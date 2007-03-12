Лилия Подкопаева: «Пока я тренируюсь для «Танцев со звездами», с моими детьми сидят бабушка и муж»

12 марта 2007, 13:33

Для восьми украинских звезд сейчас начался совершенно новый этап в жизни – бесконечные тренировки для шоу «Танцы со звездами–2». Всего восемь человек – таково условие британского формата BBC – перешли из разряда фанов телепрограммы в статус участников, и одной из героинь телеэфира стала абсолютная чемпионка олимпийский игр Лилия Подкопаева.

По словам партнера гимнастки Сергея Костецкого, у Лили все прекрасно получается. Сама же Подкопаева утверждает, что Сережа буквально за несколько минут сумел обратить на себя ее внимание, и теперь она подчиняется ему беспрекословно. - Лиля, ваша спортивная подготовка мешает или помогает? - Надеюсь, что она больше будет помогать. Но теперь я понимаю, что где-то она и мешает, потому что накачаны совсем не те мышцы, которые должны работать в танце. И если в гимнастике мы все, как солдатики, то здесь нужно уметь владеть своим телом. Язык тела может очень многое передать - эмоции, страсть, любовь, нежность. И мой партнер Сережа меня учит этому. - Когда-нибудь бальными танцами занимались? - Мне всегда очень нравилось, всегда хотелось. Но так сложилось, что не было возможности. Этот проект дает возможность посмотреть на себя с другой стороны, подняться еще на одну ступеньку вверх, доказать самой себе, что ты можешь это. - От чего-то пришлось отказываться? - От еды, например. Нужно понимать, что этот проект выходит на телевидении, а камера, к сожалению, все увеличивает. - Когда вы занимались гимнастикой, вам ведь тоже приходилось отказываться от еды? - Диета, диета и еще раз диета! На самом деле, то, что отличает людей от животных - это чувство меры. Нужно во всем знать меру и следить за собой. - А что вы не едите? - Я считаю, что нужно есть и мясо, и рыбу, только стараться после 6 вечера не есть. - От чего еще пришлось отказаться? - Пришлось урезать свои встречи, переложить все на плечи мужа, и, конечно, мне очень не хватает общения с детьми. В этом, наверно, самая главная жертва. - Вы смотрели первый проект? - Да. Я в восторге. Причем, чем дольше шел проект, тем больше было желание, чтобы он не заканчивался. Так хотелось продолжения этой прекрасной сказки! В Украине много проблем. А тут ты смотришь и отвлекаешься, полностью погружаясь в этот мир танцев. - Когда вам предложили участие в «Танцах со звездами-2», это стало для вас неожиданностью? - Огромной! И учитывая то, что несколько месяцев назад у меня родилась дочка, я понимала, что моя физическая подготовка будет не такой, как у других ребят. И, тем не менее, я считаю, что сейчас танцы помогают мне приобрести хорошую физическую форму. - Кто же сидит с малышкой? - Я получила благословление бабушки, мамы и Тимофея. Они поддержали меня и сказали, чтобы я отдалась этому делу на 100 %, потому что все нужно делать или на 100% или не делать вообще. - Как вам танцевать в паре? Вы же привыкли к соло? - Мне очень сложно, потому что я привыкла все контролировать сама. Я знаю, когда мне повернуться, когда сделать какой-то элемент. А здесь я должна доверять партнеру и ждать. Мне это очень тяжело дается, тут проявляется мой Львиный характер, когда я хочу быть первой везде и во всем. Но с другой стороны этому нужно как-то учится. - У Вас какие-то новые мышцы начали работать? - Не поверите, но у меня крепатурит все! Все мельчайшие мышцы, внутренние мышцы бедер. Я не могу сесть, не могу встать. Поясница болит безумно, ноги…. 6-7 часов танцевать на каблуках – это очень сложно. Ведь в гимнастике у нас все только босичком. - Не боитесь на каблуках передвигаться? - Я доверяю партнеру. Поначалу скользила и падала несколько раз. Мы занимаемся в день по шесть часов. - Вы настроены на победу или на участие? - Я говорю Сереже, что мне хотя бы в следующий тур пройти, не вылететь сразу. Это моя задача. А он говорит, что ставит перед собой цель показать мой максимум.

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