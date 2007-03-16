Скандальные подробности личной жизни Веры Брежневой из «Виагры»

По информации некоторых СМИ, в январе владелец группы «Приват» Игорь Коломойский женился на солистке популярной группы ВИА «Гра» Вере Брежневой. А свидетельством связи между бизнесменом и певицей стал тот факт, что в начале февраля совладелец Игорь Коломойский подарил Вере Брежневой на 25-летие Mercedes за 200 тыс. долларов. О личной жизни украинского миллиардера не известно почти ничего. Кроме общих фраз о двух детях и супруге. А вот биография солистки Виа «Гры» более чем богата на легенды и выдумки. Вера Брежнева - родилась 3 февраля, в пригороде Днепропетровска, городке Днепродзержинске – родине Леонида Брежнева. Именно фамилия выдающегося земляка и стала псевдонимом Вера. Настоящая ее фамилия - Галушка. На сцену Вера попала в 22 года. О прежних романах Брежневой слагают целые легенды. Еще год назад таблоиды писали о бурных отношениях солистки Виа «Гры» с крупным украинским предпринимателем Михаилом Киперманом - гендиректором украинско-кипрско-американской телефонной компании Оптима Телеком. По некоторым версиям именно он продвинул блондинку на сцену. Между тем, глава Оптима Телеком во время романа с Брежневой был женат и имел двоих маленьких дочерей. Но обещал развестись ради своей новой избранницы. Более того, поговаривали, что слегка округлившийся животик Брежневой свидетельствовал о том, что роман этот зашел уже слишком далеко. Судя по размерам живота, певице приписывали 4-5-й месяц беременности. Может быть, Вера и стала бы разлучницей, если бы не роковое стечение обстоятельств, произошедшее полтора года назад. Она вместе с Михаилом отдыхала на горном курорте в Ивано-Франковской области. Во время катания на лыжах певица упала на спину и серьезно повредила позвоночник. Завистницы даже утверждали, что у Веры случился выкидыш и, дескать, поэтому с ней и расстался богач. После расставания с богатым любовником Вера активно появлялась на публике с новым поклонником. Юному избраннику певицы было около 18 лет. Веру и молодого человека по имени Максим замечали вместе в течение нескольких недель в московских клубах. Правда, сама певица предпочитала представлять парня как своего дальнего родственника. Вскоре выяснилось, что это не совсем так. Сейчас Вера Брежнева входит в десятку самых богатых и привлекательных невест на просторах СНГ. Ее красота очевидна, а состояние, по оценкам экспертов, - $3 млн. Между тем роман с московским студентом оказался лишь милой шалостью. Осенью в прессе появились слухе о романе Брежневой с одним из самых богатых людей Украины – владельцем группы «Приват» Игорем Коломойским. Экс-жених Веры Михаил Киперман являлся коллегой Коломойского по бизнесу. Видимо благодаря ему Брежнева и познакомилась с теперешним то ли женихом, то ли мужем. Источники в окружении певицы утверждают, что брак с Коломойским продолжается уже несколько месяцев. Хотя точную дату не называет никто. Вместе они живут в шикарной квартире в центре Киева. С Верой и ее супругом проживает дочка Брежневой - 6-летняя Соня. Сейчас девочка пошла в школу - специализированную, с английским уклоном. Кроме подарка, который «засветил» отношения бизнесмена и солистки Виа « Гры» - спортивного авто, бойфренд девушки еще и исполнил давнюю мечту любимой - помог организовать собственный благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией. Теперь в Киеве функционирует фонд "Луч Веры". По словам все того же источника, в ближайших планах Брежневой - взять временный творческий отпуск. Связано это, может быть, с планами родить второго ребенка. Как рассказывает мама Брежневой, Вера "безумно хочет сыночка". Она очень устала от гастрольной гонки и хочет целиком уйти в семейную жизнь. На этом же настаивает и супруг. Но Брежнева все же хочет еще попеть.