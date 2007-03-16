Герои сериала «Кадеты» станцуют в Киеве на настоящем балу (ФОТО)

Украинским поклонникам не так просто доехать в Тверь, где проходят съемки проекта, и пополнить ряды осаждающих Суворовское училище российских собратьев. Но если гора не идет к Магомету, то 17-го марта канал привезет народных любимцев в Киев на специально организованные Кадетский бал. На один день весь знаменитый взвод «Кадетов», за исключением суворовца Левакова, переберется в Киевское Суворовское военное училище им. Богуна. Идея привезти в украинскую столицу юных актеров появилась у руководства канала сразу же после того, как в Киеве побывал «офицерский состав» сериала – Валерий Баринов, Владимир Стеклов и Вадим Андреев. Сами молодые звезды тоже очень хотели побывать здесь, ведь после выхода сериала на «1+1» у них появилось множество поклонников и на Украине, с которыми он общаются и в Интернет-форумах и в телефонном режиме. Аристарх Венес даже уже подружился с двумя подругами из Донецка, с которыми очень любит разговаривать по телефону. «Они такие здоровские!», - восхищается он, - Они даже моим родителям нравятся». Исполнитель роли кадета Сухомлина надеется, что увидит их по приезду в Киев. Возможность прибыть всем составом представилась ребятам только сейчас – как раз закончились съемки второй части сезона, первые серии которого уже идут в телеэфире, а работа над третьим циклом еще не началась. Кстати, он вполне может стать последним в «кадетской» эпопее, так как обучение в училище идет в течение трех лет, а второй сезон проекта – это второй год учебы «Кадетов». Они повзрослели, подросли. Им уже по 16 лет и каждого ждут нелегкие дни, жизненные испытания, а главное – у всех появятся девушки! Вместе с Александром Головиным, Павлом Бессоновым, Аристархом Венесом, Артуром Сопельником, Борисом Корчевниковым и Кириллом Емельяновым на Кадетский бал прибудет и Артем Терехов – новый герой следующего сезона. В проекте московский кадет Кирилл Соболев появляется вместо выбывшего Левакова. Его персонаж доставит множество неприятных минут и ситуаций Максиму Макарову, нарушив привычный «расклад» в команде суворовцев. Кирил, как и Максим – лидер по характеру, поэтому во взводе начинаются показные выступления за право первенства. К тому же и девушка Соболя производит на Максима сильное впечатление… «Уверен, что публика расколется на два лагеря в спорах об этом персонаже, - считает Артем. - Одни будут за него, другие против" Специально для гостей на бал приглашены девочки из профессионального танцевального коллектива. И, конечно же, рядом с экранными кадетами, на торжестве будут присутствовать и настоящие кадеты-учащиеся. Основное общение с поклонницами, победителями конкурса журнала «Сериал», и журналистами, скорее всего, будет происходить после небольшой мини-конференции, на которой выступят все прибывшие звезды сериала – под звуки музыки и после открывающего неофициальную часть мероприятия вальса основных героев Кадетского бала. Все таки бал есть бал, а значит – развлечения, артистические номера, танцы, музицирование и бурное общение.