Маша Фокина отпраздновала 21-летие и презентовала альбом (ФОТО)

12 марта 2007, 17:16

Маша Фокина, внучка экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина, теперь может покупать водку в ларьке. Во всяком случае, так охарактеризовала прелести взрослой жизни Маша Ефросинина, поздравляя свою тезку с днем рождения.

21-летие молодая певица решила отметить с размахом – презентовала в клубе «Арена» свой первый альбом, в который вошли 11 композиций, написанные в основном ее продюсером Дмитрием Климашенко. Судя по накрытым столам и куче белых роз у входа (каждому посетителю вручали по одной), тусовка предполагалась большой. Но, как говорится, человек предполагает, а «Vip’ы» ходят, куда им вздумается. Поэтому с началом презентации затянули аж на два часа, а когда стало ясно, что собравшиеся могут от скуки сильно набраться, и лучше не дожидаться этого «часа пик» в надежде, что еще кто-нибудь «подгребет к берегу», решили все-таки шоу-программу начать. Пусть даже некоторые столы остались девственно одинокими… Первыми пришли поздравить именинницу ее родственники – мама, папа, дедушка с бабушкой. Экс-премьер-министра Витольда Фокина тут же окружили журналисты: «Мне так не нравится, из Маши сделали какую-то женщину-вамп. А она же моя внучка!» - сетовал дедушка. Маша в белом шелковом платье, украшенном павлиньими перьями, действительно, мало напоминала девушку, которой закон только-только разрешил покупать водку в ларьке. Но, как говорится, шоу-бизнес обязывает соответствовать внешне, не смотря на паспорт. К слову, о порядках в шоу-бизнесе… Развлекать публику пригласили ребят из «Comedy club Ukraine». «Ледокол» Бахматов вел на пару с Ефросининой программу, а остальные веселили своими репризами о том, какие, например, нравы царят в шоу-бизнесе. Скажем, приходит Маша Фокина поступать в институт имени Поплавского. Ясное дело, сам ректор лично ее не принимает. (Ну, кто такой в наше время экс-премьер-министр? Да таких в Украине хоть пруд пруди!). Выясняется, что в «кульке» все экзамены сдаются через постель (ведь только так можно подготовить студентов к реальным условиям шоу-бизнеса). «Скажи спасибо, что Михал Михалыч такой добрый! Не все в шоу-бизнесе делается через постель!» - шутили «комедиклабовцы». Надо сказать, что их остроты не оценил по достоинству Витольд Фокин. Хотя подружки барышни звонко ржали под сценой, да и самой Маше все это явно нравилось, дедушка с бабушкой ретировались из «Арены», недовольно качая головами: «О времена! О нравы!» Еще публику развлекала звезда конца 80-х Алиса Мон, специально приглашенная по такому случаю из России. Впрочем, кажется, кто такая эта самая Мон, помнила только сама Маша Фокина. По признанию девушки, он очень фанатеет от песен Алисы. Русскую артистку сменили наши – девушки из балета «В губы». Они так лихо и сексуально задирали ноги на сцене, что Ледокол не выдержал и сказал, что якобы Маша Ефросинина предложила переименовать сей балет – «В ж…». Сам придумал или все-таки сей перл принадлежит Ефросининой, не известно. Впрочем, поговаривают из-за скабрезных шуток барышни, которые, часто бывают даже не на грани фола, Юра Горбунов теперь отказывается с ней работать. На презентацию-деньваренья пришла также певица Галлина. Барышню сопровождал импозантный мужчина, очень похожий на Гошу Куценко. Собравшиеся было порадовались за артистку, которую бросил муж («Симпатичную замену нашла, однако!»). Но при ближайшем рассмотрении двойник Гоши Кученко оказался украинским дизайнером Виктором Григорьевым. Как говорится, масштаб не тот. А Григорьев хоть и шьет наряды для женщин, предпочтение отдает другому полу. Из «випов» пришли также политик Валерий Коновалюк и главный редактор «Бульвара» Дмитрий Гордон. Чуть позже к ним присоединился Игорь Лихута. «О чем сплетничаете?» - спросил продюсер редактора, подсаживаясь за столик. «Обсуждаем, как Басков полетит в США. У него же паспорт «спионерили»!» - «Тю! Это проблема не Баскова, а посольства США!» Посмотреть на протеже Климашенко пришел Семен Горов. Журналистам клипмейкер признался, что летом собирается жениться. Поговаривают, что новая избранница режиссера – модель. Между столиками сновал крайне расстроенный Дмитрий Климашенко. Оказалось, что у него тоже кто-то «спионерил» мобильный телефон. Вот только посольство США тут вряд ли продюсеру помогло, поэтому он решил объявить официантам, что если кто-то «найдет» мобилу, то получит 100 баксов. Наивный! Знающие люди прекрасно понимали, что в том телефоне можно найти, например, номер самого Лучезарного Бедросовича! Да фаны за такую информацию отвалят куда больше, чем какие-то жалкие сто американских долларов.

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