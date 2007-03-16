На конкурсе «Мисс Украина» продадут куклу от самого Карла Лагерфельда (ФОТО)

Вести шоу поручили актерам Игорю Вернику и Александру Олежко. Еще развлекать публику будут Верка Сердючка, Наташа Королева, Таисия Повалий, Владимир Гришко. Концерт покажет телеканал «Интер» в прямом эфире. Победительница представит нашу страну на конкурсе «Мисс мира». В преддверии финала конкурса девушки с благотворительной миссией объезжают детские дома страны. На сегодняшний день красавицы уже успели проведать сирот в Черкассах и Чернигове. Девушки привезли малышам обувь, одежду, игрушки и сладости. А дети, в свою очередь, показали барышням спектакль. «Все было очень трогательно. Когда дети начали читать стихи про маму, невозможно было сдержать слезы, – рассказала президент конкурса «Мисс Украина» Лилия Кузнецова. – С помощью этой акции мы в рамках «Мисс мира» планируем привлечь внимание общественности и меценатов к этой проблеме, может быть кто-то захочет усыновить ребенка. Такая практика принята во всем мире. Помогает нам в этом благородном деле благотворительный фонд «Родной дом». Благотворительная акция завершится благотворительным аукционом, который проведут за час до финала «Мисс Украина» в холле Дворца «Украина». На нем в качестве лота будет выставлена на торги эксклюзивная кукла в одежде от самого Карла Лагерфельда. Это одна из 30 кукол, которую дом «Шанель» изготовил в прошлом году с благотворительной целью. Аукцион поручили провести "Мисс Украине-2006" Ольге Шиловановой. Кстати, на нашем сайте можно поучаствовать в интерактивном голосовании, где каждый читатель сможет сам выбрать наиболее понравившуюся ему девушку из 26 финалисток конкурса.