Звезды российской эстрады проходят стажировку в цирке

Тигренок рычал и яростно кидался на пластиковые бутылки. Но звезды, постепенно съезжавшиеся в цирк, на животных уже не реагировали. Актеры, певцы и юмористы здесь обжились давно, и, по всей видимости, надолго. «Цирк со звездами» продлится три месяца, а в ходе проекта каждый из участников должен освоить шесть цирковых профессий: дрессировщика, воздушного гимнаста, фокусника, клоуна, жонглера и наездника (вольтижировку). Все артисты прошли строгий отбор (учитывалось хорошее здоровье и спортивная подготовка). В результате в «цирковом» проекте Первого канала приняли участие Елена Корикова, Яна Чурикова, Ксения Собчак, Жанна Фриске, Анастасия Стоцкая, Светлана Хоркина, Сергей Лазарев, Ефим Шифрин, Сергей Белоголовцев, Евгений Стычкин, Артем Михалков и дуэт «Чай вдвоем». «Цирк со звездами» - не шоу на выбывание, и все участники пройдут его до конца, а победитель будет выявлен простым подсчетом общих баллов. Каждую неделю участники будут демонстрировать один из полученных навыков. Оценивать их труд будет жюри из известных людей, а после каждого эфира будет проходить и интерактивное телезрительское голосование, которое сможет повлиять на оценки. Репетиции и съемки новой программы уже идут полным ходом. Но, как выяснилось, репетиции сильно отличаются от выступлений на цирковой арене. Опытные артисты, не один год выступающие на сцене, начинали вдруг так сильно нервничать, что ими требовалась медицинская помощь. Группа «Чай вдвоем», видимо, не рассчитав свои силы, так рванули дверь цирковой будки, в которую должны были просто зайти, что будка… развалилась на глазах у изумленных зрителей. Сереже Лазареву труднее всего дался номер с жонглированием. - Не понимаю, как вообще можно этому научитья1 – сокрушается певец. – Я все время боюсь, что мне что-нибудь на голову упадет. Первой решила бороться с собственными страхами Ксения Собчак. - Я на балкон квартиры лишний раз боюсь выходить! – призналась телеведущая. – А уж пройтись по канату я могла только в страшном сне. Но я решила бороться с самой собой. Как призналась Ксения, раньше она не понимала, почему мужчины, признаваясь ей в любви, говорили: «У меня при виде тебя кружится голова и от волнения потеют ладошки». Пройдясь по канату под куполом цирка, Ксения испытала точно такие же ощущения. - Наверное, я влюблена в канат! - смеялась девушка. Однако на деле Ксения оказалась не такой храброй. После выполнения номера Ксения буквально сползла по веревочной лесенке вниз: так у нее дрожали колени. Потом, сидя в зале, Ксения упорно отворачивалась от камер, пытаясь скрыть свое заметно побледневшее лицо. Зато потом таинственный поклонник в знак восхищения преподнес Ксении роскошный букет цветов. А актрисе Елене Кориковой, которая превратилась из короткостриженой блондинки в длинноволосую брюнетку, даже потребовалась медицинская помощь. Актриса так волновалась перед выступлением, что медикам пришлось дать ей успокоительное. Возможно, на самочувствии актрисы сказалась и ее простуда. «Я еле-еле могу говорить!» - жаловалась потом актриса. Артему Михалкову после первого выступления тоже хотел обратиться к медикам. А Светлана Хоркина решила справиться с волнением народными средствами: во время съемок она тихонько выскользнула из зала, намочила носовой платок водой и протерла себе шею и руки. Упокоившись, спортсменка блистательно справилась с заданием. Не так повезло соведущей Ивана Урганта 8-летней Саше (Александра Волковская). Эту девочку, участницу команды КВН «Малые народы», отметил пару лет назад во время игр генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и в прямом эфире пообещал ей работу в телекомпании. «Вот работа и подвернулась» - шутили за кулисами. Накануне девочка простыла, у нее поднялась температура, и на съемки девочка пришла совершенно больной. Сашу постоянно тошнило, и в перерывах она постоянно бегала в туалет. Встревоженный режиссер вызвал медиков. Врачи осмотрели девочку и очень встревожились: «У нее высокая температура, она не ела ничего весь день! Поэтому она может упасть без сознания прямо на сцене!» - заявили они. Но девочка отказалась прекращать съемку и мужественно сыграла свою роль до конца. - Молодец, Саша! - похвалил девочку Иван Ургант. - Перчатки мне, перчатки! – ведущий шоу Иван Ургант, утирая пот со лба, врывается за кулисы. На нем красный смокинг, в петлице – белоснежная астра. Ваня быстро стягивает перчатки и протягивает их костюмерше: - Ну вот, опять запачкал… Ургант сокрушенно вздыхает и тут же жадно припадает к бутылке с водой. - И Сашеньке, Сашеньке принесите тоже! – кричит он костюмерам. За кулисами тенью скользит Константин Эрнст. Он лично следит за записью нового шоу, время от времени здороваясь с его участниками. Расцеловавшись с Жанной Фриске, Эрнст тут же осведомился: - Ты как? - Да неплохо! – Фриске широко улыбнулась. - Вот, изо всех сил готовлюсь к моему коронному номеру на лошади с обручами! Певица оказалась одной из самых бесстрашных участниц нового проекта. В первый же съемочный день она – единственная из всех звезд! – решилась подняться под купол цирка без страховки. Поддерживал ее только воздушный гимнаст. В его объятьях Жанна совершила первый незабываемый полет. - Я поняла, что в цирке самое главное - это доверие к партнеру! – призналась потом певица. – Без веры друг к другу работать здесь невозможно. Даже Ефим Шифрин, опытнейший артист, за кулисами признавался, что волнение перед цирковой ареной нельзя сравнить ни с чем. - Но мне удалось договориться с обезьянками! – смеялся Шифрин. Может, потому что я родился в год Обезьяны много лет назад. А может потому, что шепнул Тотошке кое-что на ушко во время тренировки… Одной из самых мужественных женщин на нашей эстраде оказалась Яна Чурикова. Она практически без подготовки вошла на арену с тиграми. Может, сказалось то, что телеведущая увлекается экстремальными видами спорта? В ответ Чурикова решительно замотала головой: -Нет! Ни прыжки с парашютом, которые я так люблю, ни дайвинг, ни серфинг не идут ни в какое сравнение с тигриной клеткой. Вот это – настоящий экстрим! Только, боюсь, моя мама лишит меня наследства, когда увидит меня на арене. Чурикова решилась на этот номер даже вопреки воле дрессировщиков. - Нельзя тебе этого делать! – кричали они за кулисами Чуриковой. – Выйдешь на арену, покажешься, и быстро уходи! Мы после общения с тиграми неделю одежду носим, чтобы запахом пропитаться! А ты решила все и сразу!!! Яна молчала… Шоу должно продолжаться.