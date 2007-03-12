Тина Кароль отхлестала Горбунова ... косой (Эксклюзивные подробности + ФОТО)

Такой резкой смены имиджа от ведущей нашумевшей программы зрители не ожидали. Ведь еще на генеральную репетицию «Танцев со звездами – 2» Тина пришла в своем обычном образе – с шикарной руcой косой. Эта коса, кстати, постоянно мешала второму ведущему шоу - Юрию Горбунову. По сценарию, новый сезон программы должен был открываться заводным танцем Юры и Тины. И пока Горбунов добросовестно кружил свою партнершу, волосы Тины то и дело били ведущего по лицу. -Тина, убери косу, - наконец взмолился Юрий. Кароль честно попыталась уложить волосы в узел на затылке. Но как только Горбунов снова закружил ее по залу, непокорная коса опять превратилась в «оружие массового поражения». А вот во время вечерней премьеры программы, которой состоялась 10 марта, Юрия уже ничто не отвлекало от танца: свои роскошные волосы Тина спрятала под… черным коротким париком. Многие поклонники даже не сразу узнали Тину Кароль! Ведь темные волосы и черное перо, эффектно украшавшее прическу, делали певицу похожей на Лайзу Минелли – такую, какой голливудская звезда предстала в фильме «Кабаре». - Вы угадали! – улыбнулась Тина в ответ на вопросы журналистов. – За основу моего наряда действительно взят именно этот кинообраз. Хотя примерить черный парик я согласилась не сразу: не была уверена, что мне пойдут темные волосы. Юная звезда зря колебалась! В новом наряде от Ольги Навроцкой она выглядела загадочно и, в то же время, сексуально. Короткое фиолетовое платье из нескольких рядов бахромы, украшенных стеклярусом, и блестящие туфельки от модного итальянского брэнда Miu Miu превратило нежную и юную Тину в роковую женщину. Впрочем, Ольга Навроцкая преобразила не только Тину. Юрий Горбунов в этот вечер вышел на сцену во фраке, цилиндре и «бабочке». В петлице у импозантного, как денди, ведущего красовалась белая хризантема. - Это только начало, - пообещала Тина. - В следующих выпусках шоу мы с Юрой появимся в новых, еще более неожиданных образах. Что это будут за образы, певица не призналась. - Пока это секрет, - загадочно улыбнулась Тина. Чем собирается поразить зрителей Тина Кароль, мы вскоре узнаем.