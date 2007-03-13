Завтра у Ольги Герасимьюк - свадьба (ФОТО)

А ведь история главных героев грядущей передачи начиналась почти по Шекспиру - "нет повести печальнее на свете…" Молодая жительница Кривого Рога после замужества родила дочку Владиславу, а через пять лет малышке поставили диагноз – рак крови. Семь лет Вика боролась за свою дочь. И победила. Но только на этом поле боя. Потому что, случайно взяв трубку параллельного телефона на дне рождении свекрови, узнала, что любящий ее муж уже любит не ее. В оправдание суженный сказал, мол - ты сильная, выдержишь, а та – слабая, я ей нужен. В эту новогоднюю ночь Вика загадала желание, чтобы ее муж к ней вернулся. И он вернулся. Чтобы забрать вещи окончательно. Спустя три года опять загадала желания – просто найти хорошего человека – и через два часа познакомилась с молодым человеком, который все боялся к ней подойти. О том, что она самостоятельно растит 12-летнюю дочь, стало известно значительно позже. Поэтому он… поспешил наладить взаимоотношения и завоевать симпатию подростка! Тот факт, что любимая старше на 10 лет ни капли не смутил и не остановил влюбленного мужчину. Напротив. Казалось бы, возникающие на их пути сложности подзадоривали и стимулировали его к решительным поступкам. После того, как её увезли в больницу, сделали сложнейшую операцию, и вынесли приговор – невозможность больше иметь детей, он окончательно для себя решил и... Вместе с будущей, приемной дочерью - отправился выбирать обручальные кольца. Но вечернее Её согласие руки и сердца сменилось утренним отказом. «Я не хочу ломать его судьбу, - рассказывает наша героиня, - зачем ему, молодому мужчине, обременять себя»? И ни какие уговоры и доказательства не могли сменить твердую уверенность любящей женщины в ненужности этого поступка. «Так лучше будет для него, он все сам позже поймет»! Как оказалось – ничего он не понял. А команда «Без Табу» во главе с Ольгой Герасимьюк еще и постаралась, чтобы все поняла и их героиня, пригласив в студию и специалистов по вопросу бесплодия, и родителей парня, и «выездной загс»… Готовясь к записи, будущий жених вместе с ведущей приняли решение сделать предложение непосредственно в студии. А для большей уверенности – сразу же все официально и оформить. Причем, Вика ни о чем не догадывалась вплоть до вопроса «Согласна стать моей женой?» Кстати, помощь творческой группы «Без табу» не ограничилось официальным оформлением отношений. Параллельно было проведено обследование в наилучшей из киевских клиник, где был вынесен очередной вердикт – рожать можно! …Счастливые молодожены по окончанию записи программы еще долго фотографировались с Ольгой Герасимьюк и зрителями.