Шок! Українські зірки платять, щоб знятися голими! (ФОТО)

Однак європейським та американським зіркам на такі строгі правила абсолютно начхати. Вони залюбки оголюють свої звабливі частини тіла, та ще й гроші за це отримують. Російські зірки обігнали наших за кількістю роздягання Сьогодні відомі зірки, як і в часи Мерлін Монро, також люблять оголятися перед фотокамерою. Дехто це робить за для власно піару, дехто, щоб просто бути поміченим, а дехто, щоб розпочати кар’єру. От, наприклад, як солістка російського гурту “Reflex”, Альона. Узагалі-то вона займалась професійною постановкою танців, але, коли заявок на хореографічну постановку було небагато, співачка підзаробляла еротичними фотосесіями. Фотограф тепер гордиться своєю зоряною моделлю. Але, коли дівчина досягла успіхів на сцені, стала цуратися свого фотомодельного минулого. Після появи в ротації пісні “Сойти с ума”, Альона передзвонила знайомому фотографу і попросила знищити негативи. Але де ж це видано, щоб митець нищив свої творіння?! Та й соромитися тут особливо немає чого. Адже її необачна фотосесія виглядає дитячим вибриком на фоні багатьох інших. Звичайно російські знаменитості досягли значно більшого успіху в питанні еротичної фотозйомки, ніж вітчизняні. На сторінках відомих “МАХІМ”, “Плейбоя”, “ХХЛ”, “Его”, “FHM” та інших вже встигло побувати багато російських зірок: Жанна Фріске, Наташа Корольова, відома няня Анастасія Заворотнюк. До речі, останню досить довго вмовляв журнал “МАХІМ” продемонструвати громадськості свої принади. “Таке зі мною перший і останній раз. Повірте більш відвертих моїх фото ви не побачите ніде”, - одразу після зйомок виправдовувалася красуня. А от колишню учасницю “Блестящих” та зірку “Нічної варти” Жанну Фріске, зовсім не потрібно вмовляти для еротичних зйомок, вона це робить залюбки. На одній з останніх, для журналу “МАХІМ”, Фріске з’явилася в образі порочної відьми Аліси із “Ночної варти”, співачці робили спеціальний макіяж. Інша частина зйомок проходила в лісі, на цей раз вона перевтілилась в лісну німфу. Кажуть, що чоловіча частина зйомочної групи довго не могла відвести погляд від звабливого тіла лісної красуні. Саму ж Фріске це ні грама не гнітило, адже вона давно звикла до пронизливих чоловічих поглядів та уваги. А от інша російська знаменитість, ведуча програми “Розіграш” Тетяна Арно оголилась, щоб довести суспільству, що не товста. Якось вона брала участь у відвертій фотосесії для журналу “Караван историй”. Знімки, які зробила Катерина Рождественська видались Арно невдалим. Адже знаменитості, на її думку, там виглядали надто гладкими та асексуальними. Аби довести, що насправді вона значно звабливіше та стрункіша, Арно погодилась на більш відверту фотосесію для журналу “МАХІМ”. Окрім того, що продемонструвала свої звабливі форми, ще й непоганий гонорар від журналу отримала, але його суму приховує. Зі схожої причини оголила свої принади й солістка гурту “Блестящие” Аня Семенович. Дівчині насправді є що показати, але багато хто вважає, що її бюст 5 розміру це не дар природи, а майстерність хірургів. Ось Аня й не упускає жодної можливості доводити протилежне. Загалом на рахунку красуні близько 5 фотосесій для чоловічих журналів. “Чому я повинна відмовлятися від якісних еротичних фотозйомок? Це красиво, це приносить гроші, хай навіть невеликі, і це підтримує популярність”, - заявила якось “блестяшка”. Зірка серіалу “Не родись красивой”, Юлія Так шина, яка зіграла підлу інтриганку Віку Клочкову, оголялася зовсім не заради піару або щоб комусь щось довести, просто у неї робота така була. Колишня стриптизерка клубу "Diamond Girls", не лише заробляла роздяганням на сцені, а й встигла попозувати для журналу “Пентхауз”. Відомій моделі та учасниці програми “Останній герой” Інні Гомес роздягатися для чоловічого журналу категорично заборонив чоловік, не хотілося йому, щоб хтось ще окрім нього бачив голою його дружину. А емігрантці з України, сьогодні відомій російській співачці Наташі Корольовій чоловік-стриптизер нічого не боронив, а навпаки заоохочував. Але вирішальним виявилося слово її п’ятилітнього сина Архипа, який, коли побачив свою голеньку матусю на знімках сказав: “Мама, у тебе дуже красиві циці, я дозволяю”. Наталя говорить, що “устами дитини говорить істина. Якби він сказав щось інше, я б відкликала фотосесію, і не була б оголеною Корольовою на обкладинці журналу”. А взагалі, за статистикою серед російських зірок найбільше прагнуть потрапити на обкладинки чоловічих журналів саме співачки та телеведучі. Наприклад, відома тусовщиця та ведуча шоу “Дом” Ксенія Собак зізналась, що журнал “Плейбой” дуже довго вмовляв її на відверту фотосесію. “Знятися для «Плейбою» мені пропонували давно, але ми довго не могли обрати стиль, який би влаштовував обидві сторони. У результаті редакція запропонувала мені дуже незвичайний варіант зйомок, і мені стало цікаво. Результат мене дуже сильно потішив. На мою думку, це найкраща та найкрасивіша із моїх зйомок”, - зізналася Собчак. Інші дві знаменитості російського ТБ Лера Кудрявцева та Тіна Канделакі також люблять роздягатися. Хоч Лері уже за тридцять і про свій вік вона намагається не говорити, свої розкішні форми ведуча не приховує. Її тіло обговорюють на багатьох порносайтах та чатах. А от матуся двох дітей, яка наробила галасу своїм романом з російським олігархом, Тіна Канділакі продемонструвала свої форми чоловічій аудиторії одразу двох журналів “FHM” та “МАХІМ”. В останньому Тіна з’явилася в досить строгому та закритому наряді, її тіло вкривала біла туніка, під якою була достатньо консервативна білизна. Телеведуча зізналась, що вважає себе розумною та красивою, а успіх, на її думку, дістається саме таким, а ще нахабним та самовпевненим. Українки доплачують за еротику Звичайно російські знаменитості досягли значно більшого успіху в питанні еротичної фотозйомки, але нашим співвітчизницям є також чим похвалитися. Тай красуні наші не пасуть задніх. Наприклад, Руслана Писанка навіть увійшла в 30-ку найзвабливіших красунь «Плейбою». Хожа, здавалося б, не досить струнка за європейськими стандартами. Колись відома фотомодель Влада Литовченко одному виданню сказала: “Зйомка топлес та в оголеному вигляді для мене абсолютно виключена. Усе-таки у мене підростають діти”. Не встигло минути й року, як принади фотомоделі побачила вся країна на сторінках журналу “Плейбой”. “Пишаюсь свої розкішним тілом. Я не егоїстка – хай всі дивляться”, - заявила перед зйомками Влада. У принципі, президент модельного агентства “Карін” не прогадала. Ця зйомка наробила галасу у певних колах, привернуло до Влади черговий раз увагу, а також вона потрапила до списку ТОП-100 найкрасивіших жінок світу. А от іншу приму світу моди, дизайнерку Діану Дорожкіну редакція “Плейбою” не змогла спокусити ні додатковим піаром, ні гонораром. Вона категорично відмовилася від відвертої фотосесії. Не погодилася на зйомку «ню» и чарівна Роксолана – Ольга Сумська. «Навіщо мені це? – говорить акторка. – Слави не додасть». А в те, що вона приваблива, її прихильники і без того знають. До речі про гонорари. Якщо на Заході відомим людям, аби вони продемонстрували громадськості своє тіло, платять непогані гонорари, сума яких вимірюється в десятках тисяч доларів, то в Україні поки така практика не сильно поширена. Вітчизняні зірочки переважно оголяються за для власної реклами. Та ще й нерідко самі гроші доплачують за це. Якщо ти не надто відома персона, то поява на обкладинці глянцевого журналу може коштувати тобі від трьох до п’яти тисяч доларів. За все в цьому світі потрібно платити, а за успіх, тим більше. Хоча, часом дивлячись на дівчат, які з’являються на сторінках відповідних журналів, важко повірити, що вони щось доплачують. Ну навіщо, наприклад, звабливій Кульбабі, телеведучій каналу М1, платити гроші, за те щоб країна любувалася її формами? Вона їх непогано демонструє під час ведення хіт-параду M2O. Але мабуть їй того виявилося замало, і вона вирішила підкорити ще й аудиторію журналу “МАХІМ”. А от інші дві красуні вітчизняного шоу-бізнесу, гурт “НеАнгели”, за свою появу на сторінках “Плейбою”, кажуть виклали чималеньку суму. Дівчата залишилися задоволеним та й нових прихильників собі знайшли, адже свою музичну кар’єру розпочали порівняно недавно. Дивна річ, часи міняються, а інтерес до розкішного жіночого тіла залишається сталим. І хоча, останнім часом його стало настільки багато, як на екранах телевізорів, так і на обкладинках журналів, і еротичність зовсім перестає бути таємничою, чоловіків все одно воно вабить.