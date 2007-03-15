Светлана Лобода разделась, чтобы показать - ее грудь без силикона (ФОТО)

15 марта 2007, 15:22

Не успела "Газета..." написать о том, что в "Танцах – 2" все тихо и мирно, как до нас дошли слухи о первых скандалах на проекте: Лобода подралась с Арктикой, Кошевой отменил свадьбу, а Дима Коляденко грозится убить Иру Билык...

Скандал №1: Лысый Женя отменил свадьбу {1-}Начнем с того, что Женя Кошевой, который в апреле собирался покончить с холостяцкой жизнью посредством бракосочетания со своей подругой Яной – тоже, между прочим, танцовщицей, – вдруг заявил: свадьба переносится на неопределенный срок. Причем Кошевой не скрывает, что виной всему – "Танцы-2". Каким именно образом – Женя уточнять не стал. Можно, конечно, предположить, что Лысый просто очень занят на репетициях, хотя не исключено, что все дело – в теплых отношениях Кошевого с его партнершей Катей Тришиной. Женя неоднократно отмечал, что партнерша ему попалась уж очень красивая, что вызывает ревность Яны, а на 8 Марта именно Кате он подарил самый красивый букет... Скандал №2: Яму разлучили с Могилевской Наверняка многие удивились, почему на первом эфире почетные гости шоу – Наталья Могилевская и Владислав {-2}Яма – сидели на приличном расстоянии друг от друга. На самом деле, у Влада с Наташей был один пригласительный на двоих, и сидеть они должны были вместе. Но на шоу внезапно пожаловала из Донецка девушка Ямы, естественно – без пригласительного, так что Влад битый час искал билетик для возлюбленной. Когда же нашел, Ямина подруга жизни поставила ультиматум: Влад должен сидеть только рядом с ней, а добившись своего, весь вечер держала руку на ноге парня... Скандал №3: Чапкису пробили шины Григорий Николаевич Чапкис во время импровизированного фуршета по поводу открытия второго сезона шоу обнаружил, что у его внучки пропал мобильный телефон. Искали его все, но, понятное дело, так и не нашли. {3-}Однако настоящий "сюрприз" ждал мэтра на улице: сев в свою машину, Чапкис обнаружил, что у нее... проколоты шины. Кто мог так жестоко пошутить с уважаемым членом жюри – остается только догадываться. Не исключено, что "психанул" кто-то из обиженных участников... Скандал №4: Коляденко планирует убийство Ирина Билык уже на первом эфире заявила, что победа для нее – не главное. На майках ее группы поддержки так и было написано: "Главное – не победа, главное – любовь!". И не исключено, что эта любовь уже вошла в жизнь Дивы: как рассказывает Ира, своего партнера Славу она увидела во сне. А впервые встретившись с Легковенко, Билык заявила: "Все! Начинаю новую жизнь!". И, как утверждают очевидцы, отношения у певицы с танцором весьма нежные: это выдают взгляды, жесты, да и их уединение в отдельной гримерке говорит о многом... {-4}Естественно, все это не могло оставить равнодушным бывшего бой-френда Билык Диму Коляденко. Диму возмутило уже то, что его не пригласили в жюри модного проекта, а уж то, что бывшая возлюбленная танцует с каким-то мачо, совсем вывело Диму из себя. Поэтому на одном из ближайших эфиров ожидается прибытие высокого гостя. Причем Коляденко явится не один: вместе с ним будет его знаменитый чемоданчик, которым Дмитрий обещает "кого-то грохнуть". А вот кого именно – пока непонятно. Подождем-с... Скандал №5: Женский бокс Оказывается, за кулисами первого эфира "Танцев-2" произошла самая настоящая драка. Как мы уже писали, поддержать Ирину Билык пришла певица Арктика, в миру – ведущая передачи "Мелорама" Ольга Горбачева. На нее-то и накинулась внезапно Светлана Лобода: "Сколько можно обвинять меня в силиконе? – кричала Лобода, {5-}раздирая на себе рубашку. – На! Потрогай мою грудь!". "Да зачем мне твоя грудь!"– отбивалась от певицы ошалевшая Горбачева. Роль рефери пришлось исполнить проходившим мимо режиссеру Анатолию Сябро и Снежане Егоровой. Снежана, кстати, в тот момент чувствовала себя не лучшим образом – оказывается, Егорова – в прошлом гандболистка, и у нее даже есть профессиональная травма колена: вылетает мениск. Вот на последней репетиции он снова выпал, и выступала Снежана с дикой болью. А Света Лобода наутро проснулась с расцарапанной спиной. Правда, сама певица утверждает, что виной всему ее платье: бисер сильно царапался... Скандал №6: Довели человека И последняя пока неприятность: ведущий "Танцев" Юрий Горбунов... закурил! Это тем более странно, что ранее Юра не поддавался ни на какие провокации. А тут вдруг взял – и выкурил чуть ли не целую пачку, благо ее своевременно вырвали из Юриных рук. Что послужило причиной нервного срыва ведущего? Ответа на этот вопрос пока нет. А может, и есть: думаете, хухры-мухры – такое шоу вести?
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