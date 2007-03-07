Александр Пономарев учится танцевать из-за ...кавалеров своей жены (ФОТО)

И пока, в подготовке к началу трансляции проекта на канале «1+1» все участники, как принцессы, стаптывают свои танцевальные туфельки, в надежде попасть на бал, мы поспешили поинтересоваться у них, а чего собственно, кроме победы они ожидают от участия в данном проекте. Как не удивительно, но о желании попасть в финал, «звезды» говорят как о чем-то второстепенном. И поверьте в их словах не чувствуется ни доли лукавства и неискренности! Сверхзадача Александра Пономарева, например, научиться профессионально танцевать. «У меня ведь молодая жена, - не без хвастовства комментирует золотой голос страны. - А так как я частенько бываю с ней на всевозможных клубных дискотеках, в компании ее сверстников, то мне для поддержания собственного имиджа просто необходимо не только безупречно владеть своим телом, но и затмевать искусством танца всех окрестных Викиных кавалеров»! Но не только в качестве защитного оружия Саша собирается использовать искусство танца. «Мне очень приятно будет на всевозможных семейных торжествах станцевать с женой зажигательное «ча-ча-ча»! Для Максима Нелипы участие в данном проекте - это возможность выучить еще один иностранный язык – язык танца. «Став на паркет, я понял, насколько для меня близка вся «латина». Ее язык для меня значительно ближе, интереснее, эмоциональнее, колоритнее, чем язык «стандарта». С помощью латиноамериканских танцев можно выразить такую звуковую гамму, на которую не способна наша устная речь. Так что мне вначале пришлось усердно учить алфавит, для того, чтобы к моменту выхода проекта на экраны, я мог разговаривать сложносочиненными предложениями»! Любимец публики Евгений Кошевой (команда КВН «95 квартал») говорит, что участием в данном проекте, прежде всего, решил утереть нос капитану команды, несмотря на то, что именно Зеленский сосватал его на участие в программе. «К тому же, у нашей пары есть хорошее будущее. Мы никогда не останавливаемся с Катей в поисках и ищем в каждом движении новые звуки и нюансы и вообще – очень много работаем! Более того, посмотрите на мою партнершу! Разве рядом с такой женщиной, возможно, НЕ захотеть и НЕ суметь танцевать»?! Итак, до премьеры «Танцев со звездами-2» в эфире канала «1+1» остались считанные дни. И даже часы. По словам продюсеров продакшн-компании «Стар Медиа», участники уже вышли на привычный в предэфирном состоянии режим: занимаются каждый день в графике – утром тренировка, в обед – примерка костюмов, вечером – опять тренировка. Одним из самых прилежных учеников оказался Александр Пономарев. И это – несмотря на то, что он еще активно занимается своей пополнившейся семьей и своей профессиональной деятельностью. «Он показывает себя очень самостоятельным и сосредоточенным. Настоящим работягой, - говорит координатор проекта Наталья Яковлева - Хотя раньше создавал впечатление, что «выезжает» исключительно на таланте». За неделю до премьеры Евгений Кошевой отправился с командой «95-го квартала» в концертный тур. Так что пришлось Кате Тришиной, партнерше Жени, собрать свои вещи и отправиться вслед за своей «звездой». Вместе с чемоданом Катя пришла прямо на концерт группы Владимира Зеленского во Дворце Украины и уже оттуда все поехали на поезд. Так что тренировки перенеслись в коридоры гостиниц, а Владимир Зеленский, видимо, будет, на правах матерого волка, патронировать новых участников проекта. Олег Скрипка тоже до недавнего времени был в разъездах – то в Москве, то в Барселоне, где изучал корриду – ведь пассодобль так похож на бой быков. Увы, его партнерша Елизавета Леонидовна Дружинина осталась в Киеве, так как на репетиции просто не хватило бы времени. Кстати, по утверждению организаторов, коронный танец Олега – румба. Прямо в праздничный день 8-го марта у всех участников проекта - первые репетиции в декорациях павильона на киностудии Довженко. В костюмах. Чем ближе к старту – тем активнее шьются наряды. Правда, как сетуют костюмеры, опять начинается старая история, что через неделю герои приезжают на примерку, а костюмчик оказывается им уже большой… По заверению продюсеров, зрители увидят звезд в совершенно необычных образах. Если кто-то из звезд хотел оголиться – это произойдет прямо на паркете. «Есть у нас один человек, который никогда этого не делал, - смеется Наталья Яковлева, - но теперь максимально откроется». Самые загадочные костюмы у Ирины Билык. Дело в том, что все основные идеи ее сценических облачений – всегда были ее собственные. Ей никто не может навязать свое видение, предложить или убедить. В костюмах Ирины зрители увидят именно Ирину – ее полет фантазии. Мужчины в плане костюмов тоже не обижены. Причем, и здесь стилист Ольга Сеймур идет на эксперименты – как и стилистически, так и фактурно. Например, зрители привыкли видеть Александра Пономарева в костюме и в галстуке, а теперь все поймут, что он может быть очень разным.