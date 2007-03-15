Экс-продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса: «Я дружу со своими бывшими женщинами»

Причем барышня моложе его почти на 20 лет. А после расставания с Каролиной, в свои сорок шесть, живет с 18-летней студенткой-художницей Ольгой. Завидовать ему или нет, не знаю, пусть каждый решает сам, но послушать умудренного любовью человека, уверен, будет познавательно. «ИЗМЕНА - ЭТО САМАЯ СТРАШНАЯ ВЕЩЬ В ОТНОШЕНИЯХ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ» - Юра, что в женщине вы цените превыше всего? - Я по натуре воин. А в гороскопе сказано - воины ценят верность и преданность. В жен-щине эти качества, конечно, самые главные. Еще она должна быть нежной, веселой, с чув-ством юмора. Обязательно. Ведь если нет чувства юмора, сразу начнутся конфликты. И, конечно, она должна быть красивой. - Красота бывает разной... - Думаю, все мужчины со мной согласятся, что сначала мы все-таки любим глазами. Не даром ведь говорят - влюбился с первого взгляда. Согласитесь, с первого взгляда нельзя влюбиться в девушку, которая некрасива и плохо выглядит. Бывают, конечно, исключе-ния: могу сидеть в ресторане и услышать, как девушка поет и все - у меня уже может по-ехать крыша. - Из-за голоса? - Представьте себе - из-за голоса; из-за того, как она держится на сцене; как играет на му-зыкальном инструменте. Могу влюбиться в художницу, глядя на ее работы. Меня это мо-жет поразить в самое сердце. Потом уже буду рассматривать, что за человек. - Если вы такие примеры приводите, значит, в вашей жизни было что-то подоб-ное... - Да, было очень много таких случаев. Особенно по молодости я влюблялся нереально много раз - в консерватории на концерте, на выставках, в певиц в ресторанах. Меня может поразить творческое начало в человеке. После знакомства, когда выясняется, что это за человек, я могу остыть. - Что в женщине может разочаровать? - Дурные запахи. У меня нос чувствительный, как у собаки, и если мне что-то не нравится, у меня сразу происходит отторжение от этого человека. Это может быть большое количе-ство духов, запах пота или вонь изо рта. Неряшливый внешний вид меня тоже может от-толкнуть. - Получается, вы свою женщину чуете носом. А какой цвет женщины вам нра-вится? - Голубой - нежность, а зеленый - оригинальность. - Важно чтобы у вашей избранницы было творческое начало? - У меня всегда так и было. - Что вы никогда не простите любимой женщине? - Измену. По своему физическому, моральному состоянию – это самая страшная вещь в отношении мужчины и женщины. - Юра, можете вспомнить и рассказать про свою первую любовь? - Это было в Магадане. Мне тогда было 15, а ей 13 лет. Звали ее Наташа, она жила в со-седнем подъезде. Сейчас она обитает в Москве. Не замужем, кстати. У нас была жуткая любовь. Родители запрещали, но мы встречались, целовались по подъездам. Близкими мы не стали. Это была чистой монеты платоническая любовь. Если не считать, конечно, французских поцелуев. Потом я уехал в Киев поступать в институт, и на этом все закон-чилось. А вот первая любовь в сексуальном плане случилась под Ялтой в городке Кострополь. После первого курса института мы отдыхали на ЮБК, и там я познакомился с молодой москвичкой. Она работала в дипломатическом корпусе. Как только мы с ней встретились глазами - тут же влюбились друг в друга. Мне было с ней очень интересно во всех отно-шениях. После отпуска она часто приезжала в Киев, а к ней в Москву. И потом я стал за-мечать, что она не совсем чистоплотный человек. Меня начало от нее отталкивать и на этом все прекратилось. - Надо ли поддерживать отношения со своими бывшими? - Не поверите, но мы с ней до сих пор встречаемся иногда, но поддерживаем чисто друже-ские отношения. Нам есть что вспомнить (смеется). И если я бываю в тех городах, где проживают мои бывшие девушки - обязательно созваниваюсь и стараюсь увидеться. Интересно ведь узнать, как жизнь устроилась. В принципе все мы стали интересными людьми. Считаю, что теряться не надо. Единственное, так это с первой женой не общаюсь. Видимся очень-очень редко. «КОГДА КАРОЛИНА МНЕ ОТВЕТИЛА ВЗАИМНОСТЬЮ, Я ПРЫГАЛ И СКАКАЛ ОТ СЧАСТЬЯ» - А сколько раз вы были женаты? - Один. Я прожил с женой 11 лет. Развелся, она для истории так и осталась первой супру-гой. Потом я долго жил с другой девушкой, Каролиной Куек. - Когда вы познакомились, сколько вам было лет, а сколько ей? - Ей 14, мне 33. - Сначала вы просто работали вместе. А помните тот момент, когда почувство-вали, что влюбились в нее? Любили ли вы ее вообще? - Только сейчас я начинаю осознавать, что больше любил тот образ, который сам и создал, чем женщину, с которой жил. Она неимоверно талантливый человек - поет и рисует, пи-шет, сочиняет и играет. Таких людей очень-очень мало. Увидите, чем только она не будет заниматься, во всем ее ждет успех... Так вот, я был женат, у меня было двое детей. Каро-лина стала третьим. В ее семье была очень неблагополучная в материальном плане ситуа-ция. Естественно, когда увидел, насколько талантливая девочка, я стал помогать ей во всем. Она для меня стала как дочь, и одно время не воспринимал как женщину. Потом на-чались гастроли, поездки в Москву, Америку, Англию. А когда мы перебрались в Киев, и наше финансовое состояние не позволяло нам снимать две квартиры, мы жили в одной. Между прочим, на Каролину как на женщину мне открыла глаза моя жена: «Вы все время вместе, а ведь она красивая девушка». Я понял, что у нее появилась ревность, и только по-сле этого я стал на Каролину обращать внимание как на женщину. Естественно она на мо-их глазах хорошела и принимала женственные формы. Мы стали близки только года через три после знакомства. - А помните ваш первый поцелуй как мужчины и женщины? - Это слишком интимно. Не буду рассказывать. Скажу, что когда она мне ответила взаим-ностью, я прыгал и скакал от счастья. - Расскажите про самый счастливый миг вашей совместной жизни. - Сложно сказать. Ведь у нас 24 часа в сутки была работа. Это нас и сблизило и удалило друг от друга в конечном итоге. Самые счастливые моменты были, когда мы достигали какого-нибудь успеха. А в личном плане у нас каждый день все было хорошо. Порой воз-никали определенные творческие или финансовые проблемы. Развивались временные де-прессии. Никогда не ругались, у нас не было никаких разногласий на бытовом уровне. Конечно потом, когда она уже стала зрелой женщиной, у нее поменялись интересы, ей приелось что-то в наших отношениях. Она поняла, что я - увлечение непонятно чем. - Я знаю, что вы долго жили в Киеве без своего угла... - Изначально мы скитались по квартирам. Улучшалось материальное положение, снимали лучше квартиру. Прижиться нигде не могли. По 2-3 раза в год переезжали. За все время поменяли квартир 15 по Киеву. Из-за поклонников, из-за постоянных звонков домой. До-ма порой невозможно было находиться. В подъезд нельзя было зайти. Своим жильем об-завелись, наверное, лет через семь после совместной работы. Как только мы стали жить в своей квартире именно тогда все и начало рушиться. Из-за сумасшедших темпов на мно-гое не обращал внимание. И как следствие Каролине не уделял должного внимания. Наши чувства стали угасать. - Как был устроен ваш быт? Может он съел ваши чувства? - Когда мы уже купили квартиру, нашли себе помощницу - женщину, которая готовила и убирала в квартире. Самим стирать, готовить, ходить по химчисткам времени не хватало. А до этого, конечно, я все это делал. А готовили вместе с Каролиной. У кого было больше времени тот и стоял у плиты. - Кто лучше куховарил? - Изначально я. Потом Каролина стала готовить чаще, ей это стало нравиться, и она пре-взошла меня. Она научилась вкусно готовить и красиво подавать. - Какое у вас любимое блюда? - Я к еде отношусь очень просто - что есть на столе, то и вкусно. Я всеядный. - Можно ли про Каролину сказать, что она была хозяйкой в доме? - Да, конечно. - Как вы проводили досуг? - Могли позволить себе отпуск - максимум неделю в году. Выезжали, как правило, на юга. И там мы отдыхали друг от друга. Она любит пляж, поваляться на солнышке. А я более активный отдых предпочитаю - ходил в горы, нырял. - Какие сейчас чувства испытываете к Каролине? - Моя любовь не перетрансформировалась в ненависть. Нет. Остались дружеские отноше-ния. - Как вы считаете, Каролина вас любила, или просто стала вашей из-за чувства благодарности: «Ах, этот добрый дядечка проявил участие, помогал в детстве»? - Скорее всего, так и было. Может ей не хватало отцовского тепла - я ей его дал. Я ей за-менил и старшего брата и друга. - Но вы когда-нибудь слышали от нее слова признания в любви? - Мне сейчас есть с чем сравнивать. И это сравнение не в ее пользу. Скорее с ее стороны это был шаг признательности. - Прожив 10 лет в гражданском браке, почему вы так и не решились завести об-щих детей? - Потому что карьера была на первом плане. Всегда думали, что рано. Вот еще возьмем эту высоту и тогда... - С Каролиной обсуждали эту тему? - Да. Но говорили об этом всегда вроде как между делом. В какой-то полушутливой фор-ме. Мне кажется, что мы серьезно никогда об этом и не говорили. - У Каролины были романтические увлечения во время вашего совместного про-живания? - Измены как таковой не было. Я был предупрежден заранее, что она влюбилась в другого человека. После этого мы только работали вместе. - Вы думали о том, что было бы, если не она, а вы пришли и заявили: «Дорогая, наконец-то я встретил женщину своей мечты»? - Со мной такого не могло произойти - я однолюб. Когда я с кем-то у меня нет интереса к другим женщинам. А просто секс - это не измена. Им можно заниматься даже не зная имен друг друга. - Был ли у вас во время совместной жизни с Каролиной секс с другой женщи-ной? - Не было. - Вы с Каролиной прожили хороший кусок жизни. Когда расставались, как дели-ли имущество? - Никак. Все, что у нее было, у нее и осталось. Ничего не делилось. Квартиру она себе по-купала, из своих сбережений, из своей части доходов. Все стало понятно, что после перво-го нашего разрыва, ей придется все делать самой. Я уже не лез, а наоборот ей помогал, чтобы она была самостоятельным человеком, чтобы она ни от кого не зависела. «Я В СВОЕЙ ЖИЗНИ ЕЩЕ ТАК ДОЛГО НИ ОДНОЙ ДЕВУШКИ НЕ ДОБИ-ВАЛСЯ» - Юра, расскажите, как познакомились с Олей, своей нынешней девушкой? - Это было 18 августа 2005 года. Она работала в музыкальном магазине. Я влюбился с первого взгляда. Тут же пришел к ее руководителю, он хороший мой товарищ. Говорю: «Слушай, что за девушка? Я просто голову потерял. Есть ли у нее парень?» Он сказал, что не знает. Ну я решился познакомиться... Расточался на комплименты, слово за слово, по-просил номер телефона. А она: «У меня нет телефона». Я на следующий день преподнес ей телефон. Она минут сорок упорно отказывалась его принимать. Ей было неудобно. Я его просто оставил и ушел. Потом перезвонил на этот номер. Она взяла трубку и поблаго-дарила, но сказала, что все это неправильно, так не должно быть. Я ей начал объяснять, что мне это приятнее, чем ей. Сказал, что я от нее ничего не требую, просто она молодая, красивая девчонка и у нее должен быть телефон. «Без всяких обязательств. Это нормаль-ное явление, у всех людей сейчас должен быть мобильный телефон и ты можешь звонить своим пацанам». По роду деятельности мне приходилось часто заходить в этот магазин, я покупал оборудование для музыкантов. И, естественно, если раньше менеджеры ходили за товаром, то теперь я старался это делать сам - оформлять, договариваться, чтобы как можно чаще ее видеть. Потом как-то отвез ее домой вместе с подружкой, потому что сама она не села бы в машину. Она мне сказала, что у нее есть молодой человек и перед ним определенные обязательства. Для меня это очень важно: если у девушки есть любимый человек, я стараюсь не быть камнем раздора. Мы не общались месяц, потом пришла sms-ка: «Как дела?» Я сначала удивился, но ответ написал. И так все закрутилось... Встреча-лись, ужинали, провожал домой. - Не собираетесь ли Олю вести в загс? - Нам сейчас хорошо. Боюсь, чтобы что-либо не нарушило наше счастье: либо загс, либо еще что-то. Боюсь не развода, судов, а разрушения этих чувств. Поэтому сейчас хочется беречь и лелеять то, что есть. - Расскажите, кто эта девушка, кто ее семья, где она живет. - Мы с Олей Овны - я родился 12 апреля, а она 13, но с разницей в 20 с лишним лет. Семья у нее интересная, творческая. Они живут в Броварах. У Оли еще есть младший брат и старшая сестра. Мама - преподаватель в музыкальной школе. Отец - дизайнер, скульптор, художник, декоратор. Одним словом - оформитель. Олины родители мои ровесники. С ними очень интересно, мы дружим, часто видимся, и если выходные проходят без них, то начинаю уже скучать. - А как вы друг друга называете? - По имени. Маму зовут Людмила Рафаэльевна, а папу Михаил Михайлович, как и ректора Поплавского (смеется). - С Олей у вас большая разница в возрасте. Как вы с ней находите взаимопони-мание? - Вы знаете, когда между людьми происходит искра божья, она настолько все объединяет, что на возраст не обращаешь никакого внимания. Это будет, наверное, сказываться в ста-рости - кто быстрее постареет, возникнет проблема со здоровьем или с психикой. А в на-стоящий момент, пока со здоровьем все в порядке, пытаемся решать вопросы, которых, в общем-то, и нет. Понятно, когда она включает «Дом-2» меня начинает бесить, и я ухожу в другую комнату. Она хочет быть со мной, я начинаю переключать каналы. В итоге Оля обижается, что я с ней не считаюсь. А я бы этот бред запретил и никогда бы не показывал. Настолько тупое реалити-шоу! Как можно свое драгоценное время тратить на это? Или когда она слушает Диму Билана: «Все выйдите из комнаты, я слушаю Диму Билана». Мне проще понять ее, чем ей меня. Поэтому я пытаюсь подстраиваться больше под нее, но «Дом-2» не смотрю (смеется). - Есть ли у вас сейчас ощущение, что живете одной семьей? - Было, но давным-давно, когда родились дети, когда жена готовила и хозяйству всем за-нималась. Сейчас привык и все делаю сам. Даже когда кто-то рядом возится на кухне, ме-ня это раздражает. Мне кажется, что-то не так делается. - Сейчас с Олей больше времени проводите, чем когда-то с Каролиной? - Намного больше. Теперь я стараюсь всю работу закончить в офисе. У меня даже дома нет ни компьютеров, ни интернета - ничего. - Понятно, что вы можете Олю научить многому и многое ей дать, и как мужчи-на, и как просто состоятельный джентльмен... А что может дать вам молодая, не-опытная девушка? - Вы знаете, я, наверное, отношусь к разряду тех людей, которые привыкли отдавать, а не брать. Мне хватает ее ласк, нежности, любви, секса, слов, понимания. Я от нее ничего особенного не требую. Мне достаточно того тепла, которого я никогда в жизни не полу-чал. И дай бог, чтобы все так и продолжалось. - Юра, а на что вас может подвигнуть любовь к этой женщине? - Я думаю, на все: и горы сдвигать, и моря осушать, звезду доставать. - Могу себе только представить, как романтично вы объяснились Оле в люб-ви? - Сейчас XXI век, все на электронном уровне, телефоны, sms... Я в sms-ках ей стихи писал, и она мне стихами отвечала. Так и были сказаны главные слова любви. Единственное, о чем жалею, что эта переписка не сохранялась... - Оля учится? - Да, на первом курсе факультета дизайна в университете у Поплавского. Его все называ-ют институт Культуры, но для меня это университет Поплавского. - Как произошло знакомство с ее родителями? - Я Олю каждый день возил с занятий домой в Бровары. Она своим родителям говорила, что едет на автобусе - час добираться. И вот у нас было 30 минут, чтобы где-то посидеть, поужинать, и потом за 15 минут доехать до дома. Родители не догадывались - приходит жива, здорова, все хорошо. Вначале, когда я ее подвозил, месяца четыре она не показыва-ла, где ее дом. За 200 метров останавливались, и дальше она дворами добиралась. А я ка-ждый день все ближе и ближе подъезжал к дому... Она боялась, что родители увидят ма-шину. Потом появилась возможность поехать в Египет. Там собирались отдыхать Ани Лорак с Муратом, Руслан Квинта с женой, менеджер Каролины. Все едут парами. Я ре-шил, чего одному ехать, предложил Оле. Ответила, что не может поехать: у нее паспорта нет, и родители не отпустят. Заграничный паспорт мы ей сделали за неделю, осталось ре-шить вопрос с родителями. Я взял у нее телефон отца и позвонил Михал Михалычу. Представился. Оказалось, он знал кто я. Договорились встретиться. Приезжаю (естествен-но, у меня поджилки трясутся), выходит мужик - длинные патлы в косичку, кругленький весь. Смотрю на лицо и думаю: «Человек добрый, такой не может быть злым». По Оли-ным рассказам знал, что папа в ней души не чает, она его помощница, вместе и рисуют, и оформлением занимаются и, вообще, дочка идет по его стопам. Я сказал, что у меня есть поездка, а Оля хотела увидеть Египет, это ей интересно. Он спросил, почему меня это беспокоит. Тут меня накрывает. Я говорю, что к Оле неравнодушен, но понятно, без его ведома и согласия к ней даже не притронусь... - А на тот момент вы не были близки? - Нет, конечно... - Родители после вашого предложения, наверне, скандал дочке устроили? - Нет. Они нормальные, образованные люди. И понимают, что если запрещать, то будет еще хуже. Конечно, они сильно переживали: клеится мужчина в два раза старше их ребен-ка. - Потом они без проблем разрешили, чтобы она переехала к вам в Киев? - Мы стали много времени проводить все вместе. Они поняли, что я уже член семьи. По-том как-то они прогуливались, а я Олю отвез домой. Возвращаюсь, остановился возле них и спрашиваю: «Чего вы мне Олю не отдаете? Жила бы и училась в Киеве. Тем более, я ее люблю». Их аж перемкнуло: «Пусть сама решает». Но все осталось так же. Потом про-изошел такой случай: мы были всей семьей на катке в Броварах. Выходим, я смотрю, а у меня машина разбитая. Кто-то задом сдавал и помял капот. Отправил всю компанию на такси домой, а сам полтора часа ждал, пока милиция приедет и оформит протокол. Потом подъехал к дому, успокоил всех. А Мише говорю: «Завтра Оле в институт, давайте я ее заберу, пусть у меня переночует. Поздно ведь, 2 часа ночи уже». Они ответили, что как Оля скажет. Она согласилась ехать, типа утешить... Это был первый раз, когда ее отпусти-ли со мной. И где-то неделю она еще ездила, то там останется, то там. А буквально за ме-сяц до Нового года я приехал, забрал вещи и сказал, что она будет жить у меня. - Чего греха таить, все девочки мечтают встретить принца на белом коне - бога-того, именитого... Как вы думаете, ваше положение и то, что вы не рядовой гражда-нин, повлияло на то, что вам пошли навстречу? - Какой из меня принц? Родители Оли перечитали все газеты обо мне. А что у нас пишут? Ничего хорошего не напишут о продюсерах. И началось: «Он ведь плохой! Зачем он тебе нужен?» Пришлось завоевывать авторитет при личном знакомстве. Всеми фибрами души показывал, что я нормальный человек, положительный, никакой-то там пройдоха. Но сыг-рало, скорее мое нормальное отношение. Я в своей жизни еще так долго ни одной девуш-ки не добивался. - Оля, талантливый человек? - Настоящий художник. Она пишет фантастические картины. - Интересно, а как произошла встреча Каролины и Оли? - Это было во время киевского выступления Билана. Я тогда еще работал с Каролиной и пригласил Олю на концерт. С Каролиной и Димой обсуждали в гримерке возможность за-писать дуэт. Я был все время с Олей. Там их и познакомил. Каролина, конечно, все это восприняла не очень хорошо. Спросила: «Как ты можешь?» Я удивился: «Ты уже год жи-вешь со своим парнем, а мне значит нельзя?» Я думаю, что ей было неприятно.