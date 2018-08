Сердючке на «Евровидении» достался 18 номер

А это дало право в нынешнем году представителю Украины миновать полуфинал. Российской группе «Серебро» по жребию достался 15-й номер в финале. А вот подопечному Филиппа Кирокорова Дмитрию Колдуну, представляющему на «Евровидении» Беларусь за выход в финал предстоит еще побороться под номером четыре в полуфинале. Кстати, поскольку конкурсная песня Сердючки уже растиражирована и на телевидении и в Интернете, многие неоднозначно восприняли фразу, котроая на слух воспринимается как «раша, гутбай». В тексте же, вывешенном на сайте «Евровидения» она значится в письменном виде как «Lasha tumbai». Сама Сердючка утверждает, что это непереводимое словосочетание на монгольском языке. Приводим полный текст песни Сердючки: Hello everybody! My name is Verka Serduchka Me English nicht verstehen[don't understand]! Let's speak DANCE! Sieben, sieben [Seven, seven] Ai lyu lyu Sieben, Sieben ein, zwei [Seven, seven, one, two] Sieben, Sieben [Seven, seven] Ai lyu lyu ein, zwei, drei [one, two, three] Tanzen! [Dancing]! I want to see I want to see I want to see I want to see Aha... I love you I want to see Lasha tumbai I want to see Lasha tumbai I want to see Lasha tumbai I want to see Tanzen[Dancing]! Tantsevat horosho![Dancing is cool!] Ukrayina - tse kruto?! Kruto! [Is Ukraine - cool? Cool!] Ukrayina - tse klyovo?! Klyovo! [Is Ukraine - cool? Cool!] Tansyue maidan! [Let's Dance everybody] Ok! Happy end.