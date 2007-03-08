Телеведущий Андрей Доманский : «Каким должен быть зад мужчины, чтобы там хранилась «заначка» к Восьмому марта?»

Накануне 8 марта я собиралась поговорить с ведущим о Международном женском дне. Меня предупреждали, что ведущий «Нового» - человек оригинальный, но чтобы до такой степени… Хотя как любой человек он имеет право на свой, пусть даже очень необычный взгляд, на, казалось бы тривиальную тему. Вот этот взгляд… --Что собираешься дарить женщинам на 8 марта? -Я? Ничего… -!? -У меня алиби—я уезжаю командировку в Днепропетровск. Прекрасная возможность не мучаться угрызениями совести, а заодно сэкономить. -Не стыдно тебе? -Отнюдь. Праздники придуманы хитрыми женщинами, чтобы выжимать из мужчин подарки. -Неужели? -На этот счет существует стройная теория… -Андрея Доманского или в литературе подсмотрел? -И Андрея Доманского и в литературе подсмотрел. Так вот. Дорогие подарки, может быть, и трогают женщину, но не являются оригинальными. -Что такое дорогие подарки? Кони? -Кони—любимый лабрадор президента России, а я имею в виду нечто красного цвета с автоматической коробкой передач или недвижимость на Печерске. Так вот если женщина живет с мужчиной одним бюджетом, то такие подарки ее вряд ли обрадуют, и она их просто не будет принимать. -Уверен? -Конечно. -Но мы говорим не о семейном бюджете, а о заначке, которая берется из заднего кармана брюк. -Как ты представляешь себе размер филейной части мужчины в задний карман брюк которого ты собираешься поместить вожделенную для авто сумму? -Твоя версия? -Все гораздо душевнее и прекраснее. Мужчина, который 364 дня в году представляется женщине эдаким мачо-хохмачо, в этот день становиться трогательным, нежным и «пушистым» ребенком. Он же может поразить женщину не свойственными для него качествами? -Впасть в детство? -Нет. Я собираюсь испечь пирог, например. Ведь 99 процентов мужчин не имеют ни малейшего представления, как это делается, поэтому мой поступок потрясет женщину наверняка. -Как же ты будешь его печь, если входишь в это счастливое число? -Я и не собираюсь его печь, я заранее куплю готовый и собственноручно его украшу ягодками купленными По-соседству. -А он не испортиться к празднику, экономный ты наш? -Я спрячу его у соседа, а утром преподнесу любимой. -И это все? А цветы? -Цветы—это мерзко и банально. Я не дарю трупы растений. Могу стихи написать, так сказать родить строчку. Главное, чтобы любимая не догадалась какого же классика я «терзал» накануне. -Андрей, откуда такая «любовь» к Международному женскому дню 8 марта? -Со школы... В этот день у моего военрука был день рождения. -Он что, был женщиной? -Нет, он был военруком. Кто знает, тот поймет…8 марта в моей школе был днем мести военруку, видимо с тех пор и пошел этот перекос в сознании. -Ну хорошо, а может быть, в этот день ты посвятишь женщине полет на дельтоплане? -Неужели я похож на идиота? -Зачем такие крайности, ведь это романтично? -Сигать с горы на дельтаплане!? Женщина всегда расценивает своего мужчину, как потенциального отца будущих детей. Какую же гамму чувств она должна испытывать, если ее мужчина рвется свернуть себе голову? -Ага, значит, мы все-таки заботимся о женских нервах? -Да, и не только нервах…