Донателла Версаче выпустила сдержанную и стройную коллекцию (ФОТО)

Другая популярная вещь – классические шорты из однотонного хлопка, а вот брюк не так много, и они всегда узкие и прямые. Стиль коллекции в целом не совпадает с вошедшим в моду в прошлом году стилем «сафари в городе». Скорее можно представить себе «Ангелов Чарли», прибывших с миссией в Гранд Каньон: в то время как мягко драпирующиеся ткани создают женственный облик, лаконичный крой выдает скрытую до поры силу. Дом определенно симпатизирует женщинам, умеющими сочетать в себе мягкость и жесткость, недаром в качестве лица Дома Донателла выбрала одну за другой Мадонну, Деми Мур и Халли Берри: каждую из них мы не раз видели на экране как с пуховкой для пудры, так и с пистолетом. Вечерние платья коллекции достойно продолжают тему нежности и силы: простой силуэт, однотонные ткани с ненавязчивым блестком пайеток, но каждое вызывает дружное «ах!». Девушка Джеймса Бонда наверняка выбрала бы себе одно из них!