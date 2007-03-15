Басков заказал стриптиз (ФОТО)

Специально для этого «завидному жениху» устраивают кастинг, на который приходят красавицы: рыжая, брюнетка и блондинка. Причем кандидаток для Баскова усиленно искали в модельном агентстве несколько месяцев, пока не нашли достойных. Николай ненавязчиво интересуется интеллектом барышень, оценивает их внешние данные, но не одна из них ему не подходит. Как только не пытались уговорить «звезду» ассистенты, одного из которых сыграл сам режиссер клипа, им это так и не удалось. Возмущенный такой «несправедливостью» артист инсценирует настоящий скандал: в сердцах рвет фотографии и, сильно разобидившись на всех и вся, уходит. На съемки Басков приехал с двумя чемоданами костюмов, которые специально для клипа купил в Барселоне. Николай постоянно пытался импровизировать со своей внешностью: распрямлял волосы, собирал в хвостик. Потом стал менять рубашки и пиджаки, но найти нужный ему образ так и не удавалось. Полученная на экране картинка ему не нравилась, поэтому часть отснятого материала пришлось полностью переделывать. - Но, дело же совсем не в вас, - стал объяснять Николай съемочной группе, - а во мне. Объявив перерыв на несколько часов, певец отправился «искать себя» в салон красоты, где его немного подстригли. Довольный полученным результатом он продолжил работу. В финале клипа отвергнутые на кастинге девицы не сдаются и, перевоплотившись, начинают покорять свого Ромео кто, чем может: лепестками роз на лестнице, томными взглядами у рояля в гостиной и даже стриптизом в спальне. Кстати, столь откровенную сцену Николай для большего эффекта придумал сам. Для того, чтобы изготовить ложе для влюбленных потребовалось 60 метров шелка! Увидев комнату, где девушка будет танцевать, артист громко воскликнул: - Как же здесь сексуально! Но насладиться этой сценой Баскову так и не удалось. Снимать ее будут уже без участия артиста.