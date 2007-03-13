Ирина Билык отказалась от личной жизни (ФОТО)

Певица целыми днями пропадает в репетиционном зале, а дизайнер Виктор Григорьев даже смастерил для нее блузочку, так сказать, на злобу дня – с надписью «Танцы. И никакой личной жизни». Ира теперь носит ее, не снимая. На своем первом выступлении в рамках проекта «Танцы со звездами 2» Ира появилась на танцполе в образе лесной нимфы, в ее наряде преобладали сиреневые тона, а голову украшали цветы в тон. Кстати, Ирина сама активно принимает в создании своих бальных нарядов. Дизайнер Кристина Бобкова рассказала STARS, что Ира делится с ней своими идеями, и вместе они совершенствуют костюмы. Ире попался строгий тренер. Ее партнер Ирины Вячеслав Легковенко, не только следит за безупречным исполнением певицей всех танцевальных элементов, но и поставил артистке условия – она не должна видеть, как репетируют другие. По его мнению, это избавит артистку от излишних и ненужных в данном случае эмоций. Ведь так устроен человек: он расстраивается, если у других получается лучше. Перед объективами телекамер Ирина делает туманные намеки на перспективу романа между ней и Славой. Тем не менее это, скорее, интрига, поскольку Слава женат. Его супруга, семилетний сын и мама приходили смотреть на первые показательные выступления «Танцев-2». А Иру пришла поддержать мама – Анна Яковлевна и осталась очень довольна выступлением дочери.