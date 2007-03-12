Шок! Корягина беременна, «ВИА Гра» - опять дуэт (ФОТО)

Помимо «ВИА Гры» продюсеры Константин Меладзе и Дмитрий Костюк намерены создать еще один коллектив, состоящий из двух девушек и двух юношей. Объявление о кастинге в новую группу уже две недели звучит на волнах «Русского радио». Как удалось выяснить STARS из информированных источников, Ольга Корягина так и не прижилась в «ВИА Гре», поскольку бывшие участницы группы устроили ей настоящую «дедовщину», и продюсеры ничего не могли поделать с этим фактом, поскольку очень устали от постоянных перемен в коллективе. Поговаривают, что наиболее жесткую позицию по отношению к новенькой заняла ветеранша группы Вера Брежнева. В сердцах Константин Меладзе неоднократно собирался разогнать группу, но материальный фактор помогал сдержать эмоции. Все-таки с курочкой, которая несет «золотые» яички, расстаться непросто. Долгое время Оля жила в страхе быть выгнанной из популярного трио, серьезная психологическая поддержка у нее появилась в лице нового состоятельного кавалера из Николаева. Тем не менее, когда Оля узнала, что беременна, не сразу решилась признаться в этом продюсерам. Но долго скрывать информацию не удалось. Возлюбленный Корягиной настоял на том, чтобы девушка оставила группу и рожала ребенка. Посовещавшись продюсеры решили преобразовать трио в дуэт с проверенными в боях Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой. Но насколько долго просуществует коллектив, большой вопрос. Ведь в январе Вера сама вышла замуж за олигарха, который ради красавицы оставил супругу и двух дочерей.