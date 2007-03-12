«Танцы со звездами-2» стартовали (ФОТО)

Восемь пар вышли на паркет, который вновь бережно уложили в одном из павильонов киностудии им. Довженко. В первый день пары танцевали вальс и ча-ча-ча. К слову, состав судей не изменился - в квартете «танцевальной Фемиды» все те же: господа Чапкис, Елизаров, Литвинов и единственная дама Елена Коляденко. Первыми пред ясны очи жюри выпало выйти Светлане Лободе и ее красавцу-партнеру Андрею Матвиенко. Певица танцевала несмотря на израненную накануне ногу и делала это неплохо, продемонстрировав несколько головокружительных кульбитов через голову партнера. Однако жюри не было щедрым и поставило всего 26 баллов. - Очень трудно танцевать первыми, - пожаловалась Света, - и согласиться с жюри я никак не могу. Но думаю, сколько бы они ни поставили, мы никогда до конца не будем довольны результатом. Скрипка танцевал под «Лед Зеппелин» Олег Скрипка вывел вальсировать свою партнершу Лизу Дружинину под переделанный на три счета хит группы «Лед Зеппелин» «Лестница в небо». Пару похвалили за драматургию танца, но много баллов не поставили. А вот за вальс «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди» Александр Пономарев и его партнерша Полина Комисова получили максимальное на тот вечер количество баллов - 32. Саша и впрямь был на высоте. А что удивляться? Последние полтора месяца Пономарев тренируется «как проклятый» по пять часов в день, отменив большинство собственных концертов. - Вот только сынок не хочет понимать, что папе тяжело, - пожаловался «Комсомолке» на бессонные ночи певец. - Я Пономарева-младшего просил, чтобы он хотя бы ночь перед стартом программы дал отцу поспать, да не тут-то было. Лиля Подкопаева тоже заполучила самую высокую в этот вечер оценку - 32 балла, - блестяще станцевав ча-ча-ча под нетленную «Шизгару». Жюри пришло в восторг от того, что олимпийская чемпионка не стала демонстрировать гимнастические приемы, а честно танцевала латину, зажигательно вертя бедрами. Зеленский секретов не выдает Весьма недурственное ча-ча-ча выдал и Женя Кошевой (Лысый из «95 квартала»), несмотря на то что Зеленский так и не выдал ему секрет, как победить на «Танцах со звездами». К слову, Зеленского и Шоптенко на старте передачи не было, они обещали быть в следующий раз. Зато была Могилевская, которая еще до начала заглянула в гримерку и очень театрально всех благословила. Кошевой и его черноволосая фея Катя Тришина придумали танец на самый популярный библейский сюжет: Ева в который раз соблазнила яблоком Адама. Присутствовал также Змий - в виде аппликации на костюме партнера. Но, пожалуй, самой жизнерадостной парой оказались шоумен Макс Нелипа и Аня Филипенко. Живого кролика при помощи магии и черного ящика Макс превратил в красотку с кроличьими ушками - с ней он и выдал ча-ча-ча аж на 31 балл. Тина Кароль, которая в этот вечер находилась в образе а-ля Лайза Минелли в «Кабаре». - Да, кушаем то, что и кролик, - бодро отрапортовал Нелипа. - Сочувствую, - вздохнула Кароль, - и словно фокусник, выудив откуда-то шоколадку, принялась ее сосредоточенно жевать. Напоследок романтичные вальсы с партнерами станцевали Снежана Егорова и Ирина Билык. Нельзя сказать, чтобы танцевали они «ах», но жюри отметило старание первой и пластику рук второй.