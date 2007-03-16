Залевский показал киевскому бомонду секс (ФОТО)

На платье изображены крупным планом голые мужские и женские тела. Интересно, на какой светский прием сможет его одеть высокопоставленная мадам? Коллекция Залевского, продемонстрированная во второй день Украинской Недели Моды, называлась "О любви". Дизайнер говорит, что он хотел показать тему "отстраненной эротики". Кстати, эти творения Залевского выгодно отличались от коллекций других дизайнеров, показывавшихся в тот же день. Отличалась прежде всего - яркими цветами (остальные же показывали черные, серые с редкими вкраплениями красного). Явно у Залевского начался счастливый период жизни. Во всяком случае, создать такие жизнерадостные одежки в плохом настроении или при регулярном отсутствии секса, вряд ли придет на ум. И как говорится, причем здесь тенденции моды? На улице же весна и хочется любви!