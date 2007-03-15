В Киеве началась очередная Неделя моды (ФОТО)

Коллекция NB POUSTOVIT – для тех, у кого тонкое чувство юмора и слегка ироничное отношение к жизни. На первый взгляд это одежда жителей провинции: в ней нет ни шока, ни агрессии. Но этот стиль проникает глубоко в душу и остается надолго. На осень и зиму 2007-2008 дизайнер предлагает укороченные английские брюки на низкой посадке, короткие жакеты с рукавами на ¾, укороченные пальто, юбки со складками, шелковые блузы и платья в стиле минимализм Light. В качестве аксессуаров – мужские шляпы с короткими полями, яркие подтяжки и узкие галстуки 60-х. Цвета – природные: серо-зеленый, желтый, охра, с яркими вспышками фиолетового и синего. Виктория Гресь представила коллекцию «C’EST SI BEAU» (жить хорошо) пронизанную духом современного Парижа. Традиционная «фишка» – платья: платья-парашюты, сарафаны, мини. Вязаные юбки, кружевные подолы. Короткие расклешенные жакеты с рукавами на ¾ и элегантные пальто. Жилеты и вязаные майки, надетые поверх блуз. Главные аксессуары – высокие кожаные перчатки и вязаные повязки. Женственно и в меру романтично. Доминирующие цвета - коричневый, зеленовато-охристый, желтый, кремовый, песочно-бежевый и черный. На создание второй коллекции NOTA BENE LUVI Людмилу и Викторию вдохновили персонажи «фабрики» Энди Уорхола – они мало заботились о вкусах публики и подготовленности зрителей, просто делали то, что им нравилось. Культовые находки 60-х остались актуальными, по мнению дизайнеров, и по сей день. Основные материалы – парча, сукно, кожа, котон. Цвета – бежевый, золотой, белый, черный. Зауженные книзу брюки и кеды еще минимум два сезона не сойдут с подиума. Мини-юбки на низкой посадке с широким контрастным поясом. Короткие платья из парчи со складками на спине и приподнятым ссади подолом. Жакеты и нескладные рубашки, застегнутые на все пуговицы – все это будет актуальным осенью-зимой 2007-2008. Творческий тандем Анисимов-Ващук показали коллекцию «WAWA GOLD», которая по задумке дизайнеров олицетворяет все наилучшее, с чем ассоциируется слово «золото». Заклеенные рты моделей символизируют золото молчания, золотые рыбки (присутствующие в качестве брелков, нашивок, аппликаций) – символ исполнения желаний, ключики – открывают заветные двери, золотые мячи, олимпийские медали и глобусы – символизируют достижения в разных отраслях. К слову, именно эту коллекцию Виктор Анисимов считает самой лучшей за всю свою историю на Ukrainian Fashion Week. «Потому? что я снимаю свой пиджак, надеваю любой из коллекции, и он смотрится круче, чем мой за 1000 баксов. Любая рубашка или майка прекрасно комбинируется с любыми брюками и плащами», - комментирует Виктор.