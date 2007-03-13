На «Евровидении» Сердючка защищалась от порчи с помощью 150 зеркал и булавок… (ФОТО)

Cердючка таки утерла нос своим злопыхателям и после оглушительной победы в национальном отборочном туре конкурса «Евровидение» готовит чемоданы для поездки в столицу Финляндии, где в мае этого года и состоится финал международного песенного конкурса.
Европе предстоит услышать новую композицию нашей соотечественницы «Dansing», в которой намешаны фразы на четырех языках – немецком, английском, украинском и русском. Автор песни сам Андрей Данилко. Вера планировала изначально исполнять песню «Европа, гоп!» двухлетней давности, но в последний момент, буквально за два дня до выступления, ее «продюсер» Андрей Данилко принял решение заменить композицию. Поскольку уже 11 марта требовалось представить в офис конкурса видеоклип, то туда отправили концертную версию выступления Сердючки на отборочном туре, а в марте на песню «Dansing» будет снят видеоклип. -Сейчас Данилко празднует победу и принимает поздравления. Офис артиста осаждают звонками корреспонденты самых известных европейских СМИ, начиная от компании BBC, заканчивая французской «Le Monde». А за два дня до конкурса артист …потерял голос. Восстановить его артисту пришлось с помощью специальных витаминных орошений и уколов. Поэтому за ночь до выступления Данилко так волновался, что глаз не сомкнул. Дело в том, что артисту поспешно пришлось менять аранжировку песни, поскольку его композиция не укладывалась в правилами отведенный хронометраж в 3 минуты. Перед выступлением Данилко ни с кем не общался кроме коллег по театру своего имени, а непосредственно перед выходом на сцену артист обменялся парой фраз с Евгенией Власовой. «Я пожелала Андрею удачи, – рассказала Женя STARS. – Я сама очень волновалось, еще с утра в день конкурса почувствовала, что мое сердце переключилось на экстремальный режим работы – участился пульс. Видимо, и Андрей волновался, я это почувствовала, когда взяла его руку, чтобы пожать». Учитывая обилие недоброжелателей, свой сценический наряд Сердючка с помощью стилиста Анжелы Лисицы снабдила множеством «блестинок» и миниатюрных зеркал, головной убор, напоминающий шлем, украсила зеркальная пятиконечная звезда. Знающие люди утверждают, что с помощью блестящих деталей и зеркал можно защититься от негативной энергии. «Если б вы, знали сколько на мне навешано булавок! Везде…– поведала суеверная Верка. «Сердючка начинала проводницей, а теперь она больше времени проводит в самолетах, поэтому ее костюм я старалась уподобить униформе пилота, а музыкантов коллектива одеть в одежду с элементами, как у бортпроводниц», - раскрыла для STARS загадку Сердючкиного костюма стилист Анжела Лисица. По-видимому, наряд свое предназначение выполнил и при подведении итогов Сердючка оказалась в лидерах по всем показателям. На втором месте - Евгения Власова, исполнившая англоязычную версию песни Макса Фадеева «Я буду». «Я совершенно не расстроилась. – поведала Евгения после оглашения результатов конкурса. - Приятно, что количество отданных за меня голосов незначительно отличалось от тех, которые были отданы за Сердючку, самого популярного в СНГ персонажа. Кстати, подготовкой наших с Андреем номеров занимались практически одни и те же люди. Костюмы для нас шила Анжела Лисица, на бэк-вокале и у меня, и у Андрея пела Наталия Гура, над нашими композициями работали одни и те же музыканты. Так что я поздравляю Андрея с победой. Буду теперь за него болеть». Кстати, многие представители шоу-бизнеса голосовали одновременно и за Андрея, и за Женю. «За кого отдашь свой голос», - спрашиваю у Александра Пономарева. «И за Сердючку, и за Женю Власову» - ответил Саша. Большинство участников конкурса в том числе Алена Гребенюк, Василий Бондарчук, группы «Неангелы» и «Авиатор» ожидал вердикта жюри в пресс-центре. А Данилко уединился в гримерной и не выходил оттуда до объявления результатов. Согласно данным, представленным руководителем НТКУ Виталием Докаленко, оценки жюри и голоса зрителей распределились между участниками конкурса таким образом:
|п/н
|Исполнитель
|SMS-голосование
|Телефонное голосование
|Оценки жюри
|Итог
|1
|GODO
|779
|142
|1
|3
|2
|Евгения Власова
|4069
|499
|6
|12
|3
|Елена Гребенюк
|2035
|391
|2
|7
|4
|Верка Сердючка
|5123
|734
|7
|14
|5
|Группа «НеАнгелы»
|536
|47
|4
|5
|6
|Василий Бондарчук
|1997
|176
|5
|9
|7
|Группа «Авиатор»
|874
|95
|3
|7