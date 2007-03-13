На «Евровидении» Сердючка защищалась от порчи с помощью 150 зеркал и булавок… (ФОТО)

Европе предстоит услышать новую композицию нашей соотечественницы «Dansing», в которой намешаны фразы на четырех языках – немецком, английском, украинском и русском. Автор песни сам Андрей Данилко. Вера планировала изначально исполнять песню «Европа, гоп!» двухлетней давности, но в последний момент, буквально за два дня до выступления, ее «продюсер» Андрей Данилко принял решение заменить композицию. Поскольку уже 11 марта требовалось представить в офис конкурса видеоклип, то туда отправили концертную версию выступления Сердючки на отборочном туре, а в марте на песню «Dansing» будет снят видеоклип. -Сейчас Данилко празднует победу и принимает поздравления. Офис артиста осаждают звонками корреспонденты самых известных европейских СМИ, начиная от компании BBC, заканчивая французской «Le Monde». А за два дня до конкурса артист …потерял голос. Восстановить его артисту пришлось с помощью специальных витаминных орошений и уколов. Поэтому за ночь до выступления Данилко так волновался, что глаз не сомкнул. Дело в том, что артисту поспешно пришлось менять аранжировку песни, поскольку его композиция не укладывалась в правилами отведенный хронометраж в 3 минуты. Перед выступлением Данилко ни с кем не общался кроме коллег по театру своего имени, а непосредственно перед выходом на сцену артист обменялся парой фраз с Евгенией Власовой. «Я пожелала Андрею удачи, – рассказала Женя STARS. – Я сама очень волновалось, еще с утра в день конкурса почувствовала, что мое сердце переключилось на экстремальный режим работы – участился пульс. Видимо, и Андрей волновался, я это почувствовала, когда взяла его руку, чтобы пожать». Учитывая обилие недоброжелателей, свой сценический наряд Сердючка с помощью стилиста Анжелы Лисицы снабдила множеством «блестинок» и миниатюрных зеркал, головной убор, напоминающий шлем, украсила зеркальная пятиконечная звезда. Знающие люди утверждают, что с помощью блестящих деталей и зеркал можно защититься от негативной энергии. «Если б вы, знали сколько на мне навешано булавок! Везде…– поведала суеверная Верка. «Сердючка начинала проводницей, а теперь она больше времени проводит в самолетах, поэтому ее костюм я старалась уподобить униформе пилота, а музыкантов коллектива одеть в одежду с элементами, как у бортпроводниц», - раскрыла для STARS загадку Сердючкиного костюма стилист Анжела Лисица. По-видимому, наряд свое предназначение выполнил и при подведении итогов Сердючка оказалась в лидерах по всем показателям. На втором месте - Евгения Власова, исполнившая англоязычную версию песни Макса Фадеева «Я буду». «Я совершенно не расстроилась. – поведала Евгения после оглашения результатов конкурса. - Приятно, что количество отданных за меня голосов незначительно отличалось от тех, которые были отданы за Сердючку, самого популярного в СНГ персонажа. Кстати, подготовкой наших с Андреем номеров занимались практически одни и те же люди. Костюмы для нас шила Анжела Лисица, на бэк-вокале и у меня, и у Андрея пела Наталия Гура, над нашими композициями работали одни и те же музыканты. Так что я поздравляю Андрея с победой. Буду теперь за него болеть». Кстати, многие представители шоу-бизнеса голосовали одновременно и за Андрея, и за Женю. «За кого отдашь свой голос», - спрашиваю у Александра Пономарева. «И за Сердючку, и за Женю Власову» - ответил Саша. Большинство участников конкурса в том числе Алена Гребенюк, Василий Бондарчук, группы «Неангелы» и «Авиатор» ожидал вердикта жюри в пресс-центре. А Данилко уединился в гримерной и не выходил оттуда до объявления результатов. Согласно данным, представленным руководителем НТКУ Виталием Докаленко, оценки жюри и голоса зрителей распределились между участниками конкурса таким образом:

п/н Исполнитель SMS-голосование Телефонное голосование Оценки жюри Итог 1 GODO 779 142 1 3 2 Евгения Власова 4069 499 6 12 3 Елена Гребенюк 2035 391 2 7 4 Верка Сердючка 5123 734 7 14 5 Группа «НеАнгелы» 536 47 4 5 6 Василий Бондарчук 1997 176 5 9 7 Группа «Авиатор» 874 95 3 7

Перед пресс-конференцией победительница песенного марафона предупредила журналистов: «Я в образе, так что никаких Андреев». Пресс-конференция проходила в форме монолога Сердючки. «Я столько пережила за эти пять дней! – поделилась Верка. – Вроде я в космос збыралась в компанию до Белки и Стрели. Такой переляк! Думала: «Во что я ввязалась! Ну езжу по заканякам, как все, так нашла на свою голову…». Перепсиховала больше чем Ющенко, Янукович и Тимошенко вместе взятые во время выборов. Так что надо было не звезду, а косу одеть. Не видела нигде такого маразма как у нас. Чтобы, например, в России был целый митинг против Олега Попова или сжигали его чучело, как у нас. Я никогда не просила мне помогать, не было такого, чтобы пришла в Министерство культуры и стала просить со слезами на глазах: «Дайте мини кошти на творчий вечир!». Рассказала эту историю Джигархоняну, когда он мне позвонил. А он говорит: «Это вечная борьба Гулливера с лилипутами». Мало того, я еще и потеряла голос. Он хоть и не Бог весть какой… Вечером доделывала цю аранжировку, потму шо мне сказали, что надо 3 минуты, а у меня песня 3.37. Пришла потом домой, а у мене нема чтого исти, потому шо у домработницы 8-е Марта. Я съела борщ, который, как мне кажется, был не первой свежести. Всю ночь пила снотворное, потому что не могла спать. Мене так всю ковбасило. Выпила таблетку и заснула. А сегодня я очень рада. Посмотрела концерт. Я настолько рада за компанию УТ-1. Это очень непростой канал, но сегодня тут выступали очень успешные артисты и «НеАнгелы», и Женя Власова… Я вообще сегодня для себя открыла GODO. Не знала, хто це такий, и никогда бы не узнала, если бы не участвовала в конкурсе… Я очень рада, что сделали этот отборочный тур. Я так хочу, чтобы к этому все относились как к шоу, как к шутке. Мы скучно живем. Давайте радоваться! Я чего-то в такую лирику пошла, что сама от себя не ожидала. Выпила рюмку коньяка… Дайте выйти с лирики, а то я мысль потеряла. Я абсолютно реальная певица и думала: «Ну шо показать?». Ну, показывали Александра Понмарева, Руслану, наш бойз-бэнд (украинский «Бэкстрит бойз»), Тину Кароль. То есть были представлены все жанры кроме клоунады, но мне больше нравится называть этот жанр – «улыбка». По «Лорди» не судят о Финляндии, а я – не президет страны, я не могу представлять Украину, я представляю жанр. Не Бог весть какой! Но все это вкусовщина. А еще Веерка воодушевилась победой настолько, что пообещала после поездки в Хельсинки пойти в политику и занять место в парламенте: «Я уже все умею – виступати, блокировать трибуну, штовхатися… ». Так что с такой звездой скучать нам в ближайшем будущем не придется.