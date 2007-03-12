Беркова подралась с бывшей подругой на собственном дне рождения (ФОТО)

К удивлению Берковой, после свадьбы в прессе появились неприятные слухи и статьи о ней. В частности, СМИ рассказывали о том, что Дмитрий Грызлов принимает участие в съемках порнофильмов. В связи с этим Елену Беркову позже шантажировал отец Дмитрия Борис Грызлов, "намекая", что если сплетни не прекратятся, то у Елены возникнут проблемы в её политической деятельности. Барышня провела собственное «служебное» расследование, пытаясь выяснить происхождение грязных слухов о ней. Ниточки привели к ее закадычной подруге Зине Шлях… Лена решила не поднимать шумиху, оградив себя от общества Зины. Но, с удьба представила случай поквитаться с обидчицей. 10 марта Зина обманным путем пробралась на день рождения к Лене. Для этого Шлях, представившись как участница "Дома-2", попала в список гостей, проходивших через главный вход. Мало того, провокаторша завладела еще и браслетом, дававшим возможность проникнуть в VIP-ложу к самой виновнице торжества. Завидев Зину, Беркова не могла сдержать эмоций: "Зачем ты устроила эту грязь и причинила мне боль! Ты стала причиной того, что моя партия любви не получила официальной регистрации». (Понятно, что на самом деле текст прозвучал несколько иной, но по соображениям морали мы не можем его дословно привести). Зина тоже за словом в карман не полезла и ответила имениннице – обозвала ее дурой. От слов девицы перешли к действиям и сцепились врукопашную, так что участникам "Дома-2" и подоспевшей охране с трудом удалось их разнять. Охранники попросили незваную гостью удалится, но она не обращала внимания на их просьбы. Не помогли и увещевания продюсера Александра Валова. Поэтому охране, превозмогая сопротивление, пришлось препроводить Зину из заведения. Впрочем, не смотря на неприятный инцидент, Беркова все же вышла на сцену, чтобы спеть для гостей.