у всех. - А я рядом с Йосей никогда не бунтую! – призналась счастливая певица. – Мне этого просто не надо… - Женщины – более ответственные, организованные и порядочные партнеры в любви и на работе! – признался Пригожин. – И как бы мужчины не гордились своей независимостью, они всегда и везде выполняет только волю женщины… Пригожин не успел договорить, как встретил глазами Надежду Бабкину. Он тоже не смог скрыть своего восторга от изменившегося имиджа певицы. В одну секунду забыл про свою жену и бросился к помолодевшей Бабкиной. - Я в восхищении! – говорил Пригожин, целуя ручки певицы. Бабкина победно улыбалась. - Ну вот! – огорченно всплеснула руками Валерия. – Только что муж признавался в любви, а увидел тебя, Надя, и тут же меня бросил! Нехорошо! В отличие от Валерии, заявленная участница «женского мятежа» Катя Лель показала свою «зависимость» не по своей воле. Певица просто не смогла выйти на сцену. Дело в том, что буквально за день до концерта Тверской районный суд Москвы запретил певице выходить на сцену без согласия ее бывшего продюсера Александра Волкова. Экс-продюсер обвиняет ее в том, что она нарушила правила договора и не выплатила ему крупную сумму денег.