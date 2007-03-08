8-е марта – «звездные» будни

Самое запоминающееся 8 Марта Светланы Лободы было, по ее словам, в детстве, когда ее 15-няя сестра Ксюша была еще совсем маленькой. «Наш папа устроил нам действительно женский день, он встал рано утром приготовил завтрак, а после повел нас всех в город и вечером пригласил в театр. Мы все были в восторге! Вообще для меня самым приятный подарок на 8 Марта – это мамин праздничный ужин и торт «Наполеон». У мамы, кстати, 12 марта День Рождения и я планирую устроить ей праздник, начиная с 8-го. В свое время будущего ведущего лотереи «Кто там?» Максима Нелипу именно в этот праздничный день «кинули» на деньги. «Я встал 8-го марта рано утром, - рассказывает он, - чтобы купить цветов. У меня было только 50$, а в подземном переходе не работали обменные ларьки. В общем, «добрые люди» оставили меня и без этих денег. Хорошо, что рядом жил мой товарищ, я сбегал к нему и одолжил необходимую сумму. К утреннему кофе в постель я был с цветами». Снежана Егорова Когда-то, лет десять назад, у меня было яркое событие на 8-е марта. Я как раз работала ведущей в ночном клубе «Голливуд». Мы проводили праздничную программу и какой-то поклонник инкогнито передал мне на сцену штук 200 красных роз. Думаю, что он скупил весь цветочный магазин. Потом мне тоже дарили большие букеты. Но это было первый такой огромный и, что самое интересно – до сих пор не знаю, кто это был. Самое главное, что у меня в доме даже не было такого количества ваз. Мы жили на съемочной квартире, и моя комната тогда тоже напоминала цветочный магазин. В последние десятилетия, все праздники, включая Новый год, мы работаем. Так что у нас сложились своеобразные отношения с праздниками. Когда ты работаешь праздником – они становятся для тебя буднями. Александр Пономарев Одно знаю точно - в это день очень тяжело найти цветы. Особенно те, которые ты хочешь. Например, моя Вика любит нежно розовые или белые тюльпаны. Было у меня такое, что я не смог купить именно те, которые искал. Поэтому каждое 8-е марта просыпаюсь в 6 часов утра – тогда у меня еще есть шанс купить то, что надо. Ирина Билык У меня все дни весёлые и запоминающие. А что было 8 марта? Наверное, тоже что и 9-го - все меня любят, я имею ввиду моих друзей и дарят подарки независимо от того, какой праздник на улице.